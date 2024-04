'Emotions of the Sun', una conexión única entre fotógrafos y el sol Ocho fotógrafos de la mítica agencia Magnum ofrecen su interpretación personal y libre del sol en Emotions of the Sun, una exposición itinerante.

1 / 6 Fotografía de Nanna Heitmann La Maison Veuve Clicquot, en asociación con la legendaria agencia Magnum Photos, fundada en 1947 por los fotógrafos Robert Capa y Henri Cartier-Bresson, presentan Emotions of the Sun, una exposición fotográfica itinerante del Sol, símbolo universal de alegría y optimismo. Compartir

2 / 6 Fotografía de Newsha Tavakolian La exposición se presenta en el Garden Senato Milano, en el corazón de Milán, junto a 40 grabados cuyo tamaño y formatos varían según la naturaleza de cada obra. Compartir

3 / 6 Fotografía de Trent Parke Los ocho fotógrafos presentan sus propuestas siguiendo el mismo concepto: una carta blanca creativa para transmitir las emociones que les inspira el sol a través de la fotografía. Compartir

4 / 6 Fotografía de Alex Webb Steve McCurry, Alex Webb, Trent Parke, Olivia Arthur, Lindokuhle Sobekwa, Cristina de Middel, Nanna Heitmann y Newsha Tavakolian ofrecen momentos en respuesta a este tema solar, en ocho países diferentes. Compartir

5 / 6 Fotografía de Cristina de Middel Las imágenes de Cristina de Middel transmiten una sensación de pura alegría y ligereza de ser, mientras que las tiernas y muy personales fotografías de Olivia Arthur recuerdan la serenidad de los veranos de la infancia. Compartir

