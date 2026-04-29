El Atlético deja vivo al Arsenal y pierde a Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Arsenal
Julián Álvarez, P (Min 55)
Gyökeres, P (Min 439
El Atlético de Madrid tiene una oportunidad histórica de meterse en una nueva final de Champions. Enfrente tendrá a un Arsenal con un enorme potencial pero que llega en el peor momento de forma de la temporada.
El Arsenal se marcha vivo del Metropolitano tras ser arrasado en la segunda parte por un Atlético que tuvo que remontar el tanto al borde del descanso de Gyökeres de penalti -penaltito-. Salió con todo, aumentado su nivel de intensidad en la presión y metiéndole mucho ritmo al partido y el Arsenal, tieso y muy mermado psicológicamente, lo pagó. Empató de penalti Julián Álvarez y tuvo numerosas ocasiones para darle la vuelta. Perdonó y tras la lesión de Julián Álvarez, veremos si puede estar en la vuelta, el Arsenal mejoró y tuvo la victoria.
Todo se decidirá en la vuelta.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
¡QUE BIEN PUBILL! Corrigiendo dentro del área y cortando de raíz una oportunidad de Trossard.
¡NAHUEL MOLINAAAAAAAAAAAAAA! Grandísimo disparo del argentino desde el pico del área que sale rozando el larguero.
¡SI HUBIERA ESTADO SORLOTH....! Gran centro de Pubill desde la derecha al segundo palo, la peina Baena de lujo pero Lookman le faltan centímetros para cazar ese balón.
Cinco para el final.
Pone un poco de anestesia el Atlético a través de la posesión. Necesario coger algo de oxígeno porque estaba tocado en este tramo final el equipo del Cholo al que habría que preguntarle el motivo por el que ha decidido dar 0 minutos hoy a Sorloth cuando te está ahogando el Arsenal y tienes un recurso gigante para salir en largo, aguantarla, generar segundas jugadas...
Centro de Hincapie que se pasea por todo el área pequeña del Atlético.
¡Siete minutos de añadido!
¡DECLANNNNNNNNNNNN RICEEEEEEEEEE! Disparo marca de la casa desde 35 metros y su disparo se marcha cerquita del palo izquierdo de Oblak.
El mejor del Arsenal junto a los centrales, el bueno de Declan.
Y cambio en el Atlético. Se marcha Cardoso entra Nahuel Molina. Marcos Llorente se pondrá de escudero de Koke en la medular.
¡OBLAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK! Buena jugada del Arsenal que le cae al recién entrado Mosquera, su disparo potentísimo pero muy centrado lo saca como puede Oblak.
Cambio en el Arsenal. Se marcha White entra Mosquera, ex del Valencia.
El Atlético ahora ha perdido ritmo y es el Arsenal el dominador de estos últimos minutos.
Enorme Pubill para tapar el lanzamiento de Trossard.
Vamos a ver si se recupera el Atlético de estos últimos minutos. Se lesionó Julián Álvarez y el VAR corrigió un penalti de Hancko sobre Eze.
Eso si la jugada termina con tarjeta amarilla para Hancko por protestar. Esa a pesar de anularse el penalti no se la quita nadie.
Aquí tienen el penalti que el VAR corrigió y que el colegiado finalmente no pitó:
April 29, 2026
Ojo que el VAR le llama al orden al colegiado.
Es un contactito. Penaltito muy justito.
¡NO PUEDE SER, Y AHORA PITA PENALTI A FAVOR DEL ARSENAL POR UNA ENTRADA DE HANCKO SOBRE EZE!
¡Aquí tienen la ocasión INCREÍBLE de Lookman!
April 29, 2026
No puede seguir Julián Álvarez. Se marcha el argentino entra Baena.
¡QUE MALA NOTICIAAAAAAAAAAAAAAAAA! Se ha lesionado Julián Álvarez. Por un mal gesto en un duelo con Eze.
¡INCREÍBLE LO QUE HA PERDONADO LOOKMAN! Contra del Atlético, Marcos Llorente pone el centro rasito, el nigeriano le gana el duelo a White que casi comete penalti, se queda solo ante Raya pero su disparo le sale muy centrado y el portero internacional español salva el 2-1.
El Arsenal no pasa de medio campo. Está aculado en su área y no es capaz de robar. El Atlético, muy cerca del segundo
El Atlético le ha metido picante y ritmo al partido y el Arsenal, que está muy tocado física y mentalmente, está casi besando la lona. Deben aprovechar los del Cholo este momento de partido.
Arteta ve a su equipo fundido y tocado. Primero se fue al suelo Raya para frenar el ritmo infernal que ha impuesto en esta segunda parte y ahora mete un triple cambio. Entran Gabriel Jesús, Saka y Trossard por Gyökeres, Martinelli y Madueke.
Aquí tienen la última ocasión de Lookman:
April 29, 2026
¡DESATADO EL ATLÉTICO QUE ROZA EL SEGUNDO! Muy tocado el Arsenal.
¡LOOKMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN! Volea del nigeriano en el segundo palo que se marcha por encima del larguero de Raya.
¡DAVI RAYA EVITA EL GOL OLÍMPICO DE JULIÁN ALVAREEEZ!
Córner muy cerrado del argentino que casi sorprende al portero español del Arsenal, que evitó el 2-1 casi sobre la línea.
Aquí tienen la gran ocasión de Griezmann:
April 29, 2026
¡OJO, AL LARGUEROOOOOOOOOOOOOOOO GRIEZMANNNNNNNNNNNNN!
Gran jugada de ataque del Atlético que finaliza con un centro de Ruggeri para Lookman que toca par un Griezmann que remata de primeras en el corazón del área. La cruceta evita un golazo.
La clave de la mejoría del Atlético
La gran mejoría del Atlético en juego posicional tiene que ver con un enorme Griezmann que está poniendo el talento y la creatividad al servicio de los suyos.
Se recupera el bueno de Julián.
Se ha llevado una tremenda patada Julián Álvarez en una acción con Gabriel.
Crecido el Metropolitano. La caldera rojiblanca aprieta más que nunca.
Y por aquí el golazo de Julián Álvarez: ¡Que manera de fusilar en una pena máxima a un portero rival!
April 29, 2026
Aquí les dejo el penalti a favor del Atlético:
April 29, 2026
Vamos por partes. Aquí tienen la ocasión, doble, de Lookman y Griezmann:
April 29, 2026
Y cambio en el Arsenal. Se marcha Odegaard -muy gris el noruego, su santo y seña esta temporada donde no ha estado nada bien- entra Eze.
Fusilamiento de Julián a un David Raya que ni se inmutó. Lo empata el Atlético y ahora tiene la flechita para arriba de la confianza el equipo del Cholo.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE JULIÁN ÁLVAREZ, GOLLLLLLLLLLAAAAAZO!
Allá va Julián Álvarez...
¡OJO, PENALTI A FAVOR DEL ATLÉTICOOOOOOOO DE MADRID! Disparo de Marcos Llorente que pega en la mano de White. El árbitro no ve nada pero el VAR le llama al orden y pita PENALTI.
¡LA DOBLE OCASIÓN QUE HA TENIDO EL ATLÉTICO! Robo en salida de balón sobre Gabriel, Griezmann la divide perfecta para Lookman que hace un control primoroso, dispara algo forzado con la puntera y le sale muy centrado, Raya saca de puños como puede... el rechace le cae a Griezmann que entra con todo en el área pero saca un disparo con el interior que saca de manera milagrosa Gabriel -menudo partido está haciendo el brasileño-.
Estuvo cerca Julián, muy cerca:
JULIÁN ÁLVAREZ VOIT SA FRAPPE FRÔLER LE POTEAU DE RAYA !
J’y ai cru.
🇪🇸 ATLÉTICO 0 - 1 ARSENAL 🏴 pic.twitter.com/nqBcvRSht9— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 29, 2026
¡AL LATERAL DE LA REDDDDDDDDDD! Grandísimo disparo del argentino que el efecto óptico parecía clavarla en la escuadra... se marchó al lateral de la red.
La falta la va a pegar Julián Álvarez...
Falta de Gyókeres sobre Cardoso. Había robado bien en la salida de balón el Atlético.
Ha habido un cambio al descanso en el Atlético. Entró Le Normand se marchó Giuliano Simeone. Sorprendente. Pasa Pubill al lateral derecho y Marcos Llorente a la posición de interior en la medular.
¡COMIENNNNNNNNNNNNNNNZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE EL ARSENAL!
Veremos si hay cambio en el inicio de la segunda parte. El gol en el último minuto ha sido un auténtico jarro de agua fría para el Atlético. A ver como se recompone el equipo del Cholo.
Cuando todo parecía orientado para el 0-0 al descanso llegó un fallo en cadena en salida de balón del Atlético del que Gyökeres sacó petróleo sacando un penalti por empujón de Hancko que el propio delantero sueco ex del Sporting de Portugal se encargó de transformar.
Un primer tiempo muy igualado, equilibrado, donde el Atlético tuvo más llegadas pero no las supo concretar en ocasiones claras por la falta de precisión y magia en los últimos metros mientras el Arsenal llegó poco pero las tuvo muy claras sobre todo en las botas de Madueke.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
Y aquí tienen el gol de Gyökeres. Un misil que pasó entre las manos de Oblak:
April 29, 2026
Dos minutos de descuento.
Aquí tienen el penalti sobre Gyökeres de Hancko. Juzguen ustedes mismos:
April 29, 2026
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GYÖKERES DE PENALTI!
Allá va Gyökeres...
¡Penalti a favor del Arsenal! Perdida en salida de balón del Atlético, entra solo Gyökeres que nota llegar por detrás un ligero empujón de Hancko y rasca una pena máxima.
¡LA QUE SE HA PERDIDO EL ATLÉTICO! Contra que conduce Giuliano, no ve solo a su izquierda a Griezmann y cuando intentó el pase lo taponó Saliba, el rechace le queda franco en la frontal a Julián Álvarez que no dispara de primeras y se esfuma una gran ocasión.
Nueva perdida de Griezmann, muy lento e impreciso hoy.
Aquí tienen el excelso retorno del Arsenal tras perder Saliba en salida de balón:
April 29, 2026
¡JULIÁN ÁLVAREZZZZZZZZZZZ! Ahora pecó de chupón en una acción en la que Cardoso roba de lujo con una gran presión adelantada, Koke se la cede al argentino que conduce y le intenta pegar desde la frontal cuando Gabriel -quizás el mejor central del mundo a día de hoy- había corregido de lujo y lo tenía justo delante. Tapona el brasileño y Giuliano se lamenta, ya que estaba totalmente solo a su derecha.
¡MENUDO RETORNO DEL ARSENAL! La perdió en salida de balón Saliba, combinaron bien Lookman, Griezmann y Giuliano pero volvió muy rápido y bien el equipo de Arteta y se esfumó la posibilidad de peligro.
Está tocado el Atlético en este tramo de partido. No la huelen los de Simeone y está defendiendo demasiado atrás el equipo de Simeone por lo que cuando recuperan tiene que recorrer muchos metros para llegar al área de Raya.
Aquí tienen el disparo de Madueke:
April 29, 2026
¡MADUEKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Gran maniobra del extremo que recorta para dentro desde la banda derecha, le pega con su pierna natural, la diestra, y no encuentra el gol con ese gran disparo cruzado por poquito. Es el mejor jugador de lo que llevamos de partido junto a Julián Álvarez.
¡JULIÁNNNNNNNNNNNNNNN ÁLVAREZZZZZZZZZZZ! Gran centro desde la izquierda de Ruggeri que remata desde el punto de penalti el argentino pero su cabezazo no es preciso y se marcha por encima del larguero de Raya.
Centro de Koke que saca la zaga del Arsenal.
Minutos de control del Arsenal pero totalmente estéril. Mucho centrocampismo y muy poquita verticalidad y profundidad.
Ha bajado mucho el ritmo del partido.
Se quejaba Gabriel de un agarrón de Koke pero el colegiado dice SIGAAAAAAAAAAN.
Saca en el primer palo la zaga del Atlético.
El córner lo va a botar Madueke...
Atienden a Gyökeres por un golpe en la cara.
Centro de Zubimendi que no caza Madueke y el colegiado señala saque de esquina. No lo era. Hancko no tocó ese balón. Cuidado con el balón parado del Arsenal, el más TOP a nivel mundial.
Julián Álvarez está muy participativo y eso es una gran noticia para los intereses del Atlético de Madrid.
Aquí tienen la maniobra y el latigazo de Julián Álvarez:
April 29, 2026
¡PROVIDENCIAL CARDOSO!
Otro gran retorno del Atlético ahora de Cardoso que taponó un tiro franco de Gyökeres dentro del área tras una buena jugada del Arsenal que salió de lujo a la contra.
El córner lo saca Griezmann y lo saca la zaga del Arsenal... ojo que llega la contra del Arsenal...
¡JULIÁN ÁLVAREZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ! Maniobra exquisita en la frontal del argentino, que se puso a bailar con el balón para sortear rivales, se saca como puede un gran derechazo pero Raya se estira como un gato y evita el 1-0.
Como retornó Marcos Llorente para cerrar un posible mano a mano de Gyökeres ante Oblak. Brutal.
Mucha igualdad en estos primeros compases del encuentro. Se están imponiendo las defensas a los ataques.
Buen balón largo para Martinelli pero Pubill cierra de lujo y Oblak sale para hacerse con el esférico.
En fase defensiva el Atlético defiende con cinco atrás. Giuliano cierra la banda y Marcos Llorente se sitúa como un tercer central. Ahora Simeone sacó de cabeza el centro de Declan Rice.
Poco a poco se va asentando el Arsenal. Se hace con el balón y mete al Atlético en su propia área.
El Atlético está llegando bien a tres cuartos pero ahí la gran defensa de área del Arsenal está haciendo que de momento no se generen claras ocasiones de gol.
Aquí tienen la primera clara del partido, la ocasión del Arsenal:
April 29, 2026
¡LA QUE HA TENIDO EL ARSENAAAAAAAAAAAAL! Gran maniobra de Madueke por banda derecha, desborda y llega a línea de fondo desde donde saca un grandísimo centro al segundo palo para la entrada, solos, de Martinelli y Hincapié pero afortunadamente para el Atlético ambos se estorban y se esfuma la primera ocasión clara del partido.
Julián Álvarez está bajando mucho a la sala de máquinas para lanzar a las dos balas que tiene el Atlético en las bandas: Lookman y Giuliano con la ayuda de la subida de los dos laterales Ruggeri y Marcos Llorente.
Ahora intenta el Arsenal anestesiar el ritmo del inicio de partido con una posesión larga. Pero no le dura nada el balón a los de Arteta. Gran arranque del Atlético de Madrid.
Sale mandón el Atlético que ya se ha instalado dos veces en campo contrario con internadas por los costados primero de Giuliano y luego de Lookman.
Menudo ambientazo hay en el Metropolitano. Espectacular la caldera rojiblanca.
¡COMIENNNNNNNNNNNNNNNNNNNZA EL PARTIDO! Mueve el Atlético de Madrid.
Arteta tendrá en el banquillo a: Kepa (p.s.), Setford (p.s.), Mosquera, Saka, Gabriel Jesús, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman y Salmon.
Vamos a repasar el fondo de armario de ambos equipos.
En el banquillo del Atlético esperan su oportunidad: Musso (p.s.) Esquivel (p.s.), Molina, Lenglet, Le Normand, Boñar, Julio Díaz, Mendoza, Almada, Álex Baena, Vargas y Sorloth.
Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Marc Pubill
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Koke
- Johnny Cardoso
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Alvarez
- Suplentes: Juan Musso, Salvi Esquivel, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Javier Boñar, Julio Díaz, Rodrigo Mendoza, Alex Baena, Thiago Almada, Obed Vargas y Alexander Sørloth
Arsenal
- David Raya
- Ben White
- William Saliba
- Gabriel Magalhães
- Piero Hincapié
- Martin Ødegaard
- Martín Zubimendi
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Viktor Gyökeres
- Gabriel Martinelli
- Suplentes: Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Marli Salmon, Eberechi Eze, Christian Nørgaard, Max Dowman, Bukayo Saka, Gabriel Jesus y Leandro Trossard