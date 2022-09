'Pornomelancolía', la soledad de las personas que hacen porno en las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en el centro de la vida de muchas personas, tanto que algunas sólo viven para ellas. Si además las mezclamos con el sexo el resultado es explosivo. La película Pornomelancolía, que compite en la Sección Oficial del festival de San Sebastián, aborda eso a través de Lalo Santos, un influencer sexual mexicano con más de 200.000 seguidores, que se interpreta a sí mismo en esta mezcla de docu-ficción. Pornomelancolía comienza con Santos solo en mitad de una calle muy concurrida de la ciudad mexicana de Oaxaca. Mira a las incontables personas que pasan hasta que rompe a llorar.

Fotograma de 'Pornomelancolía'.

Durante el día trabaja como obrero en una fábrica pero en su tiempo libre se dedica a publicar fotografías y vídeos de carácter sexual en sus redes sociales. Algunas de las fotos las toma cuando está sólo en la fábrica con el mono "puesto". También asistiremos a cómo Lalo tiene encuentros sexuales con otros hombres. Lo curioso es que nunca lo vemos sonreír. Un buen día se cruza con un anuncio en las redes sociales de una empresa audiovisual que busca actores porno gay. De esta forma accederá al mundo del porno con una hilarante película en la que interpreta a Emiliano Zapata en sus encuentros íntimos con Pancho Villa mientras planean dominar toda América.

Fotograma de 'Pornomelancolía'

En el rodaje conocerá a otros actores que suben mucho contenido a sus redes sociales, lo que hace que no paren de crecer sus ingresos. Incluso le orientan para dar el salto internacionalmente, "sólo se trata de decir ‘oh my god’". Lalo empezará a imitarlos y a tener éxito, tanto que deja su trabajo como obrero para centrarse en el mundo del porno.

Sin embargo, nada parece hacerle feliz, vive en un estado constante de melancolía, de soledad. Busca entre los centenares de mensajes privados que recibe a diario a alguién que parezca preocuparse por conocerlo de verdad. Su frustración va en aumento cuando comprueba que los que le escriben y le adoran sólo buscan tener un encuentro sexual en persona o simplemente elogian sus atributos.

Pornomelancolía es una interesante relfexión sobre la relación entre el sexo y el trabajo y cómo viven estas personas su sexualidad en su vida privada una vez que lo han convertido en su rutina. Escenas muy reveladores por ejemplo son las conversaciones que mantienen los actores entre bambalinas mientras están rodando una escena de sexo justo a su lado.

Fotograma de 'Pornomelancolía'

La película dirigida por Manuel Abramovich también aborda el éxito público de una persona en las redes sociales y cómo aún así puede sentirse completamente sola, como es el caso de Lalo.

Acusaciones cruzadas

A la polémica de Sparta se suma ahora la de Pornomelancolía en el festival de San Sebastián. El actor principal, Lalo Santos, ha publicado en sus redes sociales -como no- que "no asistiré a la proyección porque no estoy de acuerdo con las condiciones en las que se realizó la película, hubo graves fallas en la planeación, además de falta de capacidad y sensibilidad por parte del director y la producción". El enfado del actor se debe a que "la película recrea los sucesos de una persona deprimida y que hace porno, es decir, un lapso importante de mi vida. Nunca hubo especialistas en salud mental como parte del equipo y ese fue un gran error".

Se supone que debería estar alegre porque voy a ser exhibido próximamente en el festival de cine de San Sebastián, la verdad es que el proceso para hacer Pornomelancolía fue muy duro para mí. De conocer todo lo que iba a suceder definitivamente no hubiera grabado esa docuficción https://t.co/G0dI75vjJ5 — Lalo Santos (@LaloOaxaca) August 25, 2022

Y eleva las acusaciones hasta afirmar que "se me presionó para grabar cuando yo estaba emocionalmente roto e hice escenas porno aún cuando había expresado mi negativa para hacer escenas sexuales". Sin embargo, otros actores porno que también participaron en Pornomelancolía contestaron en Twitter a Lalo Santos, como es el caso de Chacalito Regio: "De todos los abusos q hablas yo no vi nada y creo varios compañeros tampoco al contrario fuiste soberbio con nosotros no nos dirigías casi la palabra y si algo hizo la producción fue darte un trato especial". Regio incluso le acusa de "por qué no mencionas cuando con un compañero se te pasó la mano en una escena y el compañero te lo dijo que lo estabas lastimando y te valió".

Yo tambien estuve en esa grabacion 7 dias y la neta @laloOaxaca de todos los abusos q hablas yo no vi nada y creo varios compañeros tampoco al contrario fuiste soberbio con nosotros no nos dirijias casi la palabra y si algo hizo la produccion fue darte un trato especial — @chacalitoregio (@chacalitoregio) September 19, 2022

Aunque parece una trama más de Pornomelancolía, lo cierto es que son cosas que pueden pasar cuando tratas la vida de una persona como ficción y además es la propia persona la que se interpreta a sí misma. Este martes Manuel Abramovich presenta la película en San Sebastián.

Tráiler de Pornomelancolía.