El apoderado de Roca Rey reconoce la "enemistad personal" con Daniel Luque, pero niega el veto

La ausencia del torero sevillano Daniel Luque en las primeras ferias de la temporada ha sido interpretada en algunos foros y mentideros taurinos como un veto por parte del matador de toros peruano y principal figura del toreo en estos momentos, con permiso de Morante, Andrés Roca Rey. En las últimas semanas mientras se iban haciendo oficiales los carteles de las ferias de Valencia, Castellón, Olivenza o Illescas y el torero de Gerena no estaba anunciado crecía la presión sobre Roca Rey, quien hace doblete en alguna de ellas.

Durante la temporada pasada se supo que entre ambos toreros, que residen Sevilla, habían tenido un encontronazo y desde entonces no habían vuelto a coincidir en los ruedos. La gota que ha colmado el vaso has sido la ausencia de Daniel Luque en el cartel estrella del año, el del Domingo de Resurrección de Sevilla, que abre la temporada taurina en la Real Maestranza de Caballería. Aún no es oficial el cartel, pero en los mentideros gana enteros el de Morante de La Puebla, Sebastian Castella y Roca Rey. Los tres toreros salieron por la Puerta del Príncipe en la campaña pasada, pero también lo hizo Daniel Luque, uno de los que estaba destinados a torear ese día. Desde la empresa le han ofrecido cuatro tardes en el abono maestrante aunque en ninguna de ellas coincidiría con el peruano. Morante de La Puebla terció en una entrevista en ABC para que el sevillano le acompañase en el Domingo de Resurrección.

Tras muchos rumores y acusaciones contra Roca Rey por vetar supuestamente a Daniel Luque en las principales plazas ha sido el matador de toros retirado y apoderado del diestro peruano, Roberto Domínguez, el que ha roto el silencio en un comunicado en la página web oficial del torero en el que niega que exista tal veto. Ha dicho que tras "las recientes publicaciones que le acusan de vetar la entrada de Daniel Luque en las ferias" se ha visto "en la obligación de aclarar algunas cosas".

Reconoce la "enemistad personal" entre ambos

Roberto Domínguez "como único responsable de las contrataciones de Andrés Roca Rey" ha asegurado en el texto que "Andrés Roca Rey no es responsable de que Daniel Luque no esté anunciado en plazas como Olivenza, Valencia, Castellón o Illescas". El apoderado del peruano ha destacado que "en Valencia, Andrés torea dos tardes y la feria se compone de seis. Lo mismo sucede en Castellón, donde se celebrarán cinco corridas y Roca Rey sólo acudirá una tarde" y se pregunta: "¿Por qué Daniel Luque no ha entrado en los otros carteles de figuras?".

"¿Y en Illescas y Olivenza? ¿Han preguntado a los empresarios de ambas plazas si, en algún momento, Luque estaba entre los candidatos que barajaban? En Olivenza ha sido la propia empresa la que nos ha insistido en el doblete de Andrés, una oferta que no estaba en nuestros planes", ha explicado Roberto Domínguez en el texto en el que también ha contado las veces que han coincidido ambos toreros en el ruedo. Ha indicado también que "teniendo en cuenta estos datos, creo que nos olvidamos de una parte fundamental del espectáculo, la figura del empresario, que siempre tratará de confeccionar los carteles capaces de congregar a mayor número de público y diversificar el interés de los mismos".

El apoderado ha dicho que "no es verdad que no haya habido un intento para que Andrés Roca Rey y Daniel Luque coincidan en la temporada 2024" y ha culpado al torero sevillano de "poner condiciones" para un festejo en el que coincidirían: la Goyesca de Arlés, uno de los festejos más importantes de la temporada taurina en Francia. Roberto Domínguez ha contado que le "consta" que "Juan Bautista, empresario de Arlés y apoderado de Daniel, ha hecho lo imposible para que el malestar personal entre ambos terminara".

"Él mismo os puede confirmar mi ofrecimiento para que coincidieran en la feria de septiembre de Arlés, como una puerta abierta a posibles coincidencias en otros carteles a lo largo de la temporada. Una propuesta a la que el propio torero Daniel Luque ha querido poner condiciones… Como consecuencia, Andrés Roca Rey no figura en los carteles de Arlés a día de hoy", ha añadido Domínguez que ha reiterado que "No existe veto por nuestra parte para que Daniel Luque participe en las ferias". Sin embargo, sí que ha reconocido "la enemistad personal" que "deben resolver ellos dos". Cree Domínguez que "mientras tanto, nadie puede obligar a un torero a estar donde no quiere".

"Andrés Roca Rey toreará en las ferias que le quieran contratar y seguirá su propio camino que únicamente depende de él y de su valía. No me sorprende que, en los tiempos actuales, algunos medios de comunicación y personas busquen sacar beneficio de esta posible polémica. Considero que el victimismo es contrario a los auténticos valores que siempre han distinguido a los grandes toreros. Esta es la única vez que el entorno de Andrés Roca Rey va a hablar sobre este tema", concluye el comunicado de Roberto Domínguez.

El texto completo

Comunicado Oficial

Madrid, 22 de enero de 2024.- Como único responsable de las contrataciones de Andrés Roca Rey, y tras las recientes publicaciones que le acusan de vetar la entrada de Daniel Luque en las ferias, me veo en la obligación de aclarar algunas cosas.

Andrés Roca Rey no es responsable de que Daniel Luque no esté anunciado en plazas como Olivenza, Valencia, Castellón o Illescas. En Valencia, Andrés torea dos tardes y la feria se compone de seis. Lo mismo sucede en Castellón, donde se celebrarán cinco corridas y Roca Rey sólo acudirá una tarde. La pregunta es: ¿Por qué Daniel Luque no ha entrado en los otros carteles de figuras?

¿Y en Illescas y Olivenza? ¿Han preguntado a los empresarios de ambas plazas si, en algún momento, Luque estaba entre los candidatos que barajaban? En Olivenza ha sido la propia empresa la que nos ha insistido en el doblete de Andrés, una oferta que no estaba en nuestros planes.

Desde que Andrés tomara la alternativa en septiembre del 2015 hasta la fecha, ha sido anunciado junto a Daniel Luque 8 tardes. En el mismo periodo de tiempo, y si mis datos no fallan, Luque ha alternado 4 tardes con Manzanares, 5 con Talavante, 8 con ‘El Juli’ y 10 con Sebastián Castella. Teniendo en cuenta estos datos, creo que nos olvidamos de una parte fundamental del espectáculo, la figura del empresario, que siempre tratará de confeccionar los carteles capaces de congregar a mayor número de público y diversificar el interés de los mismos.

No es verdad que no haya habido un intento para que Andrés Roca Rey y Daniel Luque coincidan en la temporada 2024. Me consta que Juan Bautista, empresario de Arles y apoderado de Daniel, ha hecho lo imposible para que el malestar personal entre ambos terminara. Él mismo os puede confirmar mi ofrecimiento para que coincidieran en la feria de septiembre de Arles, como una puerta abierta a posibles coincidencias en otros carteles a lo largo de la temporada. Una propuesta a la que el propio torero Daniel Luque ha querido poner condiciones… Como consecuencia, Andrés Roca Rey no figura en los carteles de Arles a día de hoy.

No existe veto por nuestra parte para que Daniel Luque participe en las ferias; la enemistad personal la deben resolver ellos dos. Mientras tanto, nadie puede obligar a un torero a estar donde no quiere.

Andrés Roca Rey toreará en las ferias que le quieran contratar y seguirá su propio camino que únicamente depende de él y de su valía. No me sorprende que, en los tiempos actuales, algunos medios de comunicación y personas busquen sacar beneficio de esta posible polémica. Considero que el victimismo es contrario a los auténticos valores que siempre han distinguido a los grandes toreros. Esta es la única vez que el entorno de Andrés Roca Rey va a hablar sobre este tema.

Roberto Domínguez

Apoderado de Andrés Roca Rey