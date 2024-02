En la sala de teatro Beckett de Barcelona se representa estos días una obra en la que se alude a un supuesto jugador del club de fútbol RCD Espanyol como un violador. El montaje estaba basado en la obra "Cacophony" de Molly Taylor, relato en torno a un linchamiento en redes sociales con el telón de fondo de la absolución de un jugador de segunda división acusado del delito de violación. En el original, el deportista juega en el Queens Park Rangers.

La denuncia de varios aficionados del club blanquiazul en redes sociales dio pie a un duro comunicado de rechazo por parte del club. Cabe recordar que se acaba de celebrar en Barcelona el juicio a Dani Alves, laureado futbolista cuya carrera transcurrió mayoritariamente en el F. C. Barcelona y que se espera conocer la sentencia en breve. Alves está en prisión preventiva desde principios del pasado 2023.

En ese contexto, el Espanyol emitió una nota para "expresar la preocupación que ha generado entre nuestra masa social lo que consideramos una falta de respeto a nuestro Club, en la obra Cacophony de Molly Taylor, dirigida por Anna Serrano y que se está representando en la Sala Beckett de Barcelona".

A continuación añade que "uno de los personajes se trata de un futbolista violador que se vincula como jugador del RCDE. No podemos tolerar que se nos pueda relacionar con esta problemática. Y más todavía cuando nuestro Club no se ha visto relacionado nunca con este tipo de situación que se plantea. Desde el respeto absoluto a la libertad de creación y de expresión, el RCD Espanyol se ha puesto en contacto con el director de la Sala Beckett para poner de manifiesto nuestro enfado ante esta situación. Es un tema tan sensible como la sensibilidad que pedimos para nuestro Club. Siempre estaremos en contra de la violencia, las actitudes reprobables y que hay que erradicar, como las que muestra la obra".

Amenazas a "personas concretas"

La sala ha replicado de manera contundente acusando al Espanyol de atentar "contra la libertad de expresión y la dignidad del teatro". En su comunicado señala que el jugador ficticio del Espanyol es una mera excusa para discutir "si el hecho de tratarse de un jugador de segunda división puede haber influido o no sobre la sentencia. El jugador en cuestión ni tan solo aparece en la obra y la trama continúa hacia otros asuntos que se derivan de este hecho".

La dirección del teatro asegura que las críticas proceden de quienes no han visto la obra y que han desencadenado "un alud de insultos cada vez más agresivos y amenazantes contra la Sala Beckett y contra artistas implicados en el espectáculo". Además, tacha al Espanyol de demostrar "un absoluto desconocimiento de los hechos y una ignorancia total del sentido de la cultura en democracia". También le acusa de "alimentar irresponsablemente una falsa polémica y pone en peligro la integridad de personas concretas".

Con cierta suficiencia, la dirección del teatro señala que "en el teatro hay que saber diferenciar los actores de los personajes; hay que entender que lo que pasa en el escenario, y lo que se dice, no es nunca verdad. Eso requiere un pequeño esfuerzo intelectual, cualquiera lo puede hacer, no es difícil y es una manera de poder tomar distancia sobre la propia condición humana y evitar así posicionamientos fanáticos".