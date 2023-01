Biblioteca Marvel: el origen de Hulk y su curioso paso del gris al verde

Los amantes del mundo de los cómics están de enhorabuena, sobre todo los más cafeteros. Aquellos que quieren, por ejemplo, coger el origen de Hulk desde sus primeras publicaciones e ir recopilando todas las historias clásicas del personaje para tener, nunca mejor dicho, una biblioteca del mismo y, por qué no, del resto de leyendas de Marvel. Esta posibilidad nace con la Biblioteca Marvel de Panini que arrancó a finales de 2022 y que tendrá en 2023 su gran explosión.

¿En qué consiste esta nuevo forma de coleccionismo? Panini va a ir recopilando, como ya hacía en cómics mucho más grandes como los Marvel Gold, los orígenes de los superhéroes desde sus publicaciones iniciales, es decir, el lector podrá ver lo primero de lo primero de lo primero que se escribió y se dibujó de Iron Man, Los 4 Fantásticos, Spiderman, Thor, Daredevil o el Increíble Hulk. Todo ello con un formato de tapa blanda, muy manejable, con unas 160 páginas de media y con seis grapas de contenido en la mayoría de las publicaciones.

Hoy, en esta sección de cómics de Libertad Digital, os traemos el primero de estos tomos sobre Hulk, con el origen del "hombre más fuerte del mundo" en seis grapas que nos muestran los primeros pasos de Bruce Banner. Además, este formato incluye cartas al lector tal y como salieron en su día en el cómic original, referencias a eventos históricos que ocurrían a la par que se publicaban estas historias y como no reflexiones y detalles del contexto de cada personaje.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico: guion de Stan Lee, dibujo de Jack Kirby, tinta con Steve Ditko, Dick Ayers y Paul Reinman, 176 páginas, tapa blanda con solapas, contiene The Incredible Hulk 1-6 y tiene un precio de 12 euros.

Vamos con la reseña

El paso del gris al verde y muchas dudas al inicio

Los amantes de la historia de el Increíble Hulk ya saben de sobra qué pasó con el cambio de color del gigante, primero gris y luego verde, y por qué se tomó la decisión de pasar del uno al otro. Aquí en este cómic aparte de vivir ese evidente cambio en primera persona con la lectura, el lector tiene una serie de textos e incluso respuestas de los creadores a cartas de los lectores en los que se explica este cambio. Se pasó del gris al verde porque en imprenta era más fácil de reproducir el segundo que el primero. Así de fácil y así de mítico fue un cambio que ya es historia, no solo de los cómics sino de la televisión y el cine.

Ese cambio de color tiene lugar en la grapa 2, es decir, solo duró la primera historia y a partir de ese número 2 de Hulk, el verde se quedó para siempre en la piel del personaje. Ese es solo uno de los cambios y variaciones que se pueden ver y vivir a través de la lectura de este cómic y que lo hacen tan interesante. El lector puede ver el popurrí de ideas que Stan Lee, Jack Kirby y compañía fueron probando en las primeras aventuras de Hulk para intentar ver qué gustaba más a los lectores y qué caminos argumentales y de diseño debían seguir para, junto a Los 4 Fantásticos, primer obra publicada por ellos, ganarse el corazón de los fans de las viñetas.

En estas primeras seis grapas veremos al científico Bruce Banner recibir una explosión de rayos gamma para salvar al adolescente Rick Jones y transformarse posteriormente en Hulk, pero con un detalle importante. La gente tiene la idea de Bruce transformándose en Hulk cuando Banner se enfada y la ira le domina, pero en sus inicios no fue así ni mucho menos ya que, como un hombre lobo con la lune llena, Bruce se transformaba en Hulk cuando se hacía de noche mientras que volvía a ser un humano normal cuando amanecía. Posteriormente, Hulk sería controlado con una conexión mental por el joven Rick Jones y ambos actuaron como si de Batman y Robin se tratase. Y por último en este cómic se ve a Bruce usando una máquina que le cambia de un ser a otro cuando necesita salvar el mundo. Todo ello en seis números iniciales de su historia en los que se puede ver cómo se iba diseñando la personalidad y las capacidades del personaje para buscar qué era lo que gustaría más al lector.

Por supuesto, encontramos en este origen a personajes míticos del universo Hulk, como el General Ross, su eterno enemigo, su hija y amor de Bruce, Betty, y el ya mencionado Rick Jones. Eso sí, no encontraremos grandes enemigos en estos inicios ya que la mayoría de historias son de puro entretenimiento contra curiosos rivales como los hombres sapo, el hombre que controla el metal, un dictador llamado Tyrannus y, como no, los comunistas, ya que nos encontramos en plena Guerra Fría. Serán historias entretenidas, muy de la época (aviso para amantes solo de lo actual) y muy sencillas en idea y desarrollo. No en vano hablamos de los primeros días de Marvel y por lo tanto nos encontramos, como he dicho antes, con café para muy cafeteros.

Punto positivo: sin duda conocer el origen de Hulk y maravillarte con la evolución y las primeras ideas sobre el personaje. Todo ello con una cuidada contextualización y un formato fácil de leer y económico. Punto negativo: es un clásico y tiene muchísimo texto. Y no me refiero a un poco más de texto de lo normal, no, me refiero a muchos bocadillos plagando las viñetas, explicaciones de todo lo que ocurre y descripciones de los hechos que ya estás viendo a través de un narrador omnisciente. Ese era el tipo de cómic de antes y no tiene nada de malo. Eso sí, hay que saber lo que te vas a echar a los ojos, sobre todo si tu cuerpo te pide un desarrollo más dinámico y moderno o si tu edad te aleja mucho de lo que aquí se trata.

Conclusión: una forma perfecta para recopilar el origen de tus personajes preferidos desde el inicio y de forma económica. Ver la evolución de lo que ahora ya es leyenda del cómic es una maravilla. Eso sí, los que dudan de meterse en lo clásico porque es más denso que lo moderno pueden sufrir leyendo este tipo de historias tan antiguas. Aún así, les recomiendo darse una oportunidad con este tipo de historias y conocer de dónde viene todo lo que ahora les gusta con otra forma de contar las cosas. Si gustan, disfruten de la lectura.