Afonismos para un traidor

"Me gusta ser traidor", dijo Sánchez la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Pocos cronistas se han hecho eco de la expresión. Mal hacen. "Me gusta ser traidor" es otro fósforo, uno más de los cientos que tiene preparados esta gentuza, para prenderle fuego definitivamente a España. No teníamos la menor duda de que este fulano no tiene fidelidad ni lealtad a nada ni nadie. Es un traidor de libro, pero que lo reconozca él nos pone a los españoles al borde del precipicio. ¿Qué hacer? Resistir. La cosa es complicada. No es fácil vivir erguidos en un país "gobernado" por criminales de guante blanco, chulos de p*tas y todo tipo de individuos sin otro oficio que perseguir a los españoles de bien. Cualquier cosa es buena, salvo tirar la toalla. La lectura no es mal remedio.

Todavía quedan en España buenos escritores, poetas honrados y filósofos con criterios democráticos. Ellos nos ayudan con sus textos a sobrevivir y conllevar con dignidad un régimen dirigido por alguien sin legitimidad alguna para hacerlo. Todavía quedan autores independientes, hombres honrados e inteligentes, que son arquetipos de ciudadanía. Todavía hay en España espejos morales donde mirarnos. Hombres fieles y leales a la causa de la democracia. Mientras existan escritores de ese corte, hay esperanzas, o sea, razones rescatadas del pozo negro de la política sanchunera, para que podamos aguantar las embestidas del poder.

Gracias, sí, a la lectura de un libro de Santiago Villena Rico he conseguido venirme arriba. No todo está perdido. En España hay todavía mucha inteligencia. La obra de Villena es una joyita. No pasa de las cuarenta páginas; ya saben el dictum de Baltasar Gracián, "más valen quintaesencias que fárragos", o sea, si lo breve y bueno… Su título es toda una declaración de principios: Afonismos y pensamientos de guerra. Afonismo es una forma sugerente de escribir con poética brevedad.

En la mejor tradición aforística española, Villena Rico sintetiza con inteligencia, ironía y gracia la situación de barbarie "política" que vivimos los españoles. Su dedicatoria, quizá uno de los párrafos más largos del libro, no puede ser más explícita: "Este libro está dedicado a los creyentes de la Santa Madre Izquierda, que con su buenísimo (qué buen ismo el buenismo) creen siempre en causas lejanas, y ciegos por Gaza (no confundir con la novela de Huxley Ciego en Gaza) no ven las corruptelas de aquí ni les interesa. También está dedicado a los antifascistas y sus métodos fascistas".

La magisterial dedicatoria da paso a escolios inolvidables. He aquí uno que levanta acta de la maldad de un Gobierno que "dice no a la colonización de los museos, pero sí a colonizar todas las instituciones: judicatura, fiscalía, televisión pública, otros medios de comunicación y un largo etcétera". Al jefe de los colonizadores le dedica afonías impagables como las dos que aquí transcribo: "Pedro Sánchez, su misión: sumisión a Puigdemont" Y "Sánchez: he pensado varias veces en dimitir, y ha pensado todo el tiempo en mentir".

No se olvida Villena de los camaradas de Sánchez. Presta especial atención a los juntaletras, o mejor dicho, "escritores" de cámara de Pedro Sánchez. Ahí va un ejemplo: "Antonio Muñoz Molina revisita el Quijote: ahora el poder de la mentira es gigantesco". Fuente Clarín.com. Este es el ejemplo perfecto del intelectual cobarde del sistema. Con los años de autocracia sanchista que padecemos, ellos callan con generalidades de tres al cuarto. Este y cientos como él: Maruja Torreones, Postres Montero, Rosa Idem y un largo etcétera de lamecultos o lameculos. ¡Qué vergüenza! Tampoco se olvida de los "cantantes" que alabaron a Sánchez hace algo más de un año: "Almodóvar, Ana Belén y Serrat entre los firmantes de un manifiesto en el que piden la continuidad del Gobierno de Sánchez y alertan de una 'conspiración' para derribarlo". No comment.

Y no podía faltar en un libro de ironías un clásico prosindical: Comisiones Obreras y UGT registran un paro laboral de dos horas en solidaridad con Palestina el 15 de octubre. Sacado del periódico Noticias Obreras. Las horas serán de 12:00 a 14:00, que es cuando entran mejor las gambas.

En fin, amigos, ojalá sea verdad la afirmación de Villena: "Gracias a la UCO el Gobierno en la UCI". Vivan los juegos de palabras que nunca traicionan.