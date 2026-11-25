El centrocampista inglés Jude Bellingham volvió a erigirse como el gran héroe de las noches europeas del Real Madrid al firmar una auténtica obra de arte en la contundente victoria por 5-1 ante el PSV Eindhoven, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

El tanto, anotado en el minuto 60 en el Estadio Santiago Bernabéu, no solo sirvió para culminar la remontada madridista (2-1) tras el gol inicial de penalti de Ivan Perišić y el empate previo de Federico Valverde, sino que ya es señalado por aficionados y prensa como uno de los mejores goles de la temporada.

😱 𝗦𝗜𝗥 𝗝𝗨𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡𝗚𝗛𝗔𝗠. Es una obra de arte.

Es el alma de este Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/WAiSFjgDB7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

El inglés ingresó al juego tras el descanso en sustitución de Aurélien Tchouaméni y cambió por completo la dinámica del equipo. Al cumplirse la hora de partido, el inglés recibió un balón aéreo en la frontal del área y desplegó un recurso técnico al alcance de muy pocos. Dominó el esférico sin dejarlo caer al césped, acomodándoselo con un par de toques sutiles.

You won't see a goal this good in 2026 again, jude Bellingham just gave us a Cinema worthy goal.pic.twitter.com/V90KU2rEAe https://t.co/f5JAegKMmR — Odinas (@Uodinas) November 25, 2026

Enganchó una volea potente y precisa con el exterior de su pie derecho (de tres dedos). Su disparo superó la estirada del guardameta Matěj Kovář y se coló en la portería tras golpear en el poste, desatando la locura en las gradas al ritmo del tradicional Hey Jude.

Relacionado Mourinho manda varios recados tras la manita al PSV

Tras el pitido final y la lluvia de goles que completaron Kylian Mbappé (con un doblete) y Vinícius Júnior para cerrar la manita, el propio Bellingham restó complejidad a su genialidad entre risas en zona mixta: "No tengo ni idea de qué hago. Tenía el balón en buena posición, pensé en rematar, lo hice y gol". Además, destacó la reacción del vestuario tras la charla de José Mourinho en el entretiempo y el empuje del público madridista.

Con este triunfo y su exhibición en apenas 45 minutos —en los que sumó además una asistencia—, Bellingham impulsa al Real Madrid hasta los 15 puntos en la competición continental, manteniendo el pleno de victorias y consolidándose como el gran motor ofensivo del conjunto blanco.