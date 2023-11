Banksy reveló su nombre hace 20 años en una entrevista con la BBC

Banksy es el rey Midas del arte contemporáneo. Sus obras, la mayoría grafitis callejeros en los lugares mas insospechados, alcanzan cifras millonarias en las subastas. Con un marcado acento reivindicativo, ha esparcido sus aerosoles en la pared de un edificio bombardeado de la ciudad ucraniana de Borodyanka, en el extrarradio de Kiev, o se coló en un hospital de Londres para homenajear a los sanitarios en plena pandemia.

Hace años que se especula con su verdadera identidad, pero nadie ha podido pillarlo in fraganti. Sin embargo, ahora se ha descubierto que el artista urbano reveló su nombre real en una entrevista para la BBC en 2003, cuando aún no era tan famoso, una conversación que no se publicó en su momento.

En esa entrevista, el periodista Nigel Wrench le pregunta si se llama "Robert Banks", a lo que responde: "Es Robbie". Obviamente, pudo mentir, pero esta revelación llega en un momento muy oportuno porque su anonimato estaba más en el aire que nunca. El empresario Andrew Gallagher demandó a Banksy por difamación en relación a una publicación de Instagram del artista en noviembre de 2022. El procedimiento legal podría requerir que Banksy se identificase formalmente.

Desde hace años, curiosamente, las redes sociales juegan a descifrar su identidad y se decanta por que su verdadero nombre es "Robert", "Robin" y "Robbie". En 2007, el tabloide británico Daily Mail publicó, tras una investigación, que el artista, natural de Bristol, se llamaba Robin Gunningham y rondaba los cincuenta años de edad.