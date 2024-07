A Disney y Marvel parecía habérseles acabado la fórmula del éxito con las películas de superhéroes. Las taquillas ya no estaban siendo lo que eran. Pero ahora llega el superhéroe más peculiar, el malhablado Deadpool para remediarlo. De ahí que en Deadpool y Lobezno se denomine Jesucristo de Disney y Marvel, ya que viene a salvarlas. Andrés Arconada recomienda Deadpool y Lobezno, "la película de la semana y casi del verano que llega por primera vez de la mano de Disney tras adquirir Fox", estudio que estrenó las dos primeras entregas.

"Lo mejor de Deadpool y Lobezno es el personaje de Deadpool (Ryan Reynolds), yo no siendo fan de Marvel tengo que reconocer que este personaje siempre me ha hecho mucha gracia, un personaje para adultos con mucha irreverencia e ironía", confiesa el crítico de Libertad Digital y esRadio. Y el encuentro de dos superhéroes como Deadpool y Lobezno "cumple con todas las expectativas".

Arconada apunta que Deadpool y Lobezno "es un divertimento absoluto con muchos cameos, donde la acción es totalmente preponderante con numeroso guiños en los que se mete con hasta con la productora (vemos las ruinas de la extinta 20th Century Fox), a otros superhéroes y que arrasa con todos y todo".

Sobre el argumento, "volvemos al multiverso, que no me gusta mucho pero era necesario para resucitar a Logan (Hugh Jackman), que moría en la última película de su saga". Deadpool necesita la ayuda de Logan, que aceptará a su pesar, para que los malos no destruyan los distintos universos. En definitiva, "una película para disfrutar y pasarlo bien con este héroe tan particular".