Daredevil presenta a Eco en Partes de un Hueco: así es el 'nuevo' personaje de Marvel

Todos sabemos que desde hace más de una década, una nueva película, serie o personaje de Marvel hace que el mundo del cómic reactive ciertas historias que están en la memoria de los más experimentados y que pueden llamar la atención de aquellos que llegan de nuevas. Eso pasó en su día con la serie de Daredevil cuyo gran impacto y sobresaliente crítica hizo que las historias del abogado ciego de la cocina del infierno se pusiesen aún más de moda. En ese universo, el del diablo guardián, está Eco o lo que es lo mismo Maya López. Este personaje pasó a la pequeña pantalla con la serie de Ojo de Halcón en la que también se pudo ver al Kingpin de la serie de Daredevil. Pues bien, Maya tuvo su origen en los cómics del diablo y este ‘Partes de un hueco’ fue el punto de partida.

En esta historia veremos la verdadera versión del origen del personaje de Eco. Maya López, nativa americana. Sorda. Hija biológica de Willie "Caballo Loco" Lincoln, un socio de Kingpin e hija adoptiva de este último. Su poder, copiar todos y cada uno de los movimientos y habilidades de sus aliados o adversarios. En la serie de Ojo de Halcón, su historia es más o menos así aunque con ciertos detalles que se obviaron, como por ejemplo que sin Daredevil se entiende peor su origen. ¿Por qué? Porque en este Partes de un Hueco conoceremos la relación de amor entre dos personas que siendo ciego y sorda, respectivamente, se verán unidos por la atracción que sienten ambos y separados por el genio del mal más grande y fuerte de los cómics marvelitas, Wilson Fisk (Kingpin).

Enseguida vamos con más detalles, pero antes vamos con el apartado técnico: guion de David Mack con apoyo de Joe Quesada y Palmiotti, dibujo de Quesada en los números principales, contiene Marvel Knights: Daredevil 9-15, cartoné tapa dura, editorial Panini, 184 páginas y un precio de 20 euros.

Cómic de los 2000 que sirve de presentación para Eco y de más castigo para Daredevil

Alguna vez me han preguntado qué quiero decir con eso de que estamos hablando de un cómic del año 2000 y la respuesta me lleva a tener que analizar el estilo de la época. Este Partes de un hueco es un gran ejemplo del tipo de narrativa y de dibujo que se hacía en esa época. De hecho, esta es la denominada segunda parte de otro Must Have llamado Diablo Guardián que fue el punto de inicio de una nueva revisión del mundo Marvel. En ese caso firmaban la obra Kevin Smith y Joe Quesada.

Precisamente en los 2000 surgió el sello Marvel Knights al que pertenecen este cómic del que hablamos hoy y Diablo Guardián. Todo ello apadrinado por Joe Quesada, que por aquel entonces era el editor jefe de la Casa de las Ideas. Su idea, valga la redundancia, era redefinir algunos de los personajes de Marvel llevándolos a un estilo que bailaba entre lo juvenil y lo adulto. Luz y oscuridad. Excesos. Mucha carga de imágenes. Y sobre todo entretenimiento. Además, Daredevil con su estilo callejero era perfecto para todo esto.

En la primera parte de esta historia, Diablo Guardián, veíamos a un Matt Murdock volviendo a caer en desgracia una y otra vez, perdiendo la cabeza y con la muerte de una persona vital para él. Tranquilidad, no haré spoilers. Ahora en este Partes de un Hueco, el guion de David Mack plantea un estilo parecido, más rompedor y contundente en la manera de contar las cosas y apoyado en un dibujo repleto de licencias creativas tanto en fondo como en forma. En algunos caso incluso tendrás que ir girando el cómic de un lado para otro para leer lo que nos quieren contar.

Una imagen, dos en este caso, valen más que mil palabras:

Este estilo de composición ‘violento’ y complejo es algo muy propio de los 2000 buscando ese toque juvenil y desenfadado mientras se cuenta una historia. No es una lectura sencilla, aunque tampoco excesivamente complicada. A muchos no les gusta, eso sí, y a otros le encanta el toque de locura de la época. Como se puede ver en las imágenes, hay mucho colorido y mucho contenido en una misma página lo que hace que por momentos todo sea atropellado y loco. Muy de los 2000, como digo. ¿Me gusta este estilo? Sí, la verdad es que no me disgusta. Soy de más limpieza en la composición, pero entendiendo el estilo y el contexto, no es complicado adaptarse a ello.

A nivel de historia, me ha enganchado la trama desde el primer momento y es que Daredevil es un personaje que brilla cuanto más atormentado está. El diablo, en el infierno, brilla y si hablamos de historias de amor, Matt Murdock es uno de los tíos con peor suerte de la historia de Marvel. Su relación con Maya provoca que el lector baile en esa sensación, muy de sitcom por otro parte, en la que se sabe que todo está siendo muy bonito antes de que el barco se hunda. Anatomía de Daredevil, básicamente. Eso hace que aparte de una historia de acción sea una historia de personajes y me ha gustado el papel que se le da a Eco aunque no sea demasiado desarrollado. También el que se le da a Foggy Nelson, el eterno mejor amigo de Matt. De hecho las escenas judiciales del señor Nelson en esta historia son de lo mejor del cómic.

Por otro lado me encanta que aquí se tratase por primera vez el origen del mal que reside en Kingpin. Vemos su infancia y lo que le hizo convertirse en el genio del mal que es ahora. Esto se vio también en la serie de TV y aporta mucho a la hora de conocer de verdad a uno de los peores villanos del universo de los cómics. El pasado del monstruo se revela aquí y vale la pena conocerlo, se lo aseguro.

Conclusión: no me equivoco si digo que aquí tenemos un Daredevil muy disfrutable, el origen de un personaje que se complementa muy bien con él como es Eco y una primera incursión en el punto de inicio de la maldad de un súper villano como Kingpin. Foggy, eterno mejor amigo de Murdock, también tiene sus momentos de gloria muy disfrutables. Diversión y locura de los 2000 en guion y dibujo. Si gustan, disfruten de la lectura.