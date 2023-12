Disney+ destapa los secretos de Cristóbal Balenciaga, genio del "trabajo y el estilo"

Ya podemos ver el tráiler de la próxima serie de Disney+ sobre Cristóbal Balenciaga, que llegará a la plataforma el próximo 19 de enero. Está dirigida por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (La trinchera infinita, Loreak, Handia) y promete desentrañar muchos los elementos que "crearon el misterio Balenciaga".

"Mi vida ha sido el trabajo y el estilo", declara la voz en off de Balenciaga en un adelanto en el que no faltan desfiles ni modelos luciendo singulares vestidos. "Nunca me ha gustado mucho lo social y nunca me he considerado un artista, lo que quiero es coser", sentencia un Balenciaga inmerso en el competitivo mundo de la moda parisina.

"Cristóbal Balenciaga comienza cuando el diseñador presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián vistiendo a la élite y aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido París, donde Chanel, Dior y Givenchy son el referente de la alta costura. Guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida, Cristóbal Balenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos", reza la sinopsis.