El catedrático de literatura, melómano y veterano crítico taurino Andrés Amorós ha presentado este miércoles en el Hotel Wellington de Madrid, el hotel de los toreros, su nuevo libro El Arte del Toreo ante una audiencia que ha llenado la sala hasta la bandera, como en las tardes de relumbrón. Como un matador de toros ha contado con una terna de excepción como el director de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos, el matador de toros José Ortega Cano y el director de El Debate, Bieito Rubido. La presentación de este "Cossío del siglo XXI (Jiménez Losantos) ha contado, además, con la presencia de otros toreros como Victoriano Valencia y Víctor Mendes, y con personalidades del mundo del toro como el ganadero Pablo Lozano, Muriel Feiner o François Zumbiehl.

Amorós, ha destacado la presencia de los dos directores de medios en los que colabora (esRadio y El Debate) y "una figura que ha vivido esto en primera persona", refiriéndose a Ortega Cano. Ha agradecido a que estos medios "apuesten por la Fiesta de los toros" por "el valor simbólico que tiene defender ahora" la tauromaquia. El veterano cronista ha dicho que "hay que saber colocar al ser humano en su sitio y al animal en el suyo" y ha criticado la "concepción anglosajona de que la muerte hay que esconderla" porque "es todo lo contrario de la concepción hispánica y mediterránea de la vida".

"Ser aficionado une ya que formas parte de una pasión compartida", ha señalado Amorós que ha recordado que con Jiménez Losantos tiene "una muy vieja amistad de muchas cosas y también de toros. En los toros es muy importante con quien compartir una feria larga. Un buen amigo discreto es un tesoro", ha dicho en referencia al director de Es la Mañana.

"Me asusta la falta de criterio del público actual"

El veterano cronista ha asegurado que El Arte del Toreo "tiene un estimulo inicial muy grande" que es "que las plaza de toros se están llenando de gente" lo que hace pensar que "la Fiesta está muy viva" y que están "llenas a pesar del ministro antitaurino Ernest Urtasun o gracias a él". Sin embargo, pese a lo llenas que están los cosos, Amorós cree que hay que "tener un criterio" porque le "asusta" la "falta de criterio del público actual". "No todo vale lo mismo" ha dicho el experto. Ha añadido que "algunos taurinos dicen que todo tiene mucho mérito, pero no todo tiene igual mérito. No es lo mismo el salto de la rana que un natural. Hay que saber distinguir". El libro nace para "entender mejor y disfrutar más de la belleza única de la tauromaquia".

"La Fiesta tiene un momento de gran vitalidad", ha proseguido Amorós que ha resaltado que "polémicas ha habido siempre, las novedades de ahora es que España ha dejado de ser un país rural. No conocemos al animal". También ha destacado el "criterio de odio a la Fiesta porque es odio a España". Parafraseando a Ortega (y Gasset) ha dicho que "la situación de la Fiesta de los toros es un síntoma de cómo va España" con "el animalismo desaforado, exagerado, desgraciado y lamentable" que "llega a una caricatura extrema y ridícula". "No cabe duda de que la Fiesta está reconocida legalmente, forma parte del patrimonio cultural español y todas las autoridades están obligadas a respetar y promover les guste o no a ellos", ha recordado Amorós que también ha destacado el "valor ecológico, valor económico y el valor humano" de la Fiesta.

En este sentido, ha dicho que "el toro bravo en sí mismo es cultura" y que "ha dado productos culturales extraordinarios" además de que "la Fiesta es la base de las fiestas populares" de muchos pueblos. También ha apuntado que "la tauromaquia es un arte, lo que se busca es crear belleza" y que "si la única intención fuera matar al toro se usaría una metralleta". Andrés Amorós ha explicado que "es un arte peligrosísimo, con un material único, cambiante, misterioso" que es un "animal salvaje, tan terrible, tan tremendo".

"La Fiesta no es de los intelectuales, ni derechas ni de izquierdas ni de centro, tampoco es de ricos y pobres: es del pueblo español, que somos todos", ha apuntado Amorós que ha añadido que "el arte no se impone". Por esta razón ha pedido que se "respete el arte que va unido a la cultura española y transmite valores humanos". Sobre la humanidad de la tauromaquia ha explicado que "el torero ha sido considerado un héroe" y que enseña "a afrontar con dignidad la muerte". Andrés Amorós ha finalizado su comentario señalando que "la filosofía popular española está empapada por una visión taurina del mundo" y que en "un sentido metafórico la Fiesta nos enseña a entender la realidad" mientras que "el torero nos enseña que hay que crecerse en el castigo". "Pedimos respeto para una cultura muy española que es una seña de identidad" de nuestro país.

"El toro es un refugio de libertad"

Federico Jiménez Losantos ha señalado la importancia de El Arte del Toreo de Amorós al que ha puesto a la altura de El Cossío, la gran enciclopedia taurina con la que muchos aficionados se han formado durante décadas. El director de Es la Mañana de esRadio ha recordado cuando en su infancia corría los encierros de su pueblo y cómo antes los jóvenes estaban en contacto con el mundo del toro por su pertenencia rural. También ha contado cómo volvió a ir en su juventud barcelonesa a los toros a la Monumental de Barcelona porque "todo el mundo hablaba mal de España" y que ya cuando dejó la Ciudad Condal por Madrid se abonó junto a Amorós a Las Ventas.

"Me aficioné por la estética que es española y universal", ha contado Jiménez Losantos, que ha definido la tauromaquia como una "creación que es culta y popular, como el romancero". "El pueblo español ha creado los toros", ha sentenciado Federico que ha contado alguna anécdota de cuando era abonado de la Las Ventas junto al autor de El Arte del Toreo en la "delantera de la grada del tendido dos". Entre sus vecinos de abono estaba Marcial Lalanda. "Vimos la vuelta del toreo clásico que mucho no habíamos vivido", ha recordado.

Jiménez Losantos ha dicho que en los toros ha aprendido "a esperar, que es lo más difícil" y estar pendiente de "las querencias" y de "la parte científica" de la tauromaquia. También ha asegurado que "no hay artista como el torero". Piensa que los separatistas odian los toros porque son una "creación española". "Es la España popular, la que ha creado sus propias normas. Hay verdad porque hay muerte", ha señalado.

El director de Es la Mañana de esRadio ha explicado que los toros demuestran "cómo conseguir que una muerte sea hermosa" y ha indicado que ante el toro "si te juegas la vida la puedes perder de verdad". En este sentido, ha dicho que "esa verdad es intolerable para el mascotismo actual" y que "no hay nada igual que la vida del toro bravo en la dehesa". Sobre el toro ha apuntado que "es un animal especialmente hermoso" aunque es "un producto artificial". Sin embargo, ha lamentado que hoy en día "es la primera vez que se entiende que el hombre tiene que servir al animal. Demuestra la escala de valores en la que estamos. Esta sociedad ha perdido la chaveta". Sobre esta cuestión ha dicho que "este animalismo es la negación del ser humano"

"La estética de la tauromaquia tiene una belleza espectacular. Es impresionante", ha destacado Jiménez Losantos, que ha dicho que Andrés Amorós es "uno de los grandes intelectuales españoles" y que sabe transmitir lo que sucede en los toros, una de las cosas "más difíciles". "Si Andrés fuera torero lo suyo propio sería el temple", ha añadido. Sobre el libro ha dicho que "cualquier joven que quede deslumbrado no sabe lo que es un toro, no lo entiende y hay que explicárselo" y cree que "va a tener un montón de ediciones porque no hay nada igual". También ha dicho que "el toro es un refugio de libertad", que "ca uno es ca uno y nadie siente tanto como el torero delante del toro". "Este libro hay que tenerlo y si no lo tienes quedas fatal", ha finalizado.

Ortega Cano no descarta "seguir toreando"

El matador de toros retirado José Ortega Cano ha abierto la puerta a enfundarse de nuevo el chispeante y volver a ponerse delante de un toro. Durante su turno de palabra ha dicho que está "encantado" de estar sentado junto a "grandes aficionados". Ha hablado del novillero que apodera, el pacense Julio Méndez, que es un "torero que funcional con 16 años" y que le "estimula mucho" para seguir dentro del mundo del toro porque "tiene buen acento toreando". Ha destacado que pese a "lo poquito que lleva" toreando el novillero "está triunfando". Recientemente ha ganado dos certámenes de novilleros sin caballos, el Zapato de Plata y el Kilómetro Cero.

Además de alabar las virtudes del novillero al que apodera, Ortega Cano ha abierto la puerta a volver a torear. El matador de toros se cortó la coleta de manera definitiva en agosto de 2017 en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, ha dicho que ver triunfar al torero que lleva le da "empuje para seguir adelante" y "disfrutar este mundo que es apasionado y una maravilla". "Siempre me ha gustado competir", ha dicho Ortega Cano y ha redondeado diciendo: "soy capaz de seguir toreando algo más porque me parece muy pronto".

Sobre el mundo del toro ha reiterado que es "apasionante" y que "tiene sus riesgos". Ortega Cano ha remarcado que "la Fiesta de los toros tiene que seguir adelante" y que "la gente joven la necesita" por esa razón piensa que "es necesario que la gente vaya". Ha afirmado que "la gente joven está acudiendo cada vez más" y que "el ruedo de la plaza de toros de Las Ventas cuando hay un éxito es una maravilla". Por eso cree que el del toro es un sector que "hay que defenderlo" par que "la Fiesta siga viva".

Los "momentos extraordinarios" que ocurren en los toros

El director de El Debate, Bieito Rubido, que se ha definido como "un taurino tardío", ha sido el que ha abierto el turno de participantes en la mesa de la presentación de El Arte del Toreo. Ha contado, que le debe su "vocación" taurina a Andrés Amorós desde que ambos coincidieron en el diario ABC, él como director y Amorós como crítico taurino. Una vez que el veterano cronista se desvinculó del diario de Vocento ha sido Rubido el que le ha fichado para la sección taurina de El Debate. "Se resistió mucho", ha revelado el periodista gallego que ha definido a Amorós como "el mejor crítico taurino que hay en España" y una de las "cumbres de la crítica" de toros ya que cuenta con "una pluma excepcional".

"Andrés es muy perseverante y hace siempre proselitismo de los toros. Empecé a ir a Las Ventas con Andrés y me iba explicando" todo lo que sucedía, ha relatado Bieito Rubido, que ha afirmado que "los toros son mucho más que la simpleza que se quiere vender" y que es "un acto de civilización, cultural y de libertad" y más en estos tiempos que corren. El director de El Debate ha alabado la "plasticidad y la belleza" que tiene la Fiesta brava y ha resaltado los "momento extraordinarios" que ocurren "en la plaza".

Bieito Rubido ha añadido que ahora "se están incorporando muchos jóvenes" a la afición taurina y cree que "aunque pongan mucho empeño determinados políticos la tauromaquia va existir tiene porque tiene mucho que ver con los retos". En este sentido, ha citado al hispanista Lord Tristan Garel-Jones que afirmó que la tauromaquia "es un ejemplo de civilización, de cómo el hombre acaba venciendo a la bestia con la diferencia de que el hombre también puede morir". Sobre la obra de Amorós ha dicho que el libro destaca por la "claridad" con la que escribe el catedrático y está convencido que los que lo lean "van a disfrutar de este libro".