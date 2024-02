Bayona: "Estoy abrumado, siempre lo hacemos más difícil porque queremos levantar el nivel"

Una vez terminada la 38º edición de los Premios Goya el director Juan Antonio Bayona atendía a esCine. Su película, La sociedad de la nieve, optaba a 13 Premios Goya y ha ganado 12, sólo se le ha escapado el de Mejor Guión Adaptado. Bayona reconocía en los micrófonos de esRadio estar "abrumado".

De hecho, "estaba tan nervioso que no les he dado una mención a mis compañeros nominados". Conoce a todos menos a Víctor Erice, "me encantaría sentarme con él y hablar de cine, lo disfrutaría un montón". Cerrar los ojos ha sido una de las derrotas de la noche pero Bayona subrayada que el "reconocimiento mundial de Erice va mucho más allá de los Goya, yo que viajo mucho internacionalmente he notado el cariño que hay por Cerrar los ojos".

Juan Antonio Bayona cuando ganó en 2012 el premio Goya a Mejor Director por Lo imposible pedía a la familia del cine español que esas películas, de grandes presupuestos y con actores internacionales, las sintieran suyas, también son cine español. En esta ocasión "en el discurso que he hecho al final lo he hecho desde el corazón, siento que el cine español es mi casa y cada vez que hemos hecho una película intentamos hacerlo un poco más difícil porque queremos levantar el nivel de las producciones de este país, que cada vez se produce con menos recursos".

El director ha añadido que "el cine español sienta que las cosas que hacemos no son periféricas sino que realmente sientan el éxito como propio, y eso es lo que más ilusión me hace, que todos sientan La sociedad de la nieve como una película de todos y compartir este éxito con ellos". Es la primera vez que Bayona gana el premio de Mejor Película. Hasta ahora contaba con tres premios Goya como Mejor Director por El orfanato (dirección novel), Lo imposible y Un monstruo viene a verme.

Con La sociedad de la nieve se ha quitado esa espinita. El colofón sería sin duda que ganara el Premio Oscar a la Mejor Película Internacional. Por ahora, su gran triunfo es que La sociedad de la nieve lleva más de 150 millones de reproducciones en todo el mundo a través de Netflix.