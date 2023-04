Los orígenes del Doctor Extraño: los secretos de su nacimiento en la Biblioteca Marvel

Hace muy poco reseñamos en nuestra sección de cómics el primer tomo en rústica de las aventuras de Iron Man y una de las cosas o curiosidades a destacar es que en su momento, Tony Stark ni siquiera tenía una cabecera propia como sí la tuvieron en su momento Los 4 Fantásticos o Spiderman. Iron Man formaba parte de un apartado dentro de la línea editorial de Marvel donde se contaban pequeñas historias de ‘secundarios’ que si tenían éxito quizá alcanzarían la condición de personajes principales con cabeceras propias

Ese primer paso como secundario tuvo lugar con Iron Man y también con el protagonista que hoy os traemos aquí, el Doctor Extraño. Stephen Strange arrancó su vida en la viñetas formando parte de la cabecera ‘Tales of Supense’ y en este tomo de inicio de sus aventuras, correspondiente a la Biblioteca Marvel, vamos a descubrir los orígenes del famoso mago en esas primeras grapas.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico: guion de Stan Lee, dibujo de Steve Ditko, contiene Strange Tales 110, 111, 114-127, editorial Panini, rústica tapa blanda con solapas y un precio de 12 euros.

Ahora sí, vamos con la reseña

Un divertido inicio que marcaba un futuro prometedor

No todos los orígenes de los personajes son prometedores o fáciles. Algunos demostraron muchas dudas en sus inicios, con bases poco sólidas y con enemigos que servían más para pasar el rato e ir dando color al personaje que para sentar cimientos fuertes de cara al futuro. En el caso del Doctor Extraño no podemos ocultar que las aventuras son simples y desarrolladas hasta cierto punto, pero en todas ellas iban apareciendo grandes detalles que iban a consolidar lo que Stan Lee y Ditko querían contar del mago.

Poco tardamos en este tomo en ir conociendo a enemigos míticos de Stephen Strange como el Barón Mordo, que tendrá muchos protagonismo en el inicio de estas aventuras y que supondrán el contrapunto entre el mago que hace el bien y aquel que busca el mal. Todo ello con la figura del Maestro, mentor y padrino de Extraño, siempre de fondo. Esas historias de Mordo serán las más interesantes junto a otras de transición, más ligeritas, y otras ya en la recta final en la que aparecen personajes esenciales en el universo de Strange como Dormmamu y Clea. Todo ello siempre creando universos repletos de magia en los que se ve el talento desbordante de Steve Ditko y su pasión por el mundo de los magos que él conocía a la perfección.

Os dejo varios ejemplos de esos universos llenos de locura que ya eran fascinantes en los años en los que se escribieron y dibujaron estos cómics (1963-1964):

La verdad es que he disfrutado mucho con estas aventuras. Hay que centrar el tiro, no solo en los guiones y el dibujo, sino en la capacidad de transmitir esos mundos y universos repletos de magia en plenos años 60. No me extraña, nunca mejor dicho, que el personaje se consolidase muy pronto a ojos de los lectores porque incluso en las historias más sencillas y simples, la magia y la personalidad que transmite Stephen es contagiosa. Sin demasiados alardes o complicaciones, Stan Lee consigue definir muy bien esa mezcla de frialdad y responsabilidad que tiene el excirujano con la humanidad y con el juramento de protección que ha hecho. Sencillez es igual a eficacia en este caso.

Apartado al margen merece la historia del origen del personaje que se ha hecho más popular gracias a las películas de Marvel. Aquí es diferente a lo que se vio en el cine y solo por eso ya vale la pena acercarse para descubrir el verdadero inicio del Doctor Extraño. Eso es lo que también ofrece la Biblioteca Marvel al lector, la posibilidad de comparar lo que vio en su día en las salas y lo que de verdad pasó cuando los creadores de la Casa de las Ideas diseñaron el camino y el ADN del personaje en cuestión. Entretenimiento y buen desarrollo son las dos claves de este tomo que hacen muy atractivo al Doctor Extraño. Además el final te deja con ganas de más y eso seguramente provoque que más de un lector quiera seguir consumiendo este producto y en concreto las andanzas de Stephen. Son historias mágicamente adictivas.

Conclusión: de los tomos más entretenidos que hay actualmente en la Biblioteca Marvel sin contar por supuesto a las grandes figuras como Spiderman o Los 4 Fantásticos. Lectura rápida, amena, eficaz y repleta de magia en todos sus rincones. Ditko realiza un trabajo de creación de mundos espectacular. Si gustan, disfruten de la lectura.