El Barcelona se pone por delante

Barcelona

1
0

Mallorca

Lewandowski (Min 28)

El Mallorca llega al Camp Nou en el mejor momento de la temporada y amenaza el liderato azulgrana.
El Barcelona busca mantener el liderato ante un muy mejorado Mallorca en las últimas semanas.

Comienzo o final Minuto 46

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTEEEEEEEE! Mueve el Mallorca.

DESCANSO

Sin cambio en el descanso en ninguno de los dos equipos.
DESCANSO

El Barcelona se va en ventaja al descanso tras un primer tiempo donde el Mallorca fue mejor. Los de Arrasate defendieron de lujo y tuvieron las mejores ocasiones a la contra. Perdonaron y lo pagaron caro con el tanto de Lewandowski.

Muy plano el Barcelona, solo Rasfford aporta desequilibrio en ataque.
DESCANSO

¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
Oportunidad Minuto 47

¡LO QUE HA FALLADO LAMINE YAMAL EN BOCA DE GOL!

Rasford le pega durísimo al palo del portero, vuela Román pero su despeje queda muerto en el área, la engancha mal Koundé pero le sale una asistencia de lujo para un Lamine que SOLO en boca de gol la manda al limbo.
Minuto 47

Falta lejana a favor del Barcelona. La va a pegar Rashford...
Minuto 45

Tres minutos de descuento.
Minuto 44

Contra del Barcelona tras un error en la salida del Mallorca, el balón llega a Rashford que dribla a su par, le pega duro pero se le marcha muy por encima del larguero de Román.
Minuto 42

Vuelve ya Rashford.

Minuto 41

Pero se marcha a ser atendido por su propio pie y parece que todo quedará en un susto.
Minuto 41

Se quedó helado el Camp Nou durante unos segundos mientras Rashford se quedaba en el césped tendido doliéndose de la rodilla...

Lesión Minuto 40

¡SE DUELE RASHFORD DE LA RODILLA IZQUIERDA!

Mala cara del inglés tras un mal apoyo en un balón rebotado.
Minuto 37

Se recupera David López.

Oportunidad Minuto 36

¡Y OTRA DE RASHFORDDDDDDDD! Ahora recorta hacia dentro, le pega con su cañón derecho, aparece providencial David López que mete la cabeza y cae desequilibrado al suelo de la potencia tremenda del disparo.

Minuto 35

Muy bien Rashford, el mejor del Barcelona hoy, se fue por línea de fondo y puso el pase atrás pero la defensa del Mallorca, ahora si, estuvo atenta y cortó el balón.
Oportunidad Minuto 33

¡QUÉ ERROR EN EL PASE DE MOREY! Contra buenísima del Mallorca, Mateu Morey buscó a Virgili pero el pase no es bueno y permite a Koundé cruzarse de manera providencial para cortar. Si pasa ese balón era un mano a mano con Joan García.
Minuto 31

Aquí tienen el gol de Lewandowski:
Minuto 30

Así es el fútbol. El Barcelona se adelanta tras un arranque en el que el Mallorca ha sido bastante superior.

Minuto 28

Nuevo zapatazo de Rashford que repele Valjent metiendo la cabeza. Le rebota a Dani Olmo, con el balón terminando en botas de Lewandowski, que amagó para quitarse a su marca y medio batir a Leo Román, sacándose un buen disparo posterior para firmar el 1-0.
Gol Minuto 28

¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI!
Minuto 26

¡OTRA LLEGADA DEL MALLORCA!

Gran centro de Mojica que no controló Virgili, el balón lo despeja la zaga del Barcelona, le cae a Pablo Torre que pone un pase picadito exquisito a la espalda de la defensa azulgrana, entra SOLO Maffeo pero no la puede pinchar.

Minuto 25

¡RASHFORDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!

Tremendo latigazo se sacó el extremo inglés del Barcelona desde fuera del área, pasando muy cerca del palo.
Oportunidad Minuto 23

¡PROVIDENCIAL OMAR MASCARELL!

Cómo fue al suelo para interceptar un peligroso pase filtrado de Lamine Yamal, que buscaba ya el mano a mano de Rashford.

Ha sido la primera vez que ha podido correr al espacio el Barcelona.
Minuto 22

Otra llegada del Mallorca...

Abrió Pablo Torre para la llegada de Virgili, que trazó la diagonal hacia dentro, superó a Koundé, pero su disparo al palo corto lo blocó Joan García.
Minuto 22

Córner para el Mallorca. La pone muy bien Pablo Torre...
Minuto 20

Se recupera Cubarsí tras un choque con el árbitro. Duro golpe se llevó el central del Barcelona después de topase con Quintero González en el camino.
Minuto 19

Menudo enfado de Hansi Flick. El Mallorca ha salido mucho mejor al partido. Están cómodos, muy cómodos, los de Arrasate.

Minuto 17

¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO EL MALLORRRRRRRRRRRRRRCAAAAAAAAAAAAA!

Gran acción ofensiva del Mallorca encontrando los espacios, colándose Jan Virgili a la espalda, el cual se sacó un centro raso al que llegó algo forzado el kosovar, sin poder conectar un buen remate completamente solo ante Joan García.
Minuto 15

Otro centro lateral, ahora de Balde, que no encuentra a nadie. El Barcelona, con un Mallorca que cierra excelentemente bien, los pasillos interiores, busca entrar por los costados pero de momento solo manda melones al área.
Minuto 14

Centro templadito de Lamine Yamal que saca, muy atento, Samu Costa.

Minuto 12

Buena torrija con la que ha salido el Barcelona. Está mucho más cómodo defendiendo con esa línea de 5-4-1 el Mallorca y amenazando con robar y salir a la contra con un rapidísimo Virigili.
Oportunidad Minuto 10

¡¡LA HA TENIDO EL MALLORCAAAAAAAAAAAAA!! Primero se va Virgili de Koundé, saca el centro que tapona Cubarsí, luego Koundé se confía, Virgili le gana la pelota y busca un pase de la muerte que corta providencial Eric García.
Oportunidad Minuto 8

¡RASHFORDDDDDDDDDDDDDDDDD! Grandísimo centro de Rashorfd desde el costado izquierdo, entraba con todo Lewandowski pero se cruzó, providencial, Valjent.

Minuto 7

Qué buen centrocampista es Samu Costa, el luso del Mallorca. Un todoterreno.
Minuto 6

Mucho balón dividido y mucha segunda jugada. El Mallorca está bien posicionado en estos primeros minutos.
Minuto 3

Gran salida desde atrás del Mallorca. Los de Arrasate tienen a uno de los mejores delanteros de La Liga como es el caso de Muriqi que gana casi todos los duelos y es capaz de jugar de espaldas como pocos para hacer de boya y que su equipo salga y coja oxígeno.
Minuto 2

Córner para el Barcelona que bota Rashford y despeja la zaga del Mallorca.
Minuto 1

La primera llegada del partido. Puso el centro Rashford despejó Valjent que es OJO AL DATO el jugador de campo que ha jugado más en esta liga. No se ha perdido UN SOLO minuto en las 22 jornadas disputadas hasta la fecha.
Comienzo o final Minuto 1

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve el Barcelona.
PREVIA

Tarde soleada pero muy fresca en Barcelona.

PREVIA

Saltan ya ambos equipos al terreno de juego.

PREVIA

ÁRBITRO DEL PARTIDO

Alejandro Quintero González

A LOS MANDOS DEL VAR

Javier Iglesias Villanueva
PREVIA

Una gran novedad en el once del Mallorca. Pablo Torre, cedido por el Barcelona, vuelve al Camp Nou y se cuela en el once. Tira de motivación el bueno de Arrasate.

PREVIA

En el Mallorca salen de cara: Leo Román, Maffeo, Mateu Morey, Valjent, David López, Mojica, Samu Costa, Mascarell, Pablo Torre, Virgili y Muriqi.
PREVIA

Una gran sorpresa. Se queda en el banquillo Frenkie De Jong. Entra Casadó. También es novedad Lewandowski que deja fuera del once a Ferran Torres.

PREVIA

Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos.

El Barcelona sale de cara con: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Rashford, Lewandowski.
PREVIA

Por su parte Arrasate la única ausencia que tiene es la del nipón Asano.
PREVIA

En cuanto a las novedades deportivas, el Barcelona llega al duelo con las ausencias por lesión de Christensen, Gavi, Pedri y Raphinha.
PREVIA

Ambos equipos llegan al duelo en uno de sus mejores momentos de la temporada. Los de Hansi Flick buscan el triunfo para consolidar el liderato -sacan un punto al Real Madrid- mientras lo de Arrasate llegan con el tanque lleno de confianza tras golear al Sevilla (1-2).
PREVIA

Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la 23ª jornada que mide en el Camp Nou al F.C. Barcelona y al Mallorca.

Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Alejandro Balde
  • Marc Casadó
  • Fermín López
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Marcus Rashford
  • Robert Lewandowski
  • Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Tomás Marqués, Ferran Torres y Roony Bardghji

Mallorca

  • Leo Román
  • Pablo Maffeo
  • David López
  • Martin Valjent
  • Johan Mojica
  • Omar Mascarell
  • Samú Costa
  • Mateu Morey
  • Pablo Torre
  • Jan Virgili
  • Vedat Muriqi
  • Suplentes: Iván Cuéllar, Lucas Bergström, Marash Kumbulla, Antonio Raíllo, Toni Lato, Antonio Sánchez, Sergi Darder, Manu Morlanes, Justin-Noel Kalumba, Javi Llabrés, Zito Luvumbo y Mateo Joseph

