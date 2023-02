Andrés Arconada habla de la última película de Steven Spielberg con una historia en la que llevaba años trabajando, Los Fabelman. Concretamente, Spielberg ha declarado que ha estado 15 años pensando en hacerla. Arconada supone que una de las cosas a las que más vueltas ha dado el director ha sido a "contar o no su verdadera historia". En Los Fabelman se ha inventado a una familia que sólo él sabe qué proporción tiene de autobiográfica.

Los Fabelman nos cuenta cómo era la infancia en los Estados Unidos del siglo XX, nada que ver con la vida que llevan los menores en el siglo actual. Steven Spielberg se sumerge en las vivencias de su generación y recrea esas décadas desde una mirada personal. esta familia está integrada por "una madre artista, soñadora y muy particular, un padre mucho más pragmático y un niño que ve en el cine su escapatoria y la forma de contar historias que le evaden de su propia realidad".

Para Andrés Arconada Los Fabelman "no es una película redonda a pesar de sus 7 nominaciones a los Óscar, entre ellas Mejor Director y Mejor Película, yo creo que Spielberg piensa que le van a dar por fin el Oscar a mejor director, algo que ansía desde hace muchos años". Steven Spielberg tiene dos Oscar a mejor director: uno por La lista de Schindler en 1994 y por Salvar al soldado Ryan en 1999.

El primer punto negativo de Los Fabelman es su duración, dos horas y media, "hay momentos en que me resulta un tanto pesada". En definitiva, para Arconada Los Fabelman "tiene lo mejor del cine de Spielberg, a estas alturas no voy a criticar como dirige Spielberg porque sería realmente ridículo, pero también tiene lo peor, ese punto cursi o ñoño que da a algunas secuencias de algunas de sus películas más míticas".

Los Fabelman "sin ser una gran película sí debo reconocer que me atrae la historia y el homenaje al cine. No obstante, "cuando salía de la proyección de la película me dio por pensar en Cinema Paradiso, y ahí sí vi lo que era una declaración de amor al cine" mientras que "en Los Fabelman noto un poco el ego de ese niño primero, adolescente después, que va creciendo y rodeándose de sueños e historias con las que luego nos ha colmado, a veces para bien y otras para no tan bien.

Arconada hace mención especial a "la gran interpretación de Michelle Williams interpretando a la madre, me parece una actriz prodigiosa y en esta ocasión lo vuelve a demostrar en un personaje complicado pero muy gratificante y que está a punto de robar toda la película a su favor".

Los Fabelman se estrena en los cines de toda España este viernes 10 de febrero.