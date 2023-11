¿Quieres leer cómics de Hulk?: os presentamos la terrorífica etapa de Al Ewing

Si es usted una persona que ya lleva tiempo leyendo cómics y que también ha leído historias de Hulk, lo primero que me gustaría dejar claro es que este titular con el que abrimos fuego en esta reseña no solo vale para gente que quiere estrenarse con el gigante de jade sino también para aquellos que, por ejemplo, hayan leído el Hulk primigenio de Stan Lee, Jack Kirby o Steve Ditko. O también la gran etapa liderada por Peter David. O si ya has picado con tomos como Planeta Hulk o World War Hulk que hemos reseñado en esta misma sección. Esta etapa de Al Ewing es para todo tipo de públicos.

Matizado lo anterior también toca decir que esta etapa de Al Ewing al frente de Hulk, con el imponente dibujo de Joe Bennett como acompañante, aterriza ahora en este formato de Marvel Deluxe tras deslumbrar al público en grapa y posteriormente en el formato Premiere de Panini. Ahora, pasada la grapa y la tapa blanda, este Inmortal Hulk llega a la tapa dura con un primer tomo que recopila las primeras 13 grapas de esta cabecera. Si no te has iniciado en ninguno de los formatos anteriores, esta es tu oportunidad y más teniendo en cuenta que algunos premieres iniciales ya no están disponibles en tienda.

¿Qué tipo de Hulk nos vamos a encontrar en esta etapa de Al Ewing? Creo que esa es la primera pregunta a responder, sobre todo porque a día de hoy ha salido una nueva cabecera, que reseñamos con el Sello de Akira, en la que hay vestigios y herencias recibidas precisamente de esta etapa de Ewing. Este Hulk, para ser claro y conciso, tira mucho de lo que a fin de cuentas es el personaje, es decir, un monstruo verde enorme que con su sola presencia es capaz de aterrorizar al personal y generar el caos y la destrucción a su alrededor. Aquí veremos a un Hulk, que revivió después de morir en Civil War II y que viaja de aquí para allá intentando esconder su resurrección a ojos de la sociedad. Bruce Banner, eso sí, solo podrá contener al monstruo durante el día porque, como se dice en el propio cómic, la noche es territorio Hulk. Este es un punto muy importante porque este toque de guion de Al Ewing rinde homenaje a los inicios de Hulk, cuando este solo podía transformarse de noche. Por lo tanto usando partes del pasado original del personaje, el guionista reformula el estilo de Hulk para darle un toque oscuro, monstruoso y más adelante incluso religioso y filosófico.

Este Inmortal Hulk es un cómic muy adulto y oscuro del gigante de jade. Irá evolucionando a algo más habitual, por así decirlo, pero el tono es más de terror que de superhéroes. Ya en su primera grapa, que es una auténtica obra de arte, como no también por el dibujo gigantesco y espectacular de Bennet, vemos al monstruo apareciendo por la noche y ajusticiando a los criminales y maleantes que él considera ajusticiables. Y no será un Hulk sin cerebro sino un monstruo muy inteligente que acechará a su presa para acabar con ella con toda la violencia posible. Por esa y otras razones que irán evolucionando a lo largo de las grapas, el guion otorga capas al personaje para tener una mayor carga de complejidad en él.

A nivel personal me ha gustado mucho el tono del cómic, al menos en este primer arco que se abre en este primer Marvel Deluxe. Aún quedan por supuesto más de uno, mas de dos y más de tres tomos, pero de momento me ha encantado. Eso sí, las últimas grapas son para mi gusto demasiado densas a nivel filosófico y religioso, sin embargo, por otro lado me parece muy original el modo que tienen de explicar por qué Hulk no puede morir nunca. Ni siquiera cuando le cortan en trocitos. Lean el tomo y sabrán de qué hablo con esto de los trocitos.

Les dejo imágenes para que puedan ver también el gran trabajo al dibujo de Bennet:

Para terminar, que no se me olvida, os dejo el apartado técnico del cómic y la conclusión: guion liderado por Al Ewing, dibujo con Joe Bennet, editorial Panini, formato tapa dura Marvel Deluxe, contiene The Immortal Hulk 1-13 con material de The Avengers 684, 328 páginas y un precio de 42 euros.

Conclusión: me parece una forma perfecta de entrar en el mundo Hulk de la mano del terror y de un tono muy oscuro y adulto perfecto para Hulk. El guion va de menos a más en complejidad y aunque la parte final sea muy densa es también muy interesante por el modo de explicar la inmortalidad del personaje. Al Ewing firma una gran etapa, de las mejores en décadas de Hulk, y este es un gran inicio de la misma. Los momentos monstruosos e infernales de Bennet son oro puro. Si gustan, disfruten de la lectura.