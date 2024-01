Roca Rey y Daniel Luque siguen dando titulares fuera de las plazas por la "enemistad personal" entre ambos y unas acusaciones de veto por parte del matador de toros peruano hacia el torero sevillano. El pasado lunes el apoderado de Roca Rey, Roberto Domínguez, hizo público un comunicado en el que negaba que vetara a Luque y horas después el apoderado de Luque, Juan Bautista, dijo que eso no era así y que esa es la razón de la ausencia del de Gerena en los primeros carteles de la temporada que se han presentado en las últimas semanas.

En la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, el veterano cronista Andrés Amorós ha analizado junto a Federico Jiménez Losantos este asunto que está calentando el comienzo de la temporada taurina en Europa. Amorós ha dicho que "en el toreo actual Morante es el artista máximo, pero luego hay dos: Roca Rey, rey de la taquilla, lleva la gente a las plazas, pero el mejor lidiador ahora es Daniel Luque que ha ganado la Oreja de Oro de Radio Nacional".

Amorós ha indicado que Daniel Luque tiene un "carácter complicado" y que "hay una enemistad" que Roca Rey "reconoció en una entrevista en ABC". Esta enemistad, según la subdirectora de Es La Mañana, Isabel González, se debe a "un lío de faldas" ya que "la novia de Roca Rey se fue con Daniel Luque".

El problema para Daniel Luque es que mientras "ha seguido triunfando" durante todo el año 2023 cuando se han los carteles de las primeras ferias de 2024 "no está" anunciado en ninguna de ellas. Parece ser que también se ha quedado fuera del Domingo de Resurrección de Sevilla "donde mucha gente pensaba que el cartel lógico era Morante, Luque y Roca Rey", ha explicado Amorós. Federico ha dicho que esto demuestra que "lo ha vetado". El director de Es la Mañana también opina que "se equivocan por completo Roca Rey y Roberto Domínguez, que no es tonto".

La solución de Amorós

Sobre los comunicados, el veterano cronista taurino ha dicho que el apoderado de Roca Rey, que también fue torero, al igual que el Daniel Luque, "a lo mejor se ha pasado de listo". "¿Por qué te metes en ese lío?", se ha preguntado Amorós. "Lo que dice Roberto Domíngez es que no hay veto, pero cada uno torea con quien quiere. O sea, que sí que hay veto. Y que por supuesto se odian. Enemistad, habla". La contestación de Bautista fue en otro comunicado "muy mesurado, pero poniendo las cosas en su sitio". Además, reconoció que "justamente ahora Daniel Luque ha llamado hace pocos días a Roca Rey".

Andrés Amorós ha dicho que los toreros "siempre han tenido rivalidades artísticas, monetarias y sentimentales", pero "eso se decide toreando juntos, en el ruedo, no en los despachos". El cronista ha recordado que siempre le pareció "mal" que "José Tomás eludiera a Ponce y que Pablo Hermoso de Mendoza evite torear con Diego Ventura". "Me parece mal que Roca Rey no quiera torear con Luque", ha sentenciado Amorós y ha puesto de ejemplo cuando "Joselito el Gallo estaba en Barcelona y vio que había salido en Madrid uno muy bueno, y decía que se lo pusieran el domingo y acababa con él. Y así se hacía el Rey de los toreros". Cree que para solucionar esto habría que organizar un "mano a mano en Sevilla y un mano a mano en Madrid, y se acabó la historia". Algo que "para la tauromaquia sería muy bueno".