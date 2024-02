¿Cuáles son las torturas más macabras de la historia?

Las prácticas crueles y sádicas que todo el mundo conoce como tortura siguen estando a la orden del día a muchos niveles distintos. No hay que olvidar que la tortura es una práctica que el ser humano lleva ejecutando desde hace decenas de siglos. Esta consiste en producir dolor, físico o psicológico, a otra persona de forma deliberada y con toda clase de fines que pueden ir desde la obtención de información o de una confesión, el uso del miedo como escarnio público o el sádico disfrute del dolor ajeno. Igualmente, podía tratarse de una tortura que solo buscara dañar al sujeto o una cuyo final fuese la muerte de este tras un largo y angustioso padecimiento. Tanto es así que, por desgracia, hubo un momento de la historia en el que el ser humano volcó todo su ingenio en diseñar herramientas y aparatos de toda clase cuyo único fin era hacer sufrir a otros.

De hecho, no hay que olvidar que ya en tiempos de Persia o del Imperio romano, las torturas eran una práctica habitual empleada generalmente por las élites. De esta época se conoce el Toro de Falaris, una escultura metálica hueca en la que se metía al reo para que se abrasara conforme el metal se iba calentando. No obstante, la Edad Media fue una de las más prolíficas en cuanto a tortura se refiere y gran parte de las máquinas e instrumentos que se conocen y conservan hoy en día proceden de esta época en la que reyes, nobles y clérigos las usaron con normalidad. Pero el paso del tiempo y los siglos fueron permitiendo incorporar añadidos como la electricidad y herramientas más efectivas y manejables. No obstante, hablar de las torturas más macabras de la historia es adentrarse en un oscuro y perturbador territorio que evidencia la crueldad humana a lo largo de los siglos.

Por ejemplo, en la China antigua, la "muerte por los mil cortes" era una forma brutal de ejecución en la que la víctima sufría numerosos cortes antes de morir, prolongando el sufrimiento y asegurando un castigo doloroso. Durante la época de la esclavitud en América, se practicaban castigos extremadamente crueles. El "collar de castigo" era una herramienta utilizada para controlar a los esclavos rebeldes que consistía en un collar de metal con púas afiladas que impedían el descanso y causaban heridas al cuello.

Torturas más macabras de la historia