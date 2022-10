El Atlético de Madrid no ha podido pasar del empate sin goles contra el Brujas, en partido de la cuarta jornada de la Champions, hipotecando así sus opciones de estar en octavos de final, por culpa del meta visitante, un Mignolet que las paró hasta con la cara para seguir imbatido.

Los de Diego Pablo Simeone asediaron a su rival, salvaron los momentos delicados —el VAR corrigió un penalti en contra—, pero entre los centrales belgas y su portero se quedaron a cero. Los rojiblancos suman cuatro puntos, con vida aún porque Bayer Leverkusen y Oporto están en tres con su partido pendiente, mientras que el Brujas, que tiene 10, ha podido celebrar en el Metropolitano su clasificación matemática para octavos de la Champions.

La tabla no engaña y, pese a ser inesperada, el Brujas demostró en la capital de España su peligro y la condición de líder que traía y afianzó. Del mismo modo, un Atlético que arrancaba colista puso todo, junto a su afición, para cambiar el guión. Incluso empezó sobreexcitado el cuadro local, un pecado habitual en estos casos. Se jugaba todo el cuadro del Cholo y en las ganas de irse arriba descuidó un par de veces la retaguardia pero Ferran Jutglá no fue letal esta vez como en la ida (2-0). Olsen ganó un par de veces la banda derecha pero la sangre no llegó al río. El Atlético entró en acción con un Griezmann enchufado en su condición 100% rojiblanca.

El acuerdo de esta semana con el Barça dejó atrás la calculadora de los minutos y el francés estuvo en todas aunque le faltó el gol. Lemar se desquitó de una pérdida dañina con una recuperación que dio la primera buena a su compatriota. Después fue Correa quien perdonó tras una bonita jugada con dos paredes en la frontal y de nuevo Griezmann topó con el meta rival en un cabezazo al vuelo. La presión, los robos de Kondogbia y la buena proyección de Nahuel Molina dieron el control total a un Atlético que chocó con un Mignolet con otro dato que no miente, cero goles en tres partidos. El meta visitante encima montó dos contras tras saques de esquina locales y la segunda estuvo muy cerca de costar el 0-1.

Entre Olsen y Vanaken llevaron el balón al área rival y Molina cometió penalti sobre el segundo, pero el VAR cambió la idea del árbitro al enseñar una falta del belga en el mismo lance. El Metropolitano sonó como un gol al borde del descanso, pero quedaba claro que la tarde era para sufrir y Mignolet, el enemigo mayor.

Asedio sin gol y peligro de eliminación

El Atlético retomó la acción sumando de nuevo muchos efectivos arriba y con Griezmann en otro par de buenas ocasiones frustradas por el meta belga. El Cholo no dudó en cambiar la ofensiva, adentro Morata, Carrasco y De Paul, para seguir apretando, con el Brujas bien armado atrás pero sin balón ni casi salida, aunque Jutglá cazó la suya en ese primer tercio del segundo acto.

El punto valía a los de Carl Hoefkens y así se reforzaron atrás mientras Simeone quemaba naves arriba, todas menos la de un Joao Félix enfadado en el banquillo al ver a Witsel entrar por Griezmann. El Brujas se quedó con diez por la segunda amarilla a Sowah en el 82' y el partido murió en el área belga con un Mignolet gigante.

El meta detuvo con la cara una a bocajarro de Morata y después otra más a Cunha también en área pequeña. Noche de Brujas o directamente de Halloween, la pesadilla del Atlético tuvo nombre y apellido, a la espera de lo que hagan Bayer y Oporto y dos jornadas en las que necesitarán ganar y seguramente algún favor.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 0: Oblak; Nahuel Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Saúl (Cunha, m.73); Koke (De Paul, m.60), Kondogbia, Lemar (Morata, m.60); Correa (Carrasco, m.60) y Griezmann (Witsel, m.79)

Brujas, 0: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Buchanan (Mata, m.83); Skov Olsen (Meijer, m.50), Onyedika, Vanaken, Nielsen; Sowah y Ferran Jutglà (Balanta, m.73)

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda). Expulsó por doble amarilla al visitante Sowah (ms.46+ y 81). Amonestó a Savic (m.46+) y Kondogbia (m.80), del Atlético de Madrid; y a Buchanan (m. 43) y Vanaken (m.46), del Brujas

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo B de la Liga de Campeones disputado en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid ante 60.810 espectadores