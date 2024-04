Minuto 1 de partido. Tchouaméni se lleva por delante a Grealish y el colegiado señala falta y tarjeta amarilla -puso el listón muy alto el joven trencilla francés François Letexier, aunque luego no se ajustó al mismo - para el jugador galo. Lunin decide, ante la amenaza en el juego aéreo del equipo de Pep Guardiola, situar a un solo hombre en la barrera. La falta es lejana, la falta es lateral y lo más lógico es que el rival busque un centro al área. Bernado Silva levanta la cabeza y sorprende a todos con un lanzamiento raso y seco que se cuela por el lado de la barrera. Lunin, sorprendido, llega al balón, pero no con la fuerza suficiente como para sacar el esférico. El City se pone 0-1.

El portero ucraniano del Real Madrid ha recibido numerosas críticas por esa acción. "Un portero de nivel no puede permitirse colocar tan mal la barrera y que le metan un gol desde esa posición", dicen con razón los más críticos.

En el día después del partidazo que nos brindaron Madrid y City se ha destapado un detalle que se le escapó a casi todo el mundo este martes. En la repetición se puede ver como Vinícius, después de que Lunin le hubiera colocado en la posición que considera oportuna para evitar un lanzamiento exterior al palo corto, da dos pasos a su izquierda dejando desguarnecido el palo derecho de la portería del ucraniano.

Analizado el gol, es error de Vini. Le coloca y da paso y medio a su izquierda, dejando hueco Error de Vini😞

Disculpas a Lunin que colocó correctamente a Vini, quizá el error de no poner a 2 pero con la altura del rival no sería lo adecuado pic.twitter.com/5R8PQY7rJb — Maruto85 (@Maruto85s) April 10, 2024

Lunin no puso mal la barrera, fue Vinicius el que la estropeó con su movimiento. Bernardo Silva, que además de pura clase es un jugador muy inteligente, se percata de que ha quedado un espacio muy goloso entre el brasileño y la madera y decide pegarle a puerta. Es cierto que a pesar del error de colocación de Vinicius al no respetar la colocación de su portero, el ucraniano se la come -debió sacar ese balón-, pero la mayor responsabilidad en la jugada es del jugador, en este caso Vinicius, que no ocupa el espacio que debería al actuar como barrera. Fallan los dos, pero el brasileño es el máximo culpable de ese tanto.

Afortunadamente, el Madrid reaccionó rápido a ese tremendo mazazo y a los 14 minutos de partido ya ganaba 2-1. Los de Ancelotti, que pasaron por encima del City en la primera parte y al inicio de la segunda, perdonaron la vida a los de Guardiola y lo terminaron pagando caro con los tantos de Foden y Gvardiol. Con el 2-3 los merengues no se vinieron abajo y pusieron el 3-3 definitivo con el golazo de Fede Valverde tras una asistencia de sastre de Vinicius -terminó con dos pases de gol el brasileño-. Con el 3-3 terminó la oda al fútbol que nos brindaron los dos mejores equipos a día de hoy de Europa. En una semana tendremos la reválida definitiva.