Watchmen en DC Pocket Max: ¿Sacrilegio o una gran opción para esta obra de arte del cómic?

Me podría tirar horas y horas hablando de Watchmen. Semanas hablando de la maravilla que hicieron en los 80 los genios de Alan Moore y Dave Gibbons. Meses desentrañando las maravillas narrativas y visuales de un cómic, considerado por muchos como el mejor de la historia, que nunca deja de sorprenderme en cada relectura. Watchmen es un fenómeno de masas del que se ha dicho prácticamente todo. Por eso y aunque luego haré un breve resumen para aquellos novatos que pasan por este universo, me gustaría centrar la reseña en la pregunta del titular: ¿Sacrilegio o una gran opción para esta obra de arte?

En primer lugar me gustaría recalcar que soy un defensor de que cada lector lea lo que le dé la real gana en el formato que le dé la soberana gana. Así de claro. Cada uno vive su experiencia con un cómic como quiere, porque básicamente lo que buscamos con ello es pasar un buen rato, disfrutar de muchas maneras diferentes y acabar felices, o no, tras la lectura. Por eso respondo con un "no" tajante a aquellos que consideran que comprar Watchmen en este formato de bolsillo es un sacrilegio.

Esta opción de DC Pocket Max, es decir, un DC Pocket con un número de páginas superior al que habitualmente se tenía en los primeras obras publicadas en este formato de bolsillo, está teniendo un gran impacto en la industria porque permite a nuevos lectores entrar en obras míticas que quizá por su precio elevado no se atrevían a acercarse a ellas. Solo por eso ya vale la pena que exista ese formato. ¿Por qué? Porque muchas veces a los más mayores del lugar se nos olvida que hay gente que, a cualquier edad, empieza a leer cómics y no se puede gastar mucho dinero por el camino. O que quizá haya gente que no quiera ser coleccionista y sí lector esporádico. ¿Vamos a obligarles a gastarse 30 o 40 euros en formatos más elaborados desde la superioridad moral y estética? Pues no, al menos en mi caso, no será así.

Lo que sí creo que es importante matizar es que Watchmen, como obra de arte que es, gana muchísimo más en formatos de mayor calidad, como la versión Deluxe o algunas opciones en tapa dura o tapa blanda de mayor tamaño. Yo recomendaría siempre leerlo y sobre todo tenerlo en formatos superiores al DC Pocket Max, sin embargo, hay muchísimos tipos de lectores que priorizan la simple lectura del contenido al tamaño de las viñetas, tipo de edición o calidad de papel. Para todos ellos, sobre todo si entran de nuevo en este mundo, los DC Pockets son puntos de entrada maravillosos.

Dicho todo esto y respetando a la gente que aún no conoce la historia, vamos con la pregunta del millón: ¿De qué va Watchmen y para qué tipo de lector es? Eso sí, antes de continuar, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Alan Moore, dibujo de Dave Gibbons, rústica tapa blanda, contiene Watchmen núms. 1 a 12 USA, 416 páginas y un precio de 14,95 euros.

Vamos con la reseña

Un cómic muy adulto que cambió para siempre la estética interna de los superhéroes

Watchmen nos trajo allá por 1986 la historia de un misterioso asesinato. El Comediante, como así se conocía a un mítico exsuperhéroe, acaba de ser apalizado y defenestrado en octubre de 1985. Digo exsuperhéroe, porque en este universo de Moore, todos ellos fueron ilegalizados años atrás. A partir de este asesinato, otro de estos ‘héroes’, Rorschach, iniciará una investigación por la que pasarán personajes de todo tipo, como la atractiva Espectro de Seda o el Dr. Manhattan, además de el Búho o el hombre más inteligente del mundo, Ozymandias. Alrededor de ellos girará este misterio, el cual está contextualizado en una realidad alternativa que vive en plena guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética o lo que es lo mismo, con la amenaza de una posible e inminente guerra nuclear. A través de 12 capítulos, Moore nos va presentando a los personajes principales con todo tipo de recursos narrativos y con una profundidad y oscuridad que chocaba en su día con productos más mediáticos y más ligeros. Oscuridad vs luz. Fue el inicio de una edad oscura para los cómics ya que se vio que el lector sentía mucha curiosidad por el lado oscuro y los errores inherentes al ser humano.

Watchmen es una obra maestra a nivel de guion sustentada en un dibujo clásico, pero moderno de un Gibbons tocado con una varita mágica. Además, el uso del color, estratosférico, hace que gane aún más fuerza todo lo que se ve y se cuenta. John Higgins tiene la culpa de ello y en su época fue un gran innovador con este curioso uso del color.

Watchmen es a fin de cuentas una historia de superhéroes llevando a los mismos a reflejar sus más bajos instintos. Se cuenta lo que sería el lado más oscuro y más social, político y religioso de estos personajes. El Dr Manhattan es el claro ejemplo de ello, deshumanizando a esta especie de Dios de la realidad nacido de una accidente de laboratorio. Jugando con los flashbacks y el presente, Moore realiza un ejercicio perfecto de descripción de personajes y los lleva a la inmortalidad con una historia repleta de guiños históricos y metáforas religiosas, políticas y sociales. Para algunos la vida es una simple broma de la que se puede abusar. Para otros un duelo entre el bien y el mal que hay que combatir. Algunos ni siquiera creen en el ser humano. Y alguno que otro llevará a sus máximas consecuencias aquello de salvar el mundo. Todo en un cómic perfectamente estructurado, denso en sus diálogos, pero perfecto en los mismos, y repleto de fuerza y contundencia al servicio de lo que se quiere contar.

Eso sí, Watchmen no es un cómic para todas las edades. Siempre mantendré que cuanto más maduro te pille la primera lectura de esta obra más sentirás que te golpea con fuerza. Mucha gente no la acogió en su corazón en su juventud y cuando la leyó en su madurez transformó totalmente su opinión. Por eso creo que el DC Pocket Max también ofrece la posibilidad de asumir un riesgo de lectura más cauteloso por parte de un nuevo lector y una vez disfrutada o no la obra pensar en una edición más acorde a tus gustos. Por cierto, la película que en su día hizo Zack Snyder no debe ser tomada, al menos en mi opinión, como gran referencia. Me gustó, sí, aunque creo que no terminó de coger el tono del cómic y lo llevó a un escenario más de acción que de reflexión.

Os dejo imágenes del formato:

Conclusión: para mí leer Watchmen en el formato que sea es un acierto e invito a toda aquella persona que no lo haya leído, que si no tiene una economía muy fresca y reluciente, se atreva con esta opción. Siempre quedará tiempo para disfrutar de Watchmen en otros formatos. Por suerte es una obra eterna ya que merece todos y cada uno de los elogios que ha recibido desde 1986 hasta hoy. Si gustan, disfruten de la lectura.

PD: una vez leído Watchmen nunca dejaré de recomendar el trabajo de Tom King y Jorge Fornés: Rorschach.