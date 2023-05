Llega la edición deluxe de Flashpoint, el evento de DC que se versionará en los cines

Como viene ocurriendo últimamente con las ediciones especiales de diferentes editoriales, algunas quejas, inexplicables, están apareciendo entre los fans de los cómics. ¿En qué se basan estas quejas? En supuestos "engaños" de las editoriales en su intento de colar la misma historia por un precio más alto. Como ya dije con la edición de Arma X de Panini para la historia del origen de Lobezno, dichas quejas son, en mi opinión, una nueva forma de ‘haterismo’ que no se mantiene por ningún lado y que únicamente busca molestar a las editoriales y condicionar a los compradores.

Con Flashpoint este fenómeno hater también se ha producido y también está muy mal enfocado. Lo explico. De este evento que DC inició en 2011 se han sacado versiones de todos los colores y con todo tipo de precios. ECC, por ejemplo, ha dado varias versiones de la misma historia con opciones más baratas como su DC Pocket y otras más caras en cartoné. Y ahora, de nuevo, llega una edición, en este caso Deluxe, que podríamos considerar la más completa hasta la fecha. Su precio, 36,50, que es lógicamente más cara que otras que no llegaban a esta cifra. Pero la lógica también nos dice que esas otras ediciones no tenían los materiales, calidad y extras de esta. Por lo tanto, ¿es lícito quejarse del precio y de esta nueva edición? Para mí no, ya que cada individuo tiene la libertad de elegir lo que mejor le venga. Si no tienes Flashpoint y quieres esta edición, perfecto. No la tienes, se te va de presupuesto y buscas algo más barato, correcto. Ya lo tienes y no quieres esta edición, bien también. Quieres tener varias versiones, es tu elección. Vive y deja vivir, a fin de cuentas.

Volviendo al grueso del asunto, el evento Flashpoint reaparece en nuestras librerías con una edición por todo lo alto que sirve además de previa para el futuro estreno en cines de la película The Flash, que versionará esta historia para darnos un punto de vista diferente, pero cercano a lo que se cuenta en este cómic. El director argentino Andy Muschietti ha cogido la idea principal de esta obra y la ha reformulado para llevarla a la gran pantalla. Es normal que lo haya hecho porque estamos sin duda ante uno de los mejores eventos de DC en las últimas décadas. Aquí hay poco debate. La historia en la que Flash, Barry Allen, vuelve atrás en el tiempo para salvar a su familia y acaba cambiando toda su realidad es de sobra conocida en el mundo del cómic y supuso un antes y un después en el universo DC.

Los ingredientes principales de esta historia de Flash con viajes temporales nos dejan a un Barry Allen perdido en una realidad alternativa en la que no existe la Liga de la Justicia, Superman no aparece, en principio, por ningún lado y Batman no es ni mucho menos el que conocemos todos. De hecho, la identidad de este caballero oscuro, que no revelaré aquí, marcará gran parte de la trama de este Flashpoint en la que Barry tendrá que sacrificar todo para volver a su realidad y evitar que el villano de esta historia destruya todo lo que conoce.

Flahspoint es una auténtica obra maestra tanto en guion como en dibujo. Es entretenimiento puro, tanto por la acción como por los diferentes giros de guion y misterios que encontramos en su páginas. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son los villanos y los buenos de esta nueva realidad a la que llega Barry Allen? ¿Quién es Batman? ¿Por qué Flash se ha quedado sin poderes? ¿Cómo los podrá recuperar? ¿Por qué está viva su madre? ¿Por qué Wonder Woman y Aquaman han matado a miles de personas en enfrentamientos personales? Todos estos interrogantes los irá desgranando a un ritmo vertiginoso el bueno de Geoff ‘Blockbusters’ Johns. Pocos lunares tiene Geoff en sus historias ya que es un experto en componer guiones jugosos, intensos, vertiginosos y llenos de emoción, algo que logró de sobra en este Flashpoint.

Al dibujo, Andy Kubert. Sí, de los Kubert de toda la vida. Hijo del mítico Joe Kubert y uno de los hermanos que heredó el gran talento de su padre. Aquí realiza un trabajo espectacular repleto de escenas míticas llenas de épica, emoción y sobre todo electricidad. ¿Quieres la velocidad de Flash? Andy te la da.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Para ir terminando me gustaría destacar que aparte de entretenimiento, Geoff nos da momentos de lagrimeo en viñetas. No solo hay una historia para divertirse sino también un tono familiar y vital que hará que empatices con Barry Allen y sufras y te emociones con él. Bueno, con él y con Batman. Tendrá que descubrir el porqué de esto que les estoy diciendo del cruzado de la capa. Además, ECC nos trae una edición espectacular con parte del guion, apuntes, descripciones, portadas y guías para entender todo lo que supuso este evento en DC. También incluye un plástico protector para la cubierta, la cual es, por cierto, espectacular.

Ojo, no me olvido, os dejo el apartado técnico de la obra: guion de Geoff Johns, dibujo de Andy Kubert, cartoné tapa dura con cubierta de plástico, 272 páginas, contiene Flashpoint núms. 1-5, The Flash núm. 1 USA y tiene un precio de 36,50 euros.

Conclusión: ¿Deluxe? Sí, es Deluxe. Estamos ante uno de los mejores eventos de DC en las últimas décadas y el equipo que formaron Johns y Kubert funciona a la perfección. Tenemos una obra perfecta para amantes de Flash y para coleccionistas que quieran completar aún más su comicteca sobre el personaje. Además sirve de maravilloso entrante para aquellos que quieran saber en qué cómic se basó la película The Flash. Lo tiene todo. Win Win de manual. Si gustan, disfruten de la lectura.