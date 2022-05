Dos años de rodaje. Nueve guiones. 800 páginas de texto. Stranger Things vuelve el 27 de mayo a Netflix con una nueva temporada, la cuarta, llamada a dar aire a la plataforma de streaming tras unas semanas de malos titulares con la más ambiciosa de sus producciones seriéfilas. Un blockbuster en toda regla que dos de sus protagonistas, Natalia Dyer y Charlie Heaton, promocionaron en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid tras una premiere multitudinaria en Callao.

Pareja en la vida real, los dos jóvenes intérpretes son muy conscientes de que el final se acerca. Se acaba la serie -con otra temporada en desarrollo, la última- y, con suerte, el comienzo de una buena carrera a partir de los laureles recogidos con la creación de los hermanos Duffer, una serie que canalizó toda la nostalgia generacional por la cultura popular de los 80 y que aquí empieza a adoptar tonalidades todavía más terroríficas.

"Somos una gran familia de productores y directores y eso ayuda a no sentir tanto esa presión. Tuvimos la sensación de volver y hacer lo que hacíamos en la primera temporada", dijo Dyer, tratando de aproximar este cuarto año -rodado durante la pandemia- con el origen de la serie… solo que con una escala masiva.

"Es difícil hablar de la serie sin hablar de la pandemia y sin hablar de la serie", dijo en relación a los tan temidos spoilers. "Se ha notado que se ralentizó el rodaje pero es una temporada muy grande, con muchas lineas narrativas. Siempre ha sido divertido y disfrutamos mucho".

Charlie Heaton, actor inglés que ha conseguido rentabilizar la fama de su personaje televisivo para dar el salto al cine, ve a su personaje, Jonathan Byers, mucho más relajado y seguro en esta nueva temporada. "Esta temporada los personajes salen de Hawkins, me separo de Nancy y hay una sensación de rechazo y se acuerda de sus amigos. Me encuentro con Argyle (Eduardo Franco)", dijo en relación a un nuevo personaje que "ha aportado energía a la historia, improvisamos mucho. Nos inventamos escenas para hacer reír a todo el equipo".

Charlie Heaton y Natalia Dyer | Gtres

A Natalia Dyer le tocó responder preguntas sobre la fortaleza de los personajes femeninos en Stranger Things. Ella señaló lo "fuertes y totalmente definidos" que están esos personajes encabezados por Eleven, la niña telepatía, aunque concede "todo el reconocimiento al guión, donde se cuida la progresión del personaje y que Nancy encuentre su propia voz, escuche a su intuición. El arco del personaje ha sido un viaje agradable".

Nadie oculta, al contrario, que esta temporada es un proyecto gigantesco, más aún que la ya ambiciosa tercera temporada, donde se forzó y aumentó la presencia de efectos especiales y escenas cada vez más grandes. Heaton puntualiza que, a la hora de rodar, conllevó otra complicación más: "Esta temporada más que ninguna la rodamos sin orden, con escenas de todos los episodios. Fue desafiante y confuso", dijo, sobre la necesidad tan habitual en los rodajes de no rodar de manera cronológica lo que sucede en el guión.

Una de las grandes novedades y guiños a los fans de los 80 es la incorporación al elenco del actor Robert Englund, el mismísimo Freddy Krueger. Natalia Dyer, que no por casualidad interpreta a un personaje llamado Nancy, como la heroína de Pesadilla en Elm Street (una de las decena de guiños con el que los Duffer preñaron la serie) reflexiona. "Cuando empezamos la primera temporada los Duffer nos recomendaron películas y esa teníamos que verla, hay correlación entre esas películas y esto. No me dio demasiado miedo. Fue increíble trabajar con él, tiene una energía positiva, y sin dejar spoilers, tiene un monólogo sesudo al que puso mucha emoción. De repente tienes grandes momentos de acción pero lo suyo fue como una masterclass".

Charlie Heaton, británico, decidió acabar con una nota de humor cultural. Preguntado por cómo se adaptó a una serie sobre la cultura americana d elos 80, él señaló las dificultades con el acento. "Mandé un video haciendo el casting. Existía esta correlación del personaje y yo con la musica, algo vieron y me eligieron. El agente fue una parte importante. Pero hasta que no llegas ahí y ves como hablan los americanos no consigues afinar, pero la parte que mas me costaba era decir ‘Nancy’. Hay escenas donde me gritan cómo lo tenía que pronunciar y no había forma", dijo sobre las diferencias a la hora de pronunciar ese nombre ("nensy" para los americanos, "nansy" para un inglés).