Hubo de todo esta noche en el Santiago Bernabéu. Un partido vibrante, una oda al espectáculo futbolístico entre Real Madrid y Manchester City. Al final, un empate (3-3) que deja todas las espadas en alto de cara a la vuelta, el próximo miércoles 17 de abril en el Etihad Stadium. Un duelo vibrante para los espectadores pero exasperante para los entrenadores, que ven cómo sus libretos se van al traste.

No hay control que valga: es el Madrid, la Champions y el Bernabéu. Si no, no hay más que comprobar lo que pasó con los blancos en la máxima competición europea hace dos temporadas. Se adelanta muy pronto el City, remontan los de Ancelotti en diez minutos, vuelven a adelantarse los ingleses con dos golazos... hasta que llega Fede Valverde con otro gol de bandera, una volea espectacular. Así son los partidos del rey de Europa en su competición fetiche.

Guardiola sorprendió con su once, dejando en el banquillo a Ederson y a Kevin De Bruyne —luego se supo que el belga tenía problemas estomacales— y la noche empezó torcida para el Madrid: amarilla para Tchouaméni que le impedirá jugar la vuelta en Mánchester y gol de falta a los 2 minutos de Bernardo Silva, el más listo de la clase. El portugués se inventó una genialidad para sorprender a un Lunin que pudo hacer más en su palo: 0-1 para dejar helado el Bernabéu.

Pintaban bastos para los blancos, que supieron rehacerse pese a que los diez primeros minutos no invitaban precisamente al optimismo merengue. Grealish sirvió un buen balón a Haaland dentro del área, pero el meta ucraniano se mantuvo firma y la sacó con firmeza.

Los citizens tenían la pelota, pero su amenaza se apagó y en una de esas apareció Camavinga. El francés, el mejor de los suyos, se asomó al área rival y chutó con la izquierda, con la fortuna de que Rúben Dias desvió la pelota y sorprendió a Stefan Ortega en el primer tiro a puerta de los blancos. El empate encendió al Real Madrid, que sólo dos minutos después dio la vuelta al partido con ayuda de la grada. Vinícius vio el desmarque de Rodrygo por la izquierda al espacio y le sirvió un balón perfecto que el 11 merengue aprovechó en el uno contra uno, con un toque sutil, más la ayudita de Akanji y Ortega, que valió para remontar el encuentro. El Madrid volvía a desafiar a la lógica porque el partido parecía ir por otros derroteros.

El City quedó aturdido y el Madrid, creciendo jugada a jugada, espoleado por un entregado público, intentaba matar a los ingleses a la contra. El equipo de Guardiola seguía teniendo la pelota, sí, pero sus posesiones resultaban estériles ante un rival que controlaba bien la situación, estirándose con algún zarpazo a la contra de Rodrygo fácil para Ortega. Con la primera parte ya agonizando, el City pudo empatar después de una gran combinación que culminó Grealish, aunque su disparó lo taponó Tchouaméni.

La respuesta blanca fue un disparo de Rodrygo, potente pero desviado, en los estertores de una primera parte que se cerró con polémica, al protestar el propio Rodrygo un codazo de Akanji que el árbitro Letexier —muy malo— no sancionó. El que no aparecía en las filas visitantes fue Erling Haaland, confirmando que el noruego no está fino esta temporada pese a que lleva 30 goles entre todas las competiciones.

Tras el paso por vestuarios, Grealish fue el primero en intentarlo ante Lunin con un disparo muy alto. El City arrancó mejor, pero la ocasión más clara al inicio de la segunda parte fue para Bellingham, que recortó dentro del área y secó a Rúben Dias, aunque su disparo cruzado se fue lejos del palo. Vinícius mandó después al limbo una buena ocasión para ampliar la ventaja y, cuando parecía que podía llegar el tercero del Madrid, lo que cayó fue la remontada del City.

Los blancos conseguían controlar a Foden... hasta que el internacional inglés apareció en un momento clave para hacer muchísimo daño. La estrella británica se sacó de la chistera un disparo tan potente como preciso a la escuadra derecha de la portería de Lunin. De nuevo empate y situación peligrosa para el Madrid, que sufriría un nuevo golpe sólo cinco minutos después.

Se la orienta en media baldosa y la manda al tornillo. El cuadro de 𝐏𝐡𝐢𝐥 𝐅𝐨𝐝𝐞𝐧 🖌️ #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/9d62DaFsua — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 9, 2024

Otro golazo de los ingleses, en esta ocasión con la firma del zurdo Gvardiol que, después de un mal control, sorprendió a Lunin con un gran derechazo desde fuera del área. Jarro de agua fría para un Bernabéu que no perdía al fe en su equipo, ya con Brahim y Modric como revulsivos al entrar al campo por Rodrygo y Kroos. El croata inició una buena conducción, vio a Vinícius en la izquierda y el brasileño, de primeras, sirvió por arriba para un Fede Valverde que no se lo pensó para rematar de volea con la derecha y firmar el 3-3, a la postre definitivo, con un auténtico golazo.

Por el gesto, por el golpeo, por el momento...

Para cuando os pregunten qué es una volea. 🦅 IMPERIAL @fedeevalverde #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/pKc2ve0Q25 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 9, 2024

El gol dio alas al Madrid, que lo intentó en los minutos finales, ya sin apenas tiempo, para lograr un empate que le permite seguir vivo de cara a la vuelta en Mánchester.



Ficha técnica

Real Madrid, 3: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Kroos (Modric, m.71), Fede Valverde, Bellingham; Vinícius (Joselu, m.86) y Rodrygo (Brahim, m.71)

Manchester City, 3: Stefan Ortega; Akanji, Rúben Dias, John Stones, Gvardiol; Rodri, Kovacic, Bernardo Silva; Foden (Julián Álvarez, m.), Grealish y Haaland

Goles: 0-1, m.2: Bernardo Silva; 1-1, m.12: Camavinga; 2-1, m.14: Rodrygo; 2-2, m.65: Foden; 2-3, m.70: Gvardiol; 3-3, m.78: Fede Valverde

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a Tchouaméni (m.1) y Carvajal (m.81), del Real Madrid; y a Akanji (m.37) y Bernardo Silva (m.88), del Manchester City

Incidencias: Partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Lleno con 76.732 espectadores en las gradas, entre ellos unos 4.000 seguidores del Manchester City