En la década de 1990, la rápida y decisiva victoria de Estados Unidos sobre el ejército iraquí en Kuwait popularizaron el término "revolución de los asuntos militares" (RMA, por sus siglas en inglés). Treinta años después, el despliegue simultáneo de sistemas no tripulados e inteligencia artificial (IA) está dando lugar a una nueva revolución: IA RMA ("la revolución de los asuntos militares con IA").

Así como los sistemas no tripulados han demostrado su eficacia para transformar la guerra desde sus cimientos, la IA está impactando simultáneamente en todas las dimensiones de la guerra. Con los sistemas no tripulados con IA podrían converger dos revoluciones en una nueva e innovadora RMA.

Los sistemas no tripulados cambian el paradigma del combate

En el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial se instaló la idea de que luchar contra una gran potencia era inútil porque poseía armas superiores. Los conflictos recientes demuestran que los estados más pequeños y los proxys o grupos terroristas están empleando precisamente las tecnologías que facilitaron la superioridad de las grandes potencias.

Si bien Oriente Medio se ha convertido en el epicentro de la destrucción de precisión facilitada por la IA, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha servido como el principal campo de pruebas del mundo para la innovación en drones y parte de una carrera hacia sistemas de armas totalmente autónomos.

En marzo de 2026, los drones fueron responsables del 96 por ciento de las 35.551 bajas rusas en el campo de batalla y, en 2025, los drones mataron o hirieron gravemente más de 240.000 soldados rusos. Ucrania emplea un nuevo modelo de guerra terrestre basado en una combinación de drones aéreos y terrestres con infantería con el que logró la primera captura de una posición enemiga utilizando exclusivamente sistemas robóticos y no tripulados.

Los Martians, la flota de drones de nueva generación de Ucrania, navegan procesando datos visuales en tiempo real sobre las características del terreno, sin necesidad de GPS ni operadores de radio. Vuelan a 300 km/h y son capaces de evadir los sistemas de detección rusos utilizando IA que les permite fijar objetivos y volar de forma autónoma los últimos cientos de metros para contrarrestar las medidas de defensa rusas.

Pero también en el Mar Rojo, donde los hutíes iniciaron una guerra con Arabia Saudita y sus aliados en 2015. Sus éxitos en parte se deben al uso eficaz de drones y al sistema Claude de Anthropic para mejorar sus sistemas de guiado haciendo sus disparos más efectivos hasta bloquear el espacio aéreo saudí.

La Operación Telaraña de Ucrania, demostró cómo estos sistemas pueden lograr victorias estratégicas y la crisis del Mar Rojo ha afianzado aún más esta realidad. Ya no es la industria la que ofrece las soluciones más rentables a las fuerzas armadas; más bien, los éxitos tácticos de las fuerzas armadas impulsan a la industria a invertir en las soluciones más rentables.

Cómo la IA está transformando la guerra de forma integral

La guerra contra Irán está sirviendo como campo de pruebas de una maquinaria militar integrada con inteligencia artificial. Hasta el pasado 9 de abril, el US Centcom, había alcanzado más de 13.000 objetivos de la Operación Furia Épica, 1.000 de ellos solo el primer dia. En el centro de la estrategia de IA del ejército estadounidense se encuentra el Maven Smart Systems (MSS), una plataforma que proporciona a los comandantes una visión sincronizada y en tiempo real del campo de batalla.

Una vez identificado un objetivo, el sistema lo procesa, recomendando opciones de ataque, armamento y líneas de acción priorizadas. La función principal del MSS es comprimir la Kill web, el proceso que va desde la recopilación de inteligencia hasta el ataque. Brad Cooper, jefe del Mando Central de EEUU afirmó que "los procesos que antes tardaban horas y a veces días" ahora se llevaban a cabo en segundos.

La campaña israelí en Gaza ofreció también un claro campo del potencial de la IA como mecanismo de selección de objetivos. La ralentización de la investigación sobre IA, como algunos piden, no es practicable. Durante la guerra un ataque contra la escuela primaria Sharejeh Tayebeh en Minab, dejó 175 muertos , la mayoría niñas de entre 7 y 12 años, al parecer, la razón fue información de inteligencia obsoleta. Surge la pregunta sobre los límites de supervisión de un sistema optimizado para procesar 1.000 decisiones de selección de objetivos por hora y su capacidad para reconocer información no actualizada.

La carrera sin límites de la IA

En 2017, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que "quien se convierta en líder en este ámbito se convertirá en líder mundial" y el gasto militar refleja esta idea. El Pentágono ha solicitado 13.400 millones de dólares para sistemas autónomos con inteligencia artificial, de los cuales 9.400 están reservados para vehículos aéreos no tripulados.

A pesar del golpe estratégico de la Operación Telaraña, Rusia está alcanzando a Ucrania en la producción y el desarrollo de drones gracias al apoyo de China. Y la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación se prepara para lanzar el vuelo de prueba de su nueva nave nodriza de drones, un portaaviones capaz de desplegar un enjambre de 100 drones a la vez.

Un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) evaluó que tanto Ucrania como Rusia ya han comenzado a integrar la IA en sus capacidades de drones con la esperanza de desarrollar sistemas no tripulados totalmente impulsados ​​por IA. Si la innovación en sistemas no tripulados fluye de los operadores a la industria, en IA la innovación fluye en la dirección opuesta. Por último, además de los cambios en la formación es necesario un cambio de paradigma en la contratación para atraer al mejor talento.

Conclusiones

Quien se convierta en líder en el ámbito de la IA se convertirá en líder mundial y la estrategia y el gasto militar deben de reflejar estas ideas. El proceso de selección y retención del personal adecuado es fundamental.

No es un enfoque realista, detener o ralentizar el desarrollo de la IA, nunca en la historia una gran potencia, temiendo que un competidor pudiera aplicar una nueva tecnología para amenazar su supervivencia y seguridad, ha renunciado a desarrollar esa tecnología para sí misma

Las tecnologías autónomas afectadas por herramientas IA ponen de manifiesto la urgente necesidad de estándares éticos. No abordar estos desafíos podría dar paso a una nueva era de conflicto, donde la línea entre el ser humano y la máquina se vuelva cada vez más difusa.

Hay que buscar la forma de gestionar los procesos de industrialización de los vehículos autónomos y los sistemas AI RMA con rapidez y a gran escala., es la única manera de dominar este panorama en constante evolución. Si la innovación en sistemas no tripulados fluye de los operadores a la industria, en IA la innovación fluye en la dirección opuesta.

Juan Ángel López Díaz es coronel de Infantería de Marina (retirado). Es miembro de la Asociación Española de Militares Escritores (AEME), del Centro de Pensamiento Naval y de Eurodefensa España.