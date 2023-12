El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, dice que le parece "bien y lógico" aplicar la conocida como cláusula del miedo a los jugadores cedidos en otros equipos para no enfrentarse a su club de propiedad, y ha reconocido que si fuese por él Eric García, ahora con cesión en el Girona, "no jugaría" este domingo el derbi catalán.

"Será un gran partido. El Girona, sorprendentemente para mucha gente, está colíder, pero para nosotros no es sorpresa, porque si lo analizas ves que juegan muy bien es un equipo dinámico. Míchel es un grandísimo entrenador y tiene un sistema parecido a nosotros: quieren tener la pelota, quieren ser protagonistas con el balón. Tienen futbolistas de gran nivel, dominan muchas facetas del juego", ha declarado en rueda de prensa Xavi, quien ha querido "felicitar tanto a Míchel como al Girona".

Xavi, quien considera posible que el Girona gane LaLiga, dice que le parece "bien" la cláusula del miedo, aplicada en este caso a Pablo Torre, jugador cedido por el Barça al Girona porque "un jugador nuestro nunca puede ir en nuestra contra".

"Me parece lógico. Mira lo que le pasó al Atlético el otro día con Joao Félix", decía el técnico de Terrassa, quien también ha hablado de por qué Eric García no la tiene. "Encuentro ilógico que un jugador que es tuyo juegue contra ti. Seguramente estará extramotivado. Lo de Eric fue porque no pudimos ponerle la cláusula a última hora. Tuvo que ser rápido y corriendo y no se pudo poner. No estoy molesto, pero si fuese por mí no jugaría", añadía.

También valoraba Xavi las declaraciones del presidente azulgrana, Joan Laporta, asegurando que habían empezado a mantener conversaciones sobre los 'Joaos', Félix y Cancelo. "Si lo ha dicho el presidente, esto va a misa. No ha dicho nada que no sepamos. Estamos satisfechos con los dos. Los dos se han adaptado muy bien, están rindiendo a un nivel muy alto, marcando diferencias, están felices... Nos gustaría contar con ellos más allá de esta temporada", expuso.

Respecto al delantero cedido por el Atlético, reconoció que desea que continúe en el equipo. "A mí me gustaría seguir contando con Joao Félix, estoy encantado. Todos las partes lo tenemos claro, pero hay una negociación en la que entran el presidente, Deco... Como entrenador me gustaría contar con él", explicó.

Sin embargo, fue tajante a la hora de negar que vayan a fichar a un guardameta tras la operación del alemán Marc-André Ter Stegen. "No es opción fichar a un portero, tenemos confianza en el que está. Somos optimistas de que se pueda recuperar pronto. Confiamos en Iñaki (Peña), lo está haciendo muy bien", indicó.