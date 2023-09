Flamenco insólito: para la biografía del inaudito bailaor 'Mate el sin pies'

Estos son unos versos que alguien que no se cita compuso en honor a un bailaor apenas conocido por los españoles e incluso por muchos aficionados al arte flamenco. No fue ignorado en cambio por algunos periodistas y escritores de su tiempo y tampoco por algunos estudiosos actuales. Supe de él gracias a la página web que, desde 2003, rige José María Ruiz Fuentes, nacido en Río Martín(Tetuán) Marruecos, el 10 de noviembre de 1937, historiador, poeta y crítico.

En su entrada dentro de los bailaores flamencos se dice que "Baltasar Mathe (o Mate o Maté, añado) [I], el bailarín sin pies, ha pasado a la historia del mundo del arte flamenco con el nombre artístico de "mate sin pies", llamado así por tener amputadas las dos piernas hasta la rodilla. Nació en el siglo XIX, murió en el siglo XX. Transformista cómico español que, a pesar de faltarle los pies, baila con extraordinaria habilidad, llamando la atención del público por la novedad del caso."

Luego da algunas pistas más, aunque sin fecha ni lugar de nacimiento. Anota que su figura aparece consignada en el libro de Alfonso Puig Claramunt y Flora Albaicín, El arte del baile flamenco, traducido a varios idiomas. También en el muy considerado de José Blas Vega, Los cafés cantantes de Sevilla y en algunos otros.

Del artista dice que no obstante su mutilación bailaba de forma asombrosa. "En 1921, formó parte del cuadro flamenco formado por el ruso Diaghilev [II] para actuar en La Gaîté Lyrique de París, donde estuvo doce días, y en el Price de Londres, durante un mes, en unión de Manuel Martell, La Minerita, La Rubia de Jerez, María Albaicín, Gabriela Clavijo, El Rojas y El Estampío. Y recoge la mención de César González Ruano, en su libro La alegría de andar, "Íbamos al de La Encomienda (el café cantante madrileño) y veíamos bailar al Mate, que tenía las dos piernas cortadas por las rodillas".

Sin otra pretensión que dar a conocer algo más de este insólito bailaor flamenco, iniciamos unas pesquisas cuyo resultado exponemos a continuación. Primero acudimos a nuestra biblioteca personal. En ella encontramos que se le mencionaba expresamente en dos libros.

En el de Gregorio Doval sobre hechos insólitos y curiosidades se dice:

En el otro, de José Manuel Gamboa, Una historia del flamenco, publicado en Espasa (2005), tampoco de precisa mucho si bien se le inscribe en en los cafés-cantante en los que se iba "colando el género frívolo y la canción" pero se une su nombre al de Pastora Imperio y la legendaria Pastora Pavón, La niña de los peines.

En un ambiente privado, de señoritos y curiosos, dominado por el cante, con algún baile secundario, lejos de las exigencias del gran escenario, Gamboa cita "a dos de los artistas más solicitados en las fiestas: El Mate sin Pies —que bailaba sobre sus muñones— y la enana Gabrielita Clavijo... Hay que decir, no obstante, que El Mate ya venía avalado por un currículo profesional impensable. Lean la siguiente nota publicada el 11 de agosto de 1910 en Nuevo Mundo:

Un año después, en El Eco artístico madrileño se anunciaba en el Salón Concert: "Siguen actuando con gran éxito, bajo la dirección del reputado maestro D. Rafael Gómez, el dueto italiano Les Carelli, María Franco, Agustina Polo, María Blasco, Consuelo Mesa, Trinidad Herrero, Antonio Pozo (El Mochuelo), Baltasar Mathe (bailarín sin pies) y Ramón Montoya. La pareja de baile Avelina y María (Las Circasianas), siguen siendo ovacionadas todas las noches."

En El Heraldo de Madrid de 21 de noviembre de 1911, se añadía que era "cantante excéntrico y bailarín sin pies" para anunciar su presencia en el famoso Royal Kursaal. En 1913, amplió su arte con números monologuistas y se confirma en el ya citado El Eco artístico (pero ya el 5 de octubre de 1913) donde se afirma que es un "artista vallisoletano". En 1920, según La Correspondencia de España, bailaba en el Kursaal de la Magdalena de Madrid. Es sólo una muestra para certificar su presencia artística y reconocida por grandes aplausos debido a la novedad de su actuación.

No todas las críticas fueron amables. En Buen Humor de Madrid, 27 de agosto de 1922, pudo leerse: "En el escenario, un hombre, llamado El bailarín sin pies (¡!), se contorsionaba de modo absurdo al son de la música tristona de unas bandurrias". Seguramente se trata del mismo artista. En ABC se comparó al bailarín sin pies con el mismísimo Juan Belmonte o se inscribe en la Barcelona de los "monstruos" junto a la mujer gorda de Poblenou o los novios liliputienses.

Pero, ¿quién fue el bailaor o bailarín Mate el sin pies? Cuenta la estudiosa Ángeles Cruzado Rodríguez en su artículo sobre el "Itinerario artístico de Gabrielita la del garrotín, reina de los bailes de chufla" en la Revista de Flamencología de la Cátedra de Flamencología de Jerez, número 31 de 2022, que, antes de marcharse de España, el ruso Diaghilev dejó "dos nuevos fichajes, que darían mucho que hablar en la escena europea, tanto en París como en Londres, con su creación Cuadro Flamenco".

Una era Gabrielita la del Garrotín, una enana y notable bailaora―, y el otro era el Mate el sin pies, un mendigo sin piernas que usaba un cajón con ruedas para deambular por las calles de Sevilla parodiando el correr de los toros". Mate participaba además en el Garrotín Grotesco, bailado por La Rubia de Jerez, María del Albaicín y él mismo.

Sigue contando Cruzado Rodríguez que "desde su primera representación, Cuadro Flamenco provocó en el público francés "un entusiasmo indescriptible" (Le Petit Parisien, 1921). Lo contó Pierre Deschamps en el diario Le Gaulois, identificándolo con "el Oriente". Pero añade: "No hay ninguno que no sea aceptado deliberadamente por nosotros, ni siquiera el penoso tullido llamado Mate el sin pies".

Pero luego otros críticos añaden: "El Garrotín grotesco fue bailado sobre sus rodillas por Mate El Sin Pies y el Garrotín cómico, por la viejecita Gabrielita, que parecía haber escapado de un álbum de Goya. Todo terminó con una Sevillana general". Y: "El esperpento tiene su parte ―un esperpento al estilo de Goya― con Mate, un torero sin pies que gira sobre sus muñones, y Gabrielita del Garrotín, una alucinante bailarina de burlesque".

Lo del torero tiene su razón porque hay quien sostiene que tal vez el Mate sin pies fue un banderillero de Valladolid al que una cogida le dejó sin piernas nadie sabe cómo, dedicando su vida al baile flamenco para sobrevivir. Los datos más relevantes sobre su hipotética biografía han sido recopilados, no sin espesa incertidumbre, por Kiko Mora, Francisco Javier Mora Contreras, del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante.

Kiko Mora es profesor titular de Semiótica de la publicidad y el consumo y ha sido investigador visitante en University de Newcastle (UK) y en Graduate Center de la City University of New York. En su blog sobre flamenco, se refiere a los datos más o menos comprobados acerca de la identidad real de Mate sin pies, que "interpretaba farrucas y garrotines con unas almohadillas sujetas a los muñones de sus rodillas" calificándose su arte de baile "excéntrico".

Cuenta también que lo más probable es que Mate sin Pies naciera en Valladolid el 17 de noviembre de 1884 y se llamara Baltasar Mate Martín, lo que coincide con alguna precisión periodística ya citada. Bautizado en la Iglesia de San Andrés de la misma ciudad una semana después, su padre, de Villamediana (Palencia), se llamaba Antonio Mate y su madre, de Olivares del Duero (Valladolid), se llamaba Fulgencia Martín.

En la primera foto que se conoce de él, publicada en 1910, tenía 25 años y se encontraba actuando en el Teatro Arnau de Barcelona. Entre noviembre de 1910 y enero de 1911, y con el apellido, probablemente judío, de Mathé, se encuentra en el Pabellón El Brillante de Cartagena. De él se dice que es un "bailarín sin pies, notable artista que llama poderosamente la atención por lo excéntrico y la agilidad en los populares bailes ‘Garrotín’ y ‘Farruca’, y todo cuanto se le pida" (El Eco artístico, 15-11-1911, p. 7).

Su nombre fue registrado en algunas riñas y un accidente de tráfico en lugares que él frecuentaba artísticamente. Por ejemplo, a las cuatro y media de la mañana en la Calle Bravo Murillo de Madrid en 1923, un vehículo en el que viajaban cinco personas, tuvo un accidente. Entre ellos había un artista de varietés, "Baltasar Maté Martín, de treinta y tres años, natural de Valladolid y domiciliado en la Travesía de la Primavera, 26". La noticia se publicó en La acción, el 1 de agosto de 1923.

La conexión taurina se da en la plaza de Villadiego, provincia de Burgos, en 1902. Allí, establece Kiko Mora, Baltasar Mate, apodado "Mateíto", lidió como banderillero del novillero Vicente Torriente, este sí relacionado en el Cossío. Había otros "Mateítos" en el mundo taurino, pero ninguno de su nombre [III]. En la gran Enciclopedia Espasa, no figura. Cierto parece, sin embargo, que, en 1921, una crónica de The Musical Times, menciona a Mate sin Pies como "ex-toreador".

Kiko Mora establece como conjeturas, ante la bruma biográfica de este insólito bailaor, que "es posible que Baltasar Mate aprendiera de niño a cantar zarzuelas y después se dedicara al mundo de los toros con poca fortuna. Su tarea de banderillero podría explicar la posibilidad de que tuviera una grave cogida en las dos piernas que lo dejara incapacitado para continuar con la profesión".

Explica Roger Salas en una nota sobre El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, convertido en espectáculo por el ruso Diaghilev, que "la divulgación internacional de flamenco andaluz y tradicional en su estado puro tuvo su momento más alto a principios del siglo XX, cuando Serguei de Diaghilev "exporta" por primera vez fuera de España su Cuadro flamenco. Y añade:

En su biografía de Picasso, John Richardson [V], en su capítulo XIV relata: "Para dar a Cuadro flamenco un toque goyesco macabro, Diaghilev había incluido a un intérprete llamado Mate el Sin Pies. Le habían cortado las piernas a la altura de las rodillas, así que tuvo que bailar sobre "fundas de cuero resistente" fijadas a sus muñones. Picasso estaba tan fascinado por él y su pareja, una bailarina enana llamada Gabrielita del Garrotín, que arregló para que realizaran una corrida de toros simulada una noche en el patio fuera del magnífico apartamento de Coco Chanel en Faubourg Saint-Honoré, para horror del propietario, el conde Pillet-Will, que vivía arriba." ¿Por qué la relación taurina?

Richardson se atiene a lo que dice Edmunde Charles-Roux [VI] sobre el horror que sintió el vecino de Chanel ante la presencia española:

Y añade:

Picasso, que diseñó los decorados para la breve demostración de danza, los llevó al local de Chanel en Rue de Faubourg. "Emocionado y divertido por la presencia de sus compatriotas en París, eligió el "teatro dentro de un teatro" como un escenario para ellos", precisó.

Hay quien afirmó que fue apartado del baile por los prejuicios del público "británico". Cuenta Havelok Ellis en sus Impressions and comments (1924):

Bueno, nadie puede dudar que Mate sin pies bailó, que fue famoso en la España del espectáculo flamenco y que fue reconocido entusiásticamente por Picasso, que tal vez hizo algún dibujo o boceto que no encontramos. De la muerte del bailaor sin pies, y de casi toda su vida, apenas hay noticias, salvo que, a pesar de su discapacidad radical para el baile, fue capaz de bailar y hacerlo bien. Insólito flamenco.

[I] Hubo otros Baltasar Maté, por ejemplo, un barítono reconocido, que no hay que confundir con el nuestro. ¿O fue el mismo, de quien se dice que estuvo dotado para el canto?

[II] Acerca de Diaghilev, promotor de los ballets rusos en España de la mano de Alfonso XIII y que contó con Picasso, Falla, Satie, Igor Stravinski y otros artistas para sus espectáculos, escribimos sobre su infame relación con el bailarín madrileño, Félix García, ingresado por el empresario ruso en un psiquiátrico de las afuera de Londres donde murió tras dos décadas de internamiento. El profesor Antonio Hernández Moreno ha escrito un minucioso libro sobre su tragedia. Nadie, salvo nosotros, ha pedido la repatriación de su cadáver desde Londres a Madrid. No hemos tenido éxito hasta el momento.

[III] Gabriel López, Mateo Martínez y Ángel Villena lucieron ese apodo pero no precisa el Cossío si alguno era de Valladolid. Tampoco cita a Mateo alguno, o a Mateos, que nacieran allí.

[IV] Mate el sin pies aparece citado bastantes veces en libros y textos pero de pasada, sin precisiones biográficas.

[V] John Richardson, A life of Picasso, en colaboración con Marylin Mac Cully, Volumen I, Random House, Nueva York, 1991.

[VI] Charles-Roux, Edmunde, Chanel, and the woman behind the legend she herself created Alfred-A-Knopf – New York, 1975, págs. 210-11

[VII] Me ha informado el profesor Antonio Hernández que fue el propio embajador de España en Gran Bretaña quien protestó por el "uso" de un tullido español en el escenario.