Camping o campin: La RAE aclara cuál es la forma correcta

La palabra inglesa camping puede adaptarse al español como campin, una forma que prescinde de la g final y reproduce la pronunciación habitual en español. La adaptación permite utilizar este término sin recurrir al extranjerismo inglés.

La Real Academia Española (RAE) señala que campin es una adaptación gráfica adecuada de camping, mientras que considera inadecuada la forma híbrida cámping, ya que mezcla elementos de la palabra inglesa y de su adaptación al español.

Como adaptación al español de la voz inglesa «camping» se recomienda la forma «campin», plural «cámpines». — RAE (@RAEinforma) August 20, 2013

El extranjerismo camping aparece con frecuencia en el habla diaria: "Estos son los países de Europa más baratos para los amantes del camping". "Ir de camping es otra forma de pasar tus vacaciones".

Sin embargo, siguiendo la adaptación propuesta por la RAE, estos ejemplos podrían redactarse como: "Estos son los países de Europa más baratos para los amantes del campin". "Ir de campin es otra forma de pasar tus vacaciones".

¿Cómo se forma el plural?

Una de las particularidades de esta palabra está en su plural. El Diccionario panhispánico de dudas recoge dos formas correctas: cámpines y cámpins. En ambos casos, la palabra lleva tilde en la a.

Por tanto, son válidas expresiones como "los cámpines de la costa" y "los cámpins de la costa". La elección entre una y otra forma depende del uso, pero ambas están recogidas como plurales de campin.

Campin, campismo y campista

Aunque están relacionadas, las palabras campin, campismo y campista tienen usos diferentes.

Campin puede utilizarse para referirse tanto al lugar acondicionado para acampar como a la actividad de alojarse o acampar en este tipo de espacios. Por ejemplo: "El campin cuenta con zonas para tiendas de campaña y caravanas".

Para hablar específicamente de la actividad de acampar, también existe en español la palabra campismo. Se trata de un término más general, ya que puede hacer referencia a la acampada en distintos entornos, incluida la acampada libre: "El campismo permite disfrutar de la naturaleza".

Por su parte, campista es el sustantivo que designa a la persona que practica esta actividad. Por ejemplo: "Las instalaciones están preparadas para recibir a los campistas durante todo el verano".

¿Y si se utiliza "camping"?

La palabra inglesa camping también puede mantenerse en español como extranjerismo. En ese caso, al tratarse de una voz extranjera no adaptada, lo apropiado es escribirla en cursiva o entre comillas cuando no sea posible utilizar cursiva.

La RAE apuesta así por una adaptación que permite integrar la palabra en el sistema ortográfico del español y que facilita su uso en textos periodísticos y de cualquier otro ámbito.