Secret Wars: el evento multiversal que puso fin al universo Marvel

Soy muy fan de los villanos y más en el mundo de los cómics. ¿Por qué? Porque creo que todo buen superhéroe o grupo de superhéroes, como es el caso, son tan grandes como aquellos retos o rivales a los que vencen. De hecho cuando la gente más ha disfrutado del universo Marvel en el cine ha sido cuando ha visto a un malo de verdad al que odian a la vez que aman. Pasó con Thanos y ahora se espera que pase con Kang en la nueva Fase 5 del UCM. En los cómics pasa lo mismo y aquí tenemos todavía más donde elegir, lo que es un auténtico lujo.

Uno de los malos malísimos de los cómics fue, es y será el Doctor Muerte. El gran enemigo de Los 4 Fantásticos que mezcla en un mismo villano a un personaje inteligente, científico y con un perfecto y despiadado uso de la magia para sus malvados fines. Encima cuenta con un aspecto, ya mítico, que le otorga un aura de poder y miedo que otros villanos no tienen. Hablamos de un hombre que esconde su deforme rostro a través de una máscara de hierro y además cuenta con un cuerpo enorme y poderoso que aterra a aquellos que osan ponerse a su lado. A fin de cuentas y por resumir: ¡Viva el Doctor Muerte!

Dicho todo lo anterior se puede entender que este cómic que hoy os traemos a la sección de Libertad Digital sea más que recomendable. Primero porque, como reza el título de la reseña, el tema es fascinante: el evento multiversal que puso fin al universo Marvel. Casi nada, al aparato. Y segundo porque nos traslada a ese mundo alternativo en el que un grandísimo villano es el dios absoluto.

Vamos, antes de seguir con la reseña, con el apartado técnico del cómic: guion de Jonathan Hickman, dibujo de Esad Ribic, color de Ive Svorcina, contiene Secret Wars 0-9 y Secret Wars Too, editorial Panini, tapa dura, 352 páginas y un precio de 35 euros.

Destrucción y origen con el Doctor Muerte como Dios absoluto

¿De qué trata Secret Wars? La respuesta nos la dio la propia Marvel cuando dijo textualmente de esta obra que sería el "final del universo Marvel". Lógicamente esto tiene truco. No acabó ahí el universo Marvel, pero como ha pasado también con DC y sus "crisis", en muchas ocasiones los dueños del cotarro deciden romper con todo lo que se había firmado anteriormente para abrirse un nuevo espacio de creación y generar nuevas historias. Un reset, a fin de cuentas. Y eso fue lo que hicieron con Secret Wars. Cogieron el universo 616, el que todo el mundo conocía de Marvel, lo enfrentaron en un apocalipsis brutal con otros universos y tras esa destrucción multiversal se sacaron de la manga la historia que os vamos a reseñar aquí.

Imaginen que todo nuestro universo muere y que de repente aparece uno alternativo gobernado por un dictador implacable que crea esta nueva realidad bajo el nombre de Mundo Batalla. Eso es lo que pasa en Secret Wars. El multiverso explota, los mundos desaparecen y el Doctor Muerte, de forma misteriosa, ha logrado rehacer la realidad a su voluntad y convertirse en el dios absoluto de la existencia. Y no solo eso sino que Víctor Von Muerte ha organizado la realidad alrededor de un mundo con un sistema feudal de reinos gobernados por ‘señores’. Además, Víctor ha logrado que todos los supervivientes de los universos anteriores olviden lo que ha pasado y que acepten esta nueva realidad como la verdadera. Eso hace, por ejemplo, que la familia de Mr Fantástico ya no tenga a Reed Richards como padre sino al propio Doctor Muerte. Víctor ha creado una realidad que todos creen que es la buena y serán los supervivientes que no han olvidado lo ocurrido los que tengan que enfrentarse a este dictador sin piedad.

Sí, lo sé. Es una historia compleja. Quizá no apta para aquellos que no tienen un bagaje importante a nivel de cómics, pero he de matizar que dentro del propio cómic encontramos todo el contexto explicado y al inicio de cada capítulo se nos desglosa qué personajes pertenecen a cada bando y universo. Si llegas de nuevas aquí te costará un poco colocar las piezas, pero ni mucho menos es necesario conocer todo lo anterior para disfrutar de este palomitero evento.

¿En el capítulo positivo qué podemos encontrar? En primer lugar, puro entretenimiento firmado por el guion de Jonathan Hickmann. Y después, el gran dibujo de estilo fotorrealista de Esad Ribic, del que por cierto ya hablamos maravillas, y no es para menos, en Thor Carnicero de Dioses. Como siempre hacemos, os dejamos algunos ejemplos del arte del dibujante croata:

Hickman aprovecha el buen hacer de Ribic para desplegar todo un mundo nuevo en el que podemos ver imágenes muy potentes relacionadas con el Doctor Muerte y también las luchas internas de varios personajes por mantener el poder y por discernir qué es lo mejor para el mundo, si la verdad o la mentira más conveniente. Hickman juega muy bien con ese argumento durante toda la obra llegando incluso a humanizar la figura del monstruo que se esconde bajo la capa y máscara de Muerte. Ojo, sin olvidar las cruentas batallas entre superhéroes, las traiciones propias de mantener un poder así e incluso los dramas familiares que surgen en este Mundo Batalla. A lo Edad Media con superhéroes, por poner un ejemplo para todos los públicos.

Además contamos en esta historia con personajes míticos como Thanos, Mr Fantástico, los dos Spidermans, la Thor de Jane Foster junto a unos Thors adoradores de Muerte, el Doctor Extraño, Capitana Marvel, dos Reeds Richards de diferentes universos... un popurrí increíble de personajes que, siendo muchos, acaban teniendo importancia a su manera y sin perderse por el camino. Eso sí, hay fallos en esta historia ya que ¾ partes de la misma tienen un desarrollo muy acertado, pero el final se antoja apresurado y atropellado. Hay mucha acción y se resuelven los misterios, aunque no se hace de una manera tranquila y bien conformada. Suele pasar en este tipo de historias. No es fácil rematar bien una buena faena, aunque no es ni mucho menos un mal final.

Conclusión: un evento palomitero en el que destaca sobre todo esa fuerza y maldad del Doctor Muerte. Es un blockbuster con todos los personajes del universo Marvel y supuso un antes y un después para ‘La Casa de las Ideas’. Solo por eso ya vale la pena acercarse a un evento tan destacado en la historia. Si gustan, disfruten de la lectura.