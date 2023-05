Tres guerras civiles simultáneas

Mientras que en el siglo XVIII España fue una de las naciones más pacíficas de Europa, en el siglo XIX se convirtió en un país violentísimo: invasión francesa, guerras de emancipación de América, guerras carlistas, guerra de África, guerra cantonal y guerra hispano-norteamericana. Encima, la mayor parte de esas guerras fueron civiles (como ocurrió en los virreinatos americanos). Un país abierto en canal por el descoyuntamiento de la sociedad, las sociedades secretas, las maquinaciones extranjeras, las conspiraciones y los egoísmos. Los políticos se dedicaban a ganar las elecciones y a enriquecerse más que a industrializar España o reducir el analfabetismo.

Una vez triunfante la Revolución Gloriosa, en septiembre de 1869, los aduladores le propusieron al general Juan Prim que se proclamara jefe de Estado. La respuesta del militar catalán fue la siguiente:

"Hoy sé que tengo el ejército en la mano, pero si llegara a Presidente de la República ese ejército no sólo no me respetaría sino que a la vuelta de dos años se sublevaría contra mí. Muchos que hoy me obedecen y me son leales, al ver que un General podía llegar a Presidente de la República dejarían de serme leales y se convertirían en mis competidores. Yo conozco a los hombres."