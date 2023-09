Paul Newman, un buscavidas con una vida trágica

Varios años antes de morir en 2008, Paul Newman encargó a su mejor amigo, Stewart Stern, que entrevistara a los actores y directores con los que trabajó, a sus amigos, a sus hijos, a su primera esposa, a su psiquiatra y a Joanne Woodward, para crear una historia oral de su vida. Después de escuchar y leer lo que otros decían de él, Newman dictó su propia versión de su vida. Esas memorias son La extraordinaria vida de un hombre corriente (Cúpula), la propuesta que esta semana nos trae Andrés Amorós.

Newman (1925-2008) fue actor y director, nominado en diez ocasiones a los Oscar y ganador de una estatuilla por El color del dinero. Era un galán, muy guapo. Patricia Neal dijo que era "lo más bello del mundo".

De joven, fue rival de James Dean, Marlon Brando o Steve McQueen. Protagonizó grandes películas: Marcado por el odio, Éxodo, El buscavidas, Harper, Cortina rasgada, La leyenda del indomable, Rachel Rachel (Dr.), Dos hombres y un destino, El juez de la horca, El golpe, Veredicto final, El color del dinero, Camino a la perdición...

Estuvo 50 años casado con Joanne Woodward, su segunda mujer. No tuvo una vida de color de rosa. Fue alcohólico, como él mismo reconoció, y sufrió la muerte de un hijo por sobredosis.

Curiosamente, tuvo un gran éxito económico con aliños para ensaladas: Newman’s Own. Dedicó gran parte de su fortuna a los campamentos infantiles Whole in the Wall Campus. Se le considera el mayor filántropo de EEUU del s.XX: donó más de mil millones.

Estas memorias se publicaron a título póstumo por dos razones. Lo pidió así para aclarar a sus hijos cómo realmente era y para romper leyendas.

Esta biografía destapa la relación con su madre: "La encarnación de todas mis cargas" (pág. 215). Dejó de hablarle a los 15 años. "¿Para quién actúa un actor? ¿A quién se esfuerza por agradar? A mamá. Siempre a mamá. Aquel era mi problema" (pág. 165). De su niñez, recuerda los fracasos (pág. 19).

Sobre su primera boda: "No tenía claro en qué estaba pensando pero, una vez comprometido a ello,lo único que podía hacer era seguir adelante y acabarlo. Había trabado contacto real con una mujer por 1ª vez en la vida, por lo que pensé que el paso siguiente era casarse y tener muchos hijos" (pág. 91). "Éramos dos personas muy jóvenes tratando de comportarse como adultos" (pág. 100). Al divorciarse, no se lo explicó a sus tres hijos: "No porque no quisiese hacerlo sino porque yo tampoco entendía gran cosa" (pág. 143).

A Joanne Woodward la conoce haciendo en teatro Picnic (pág. 117) y la define como una bomba erótica: "Soy una criatura de su invención" (pág. 119). Con ella, "es posible todo" (pág. 155). Durante 40 años, ella no acepta película si no actúa él (pág. 170) y Newman se siente culpable de llegar a ser más estrella que ella (pág. 159)

Sobre la relación con sus hijos, se pregunta su podría haber hecho algo por Scott y dice frases tan duras como: "No tengo el don de la paternidad" (pág.176) o "No quisiera ser uno de mis hijos"(pág.184).

En este libro hay mucho de autocrítica: "Inseguro hasta el fin" (pág.16). "No tengo idea de casi nada" (pág.173), "La incertidumbre, siempre" (pág.299), "Un observador de su propia vida, salvo trabajando" (pág.298), "Nunca sentí que tuviese talento" (pág.100), "Choco con todo lo bueno" (pág.212), "No le caigo bien a casi nadie" (pág.243), "Minusvaloro cualquier cosa que hago" (287), "Emocionalmente anestesiado, una mierda" (pág.164).

Además, recopila anécdotas muy interesantes. En definitiva, no es crónica rosa, sino un libro bastante amargo y muy interesante para cinéfilos.

"PAUL NEWMAN. La extraordinaria vida de un hombre corriente. (Una autobiografía)", Barcelona, ed.Planeta, Libros Cúpula, col. Memorias Autorizadas, 2ª edición, 2023, 332 págs, 21’50 euros. ISBN: 978-84-480-2990-6