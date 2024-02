Los inicios de Lobezno: llega el segundo Marvel Gold de Logan

En muchas ocasiones, los inicios de los personajes de Marvel no se produjeron en solitario y sí como extras o secundarios en cabeceras de otros superhéroes. Ese fue el caso de Lobezno, que apareció peleando con Hulk en la cabecera del colosal monstruo verde para, poco a poco, irse ganando un hueco en los corazones de los fans de Marvel. El punto de inflexión fue la reformulación del grupo principal de la Patrulla X cuando Claremont incluyó a Lobezno en el equipo formado por Coloso, Cíclope, Tormenta y compañía. Además, Logan empezó a ganar terreno y acabó teniendo aventuras en solitario con su cabecera individual. Dicha cabecera se inició con las grapas que ya pudimos ver y analizar en el primer Marvel Gold que publicó Panini: Noches de Madripur.

En ese primer tomo, Lobezno aparecía como un héroe supuestamente muerto, como el resto de la Patrulla X, que escondía su verdadera identidad bajo el pseudónimo de Parche. Ahí le pudimos ver conquistando las criminales y despiadadas calles de Madripur con historias oscuras y más tiradas hacia el Logan sin traje que con traje. En ese primer tomo de 520 páginas, Chris Claremont, patriarca mutante por antonomasia, y John Buscema ponían el guion y dibujo, respectivamente, logrando unas primeras historias en solitario del personaje que tenían un nivel de sobresaliente alto llegando por momentos incluso a la matrícula de honor. Todo ello con un tono oscuro, callejero y noir que triunfó desde el minuto 1 y que le venía perfecto al ADN de Logan.

Unos inicios tan buenos no son siempre lo habitual en los superhéroes. De hecho ahora que la Biblioteca Marvel está tan de moda se puede apreciar que algunos orígenes y primeras historias de personajes importantes fueron bastante duras, ya sea porque eran muy infantiles o porque no tenían un desarrollo demasiado bueno. En el caso de Lobezno, bajo mi punto de vista, los orígenes no hacen más que reforzar que estamos ante un personaje espectacular que merece todo el aluvión de fans que ha ido sumando a lo largo de las décadas.

Antes de entrar en detalle con este segundo tomo, vamos con el apartado técnico: guion con Archie Goodwin, Walter Simonson, Peter David y Joe Duffy, dibujo de Mike Mignola, John Byrne, Gene Colan, John Buscema, Klaus Janson, Barry Kitson, Bill Jaaska y Chaykin, cartoné tapa dura, contiene Wolverine/Nick Fury: The Scorpio Connection, Wolverine: The Jungle Adventure y Wolverine 17-30, editorial Panini, 480 páginas y un precio de 49,95 euros.

Vamos con la reseña

Mignola, Byrne y un Lobezno más superheroico

Resuelvo la primera duda nada más comenzar. ¿Es mejor el segundo tomo que el primero? Para mí, no. ¿Eso quiere decir que es un mal cómic? Ni de broma. Este segundo Marvel Gold tiene un nivel altísimo y les aseguro que hará las delicias de los fans de Lobezno y también de aquellos que quieran tocar sus orígenes por mera curiosidad o por fascinación por nuestro mutante con garras. Eso sí, hay varias diferencias respecto al primer tomo que creo que hay que mencionar.

Aquí volvemos a un Lobezno menos lineal en argumentos, que vuelve a usar más su mítico traje de miembro de la Patrulla X que el traje de dueño de los bajos fondos y que va perdiendo su falsa identidad de Parche para volver a ser el Lobezno de siempre. En el primer tomo, Madripur y Parche eran muy protagonistas. Aquí Logan irá saltando de lado a lado, no está tan fijo en un mismo sitio y las historias tiran más hacia el lado superheroico que hacia el toque noir, oscuro y callejero del primer Marvel Gold.

En este tomo, Claremont y Buscema dan un paso al lado y dejan paso a otros guionistas y dibujantes, aunque Buscema sí aparece con varias historias que, curiosamente, son de las mejores del cómic a nivel de dibujo y de desarrollo del pasado de Logan. Archie Goodwin, Walter Simonson, Peter David y Joe Duffy aparecen como guionistas y como dibujantes Mike Mignola, John Byrne, Gene Colan, John Buscema, Klaus Janson, Barry Kitson, Bill Jaaska y Chaykin. La parte de Mignola, mítico creador de Hellboy, es otro de los puntos de interés para comprar este cómic ya que nos deja una gran historia en la Tierra Salvaje con un Logan que vuelve a su lado más animal para convertirse en el jefe de una tribu que le adora como a un dios. También tenemos aquí a John Byrne, otro referente del dibujo clásico, que hace un gran trabajo en estos inicios de Logan.

Las historias, como he dicho antes, son más para Lobezno que para Logan/Parche y aquí veremos mucho más el traje de superhéroe que el sombrero, la chaqueta y el puro que usa de paisano nuestro bestial amigo con garras de adamantium. En cuanto a los enemigos, tendremos un poco de todo, incluyendo un dictador hispano con un lugarteniente robótico, villanos mafiosos que lucharán por el poder en los bajos fondos o seres como Apocalipsis que buscarán las cosquillas a Lobezno en la Tierra Salvaje. Además contamos en este tomo con la aventura llamada ‘Conexión Escorpio’, en la que veremos juntos a Lobezno y a Furia dentro del contexto de una historia de espías, y con el Proyecto Lázaro (de lo mejor del cómic), que servirá para finalizar este tomo de más de 400 páginas con un duelo ante un robot casi perfecto en el que Lobezno incluso perderá la memoria. Como pueden ver, un poco de todo para picar de aquí y de allí en la esencia del personaje.

Os dejo varios ejemplos del dibujo, destacando sobre todo el trabajo de Mignola, Buscema y Byrne:

Este tomo, que vuelve al Lobezno más tradicional de la Patrulla X, tiene un gran nivel de entretenimiento y además sirve de perfecta transición entre el Wolverine de Claremont y Buscema del tomo 1 al que veremos en el tercer Marvel Gold que, si nada falla, será el que englobe la mítica etapa de Larry Hama y Marc Silvestri con Lobezno visitando, entre otros lugares, la Guerra Civil española.

Conclusión: si te gustó el primer Marvel Gold, este no te va a decepcionar. Tiene un tono diferente, más enfocado a Lobezno que a Logan, pero es indudable que ambas facetas son amadas por sus fans. Solo por ver el trabajo al dibujo de Mignola, Byrne o Buscema, ya merece la pena este segundo tomo, aunque sea más irregular en guiones y dibujo. ¿Es un buen punto de inicio? Sí, se puede leer sin problemas, aunque yo recomendaría pasar antes por el primer Marvel Gold y una vez leído hacerte con este. De esa forma podrás acostumbrarte también a la narrativa de la época con más texto que en los cómics modernos. Si gustan, disfruten de la lectura.