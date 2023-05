Muere Tina Turner

La cantante Tina Turner ha muerto este miércoles a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza).

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad", señala el comunicado emitido por un portavoz de su familia, en el que destacan que "el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir".

Tina nació con el nombre de Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush (Tennessee, Estados Unidos) y se mantuvo en los escenarios durante más de cincuenta años hasta su retirada en 2013.

Comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1950 con Ike Turner, quien sería su primer marido y pareja artística en el exitoso dúo Ike & Turner. Debutó con el single A fool in love y después continuó con otros éxitos memorables como Proud Mary y Nutbush City Limits, una canción que ella escribió.

Ya como solista, alcanzó también un enorme éxito con el álbum Private Dancer de 1984, producido por Mark Knopfler, con canciones de la época como What's Love Got to Do with It, Let's Stay Together, We Don't Need Another Hero y The Best. En total, la cantante vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo.

También logró ocho premios Grammy en la década de 1980 y dio el salto a la gran pantalla con películas como 'Tommy', 'Mad Max Beyond Thunderdome' y 'Last Action Hero'.