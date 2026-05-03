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LALIGA

Vinicius mantiene la Liga con vida

Espanyol

0
2

Real Madrid

Vinicius (Min 54 y 65)

El Barcelona se proclamará campeón de Liga si el Madrid no gana en Cornellá. El Espanyol se juega el descenso.
Cordon Press

El Real Madrid busca mantenerse con vida en el título liguero mientras el Espanyol necesita romper su nefasta racha de 16 partidos sin ganar.

FINAL

El Madrid, liderado por un inconmensurable Vinicius, mantiene con vida La Liga. Si hoy no ganaba el Barcelona era campeón. Irán a la Ciudad Condal los de Arbeloa con aún opciones matemáticas -el empate le hace campeón al Barcelona-.

Vinicius, con dos goles de bandera y varias acciones desequilibrantes, marcó la diferencia ante un Espanyol que luchó y no fue peor en la primera parte pero a este equipo no le sale nada. Son 17 partidos sin ganar y se acerca peligrosamente al descenso. Huele mal el equipo de Manolo González que habrá que ver si llega a sentarse en el Pizjuán.
Comienzo o final FINAL

¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
Oportunidad Minuto 94

¡SALVA DMITROVIC EL 0-3! Contra del Madrid, pase al espacio de Matantuono que deja solo a Bellingham, pero sale muy rápido achicando el portero perico y el disparo de Jude lo saca, salvador, DMITROVIC.

Minuto 92

Saca de puños Dmitrovic.

Minuto 92

Saque de esquina para el Madrid. La va a colgar Trent...
Minuto 90

Despejó la zaga del Madrid una falta colgada del Espanyol. Ha defendido hoy muy bien área propia el equipo de Arbeloa.

Minuto 90

Cinco minutos de tiempo añadido.
Minuto 87

Horrible control de Mastantuono... Se ha perdido una clara ocasión en una contra. Eran 3 para 2.
Oportunidad Minuto 86

¡CARLOS ROMERO, FUEEEEEEEEEEEEERA! El disparo desde la frontal, ahora con la pierna izquierda, se va por encima del larguero.
Minuto 86

La cuelga Pere Milla...
Minuto 86

Remate de Carlos Romero con pierna derecha -solo la tiene para apoyar- al menos saco el córner.

Minuto 85

Centro de Jofre que despeja Camavinga.

Minuto 84

Muerto el Espanyol. Se empieza a vaciar el estadio. Ojo a la final que va a tener el equipo blanquiazul la próxima semana en la lucha por la permanencia. Sevilla – Espanyol. Agüita.

Cambio Minuto 82

Doble cambio en el Real Madrid. Se marchan Vinicius y Tchouaméni entran Camavinga y Palacios.

Oportunidad Minuto 80

¡Y OTRO CARAMELO DE VINICIUSSSSSSS! Recorta hacia dentro el brasileño que en vez de pegarla para buscar su hat trick la toca para Gonzalo pero el disparo del jugador salido de La Fábrica se marcha rozando el larguero.
Oportunidad Minuto 79

¡MASTANTUONO PERDONA EL 0-3! Gran maniobra, otra más, por Vinicius que revienta en banda a Calero, la pone atrás, llega solo el argentino pero telegrafía demasiado su remate con la zurda y Dmitrovic evita el tercero del Madrid.
Minuto 77

Atrapa Lunin. Buen partido del ucraniano, por cierto.

Minuto 77

Falta lateral a favor del Espanyol. La cuelga Pere Milla...
Oportunidad Minuto 76

¡CARLOS ROMEEEEEEEEEEEEERO! Tuvo el 1-2 el Espanyol. Vaya balón le cayó al lateral izquierdo de los pericos en el corazón del área. Sin embargo, su disparo le salió centrado para Lunin.
Tarjeta amarilla Minuto 75

Amarilla para Gonzalo por una falta por detrás.

Oportunidad Minuto 75

¡PERO VINICIUSSSSSSSSSSSSSSS! Casi marca un hat trick. Se marchó caracoleando de varios rivales y cuando iba a rematar se la sacaron por detrás. Está JUGÓN esta PICANTE el brasileño.

Minuto 75

A Kike García le tiras una lavadora y te la remata de cabeza el tío. Menudo animal del área.

Minuto 74

¡KIKE GARCÍAAAAAAAAAAAA! Remató en una posición casi imposible pero se marchó fuera su cabezazo.
Minuto 73

Córner para el Espanyol. La cuelga Pere Milla...
Cambio Minuto 72

Triple cambio del Espanyol. Entran Kike García, Pere Milla y Jofre por Roberto, Terrats y Dolan.
Minuto 70

Va a sufrir de lo lindo el equipo perico en esta recta final de Liga. La dinámica es nefasta y la ansiedad puede atenazar a un equipo que va a sumar OJO AL DATO 17 partidos consecutivos sin ganar.

Minuto 69

El segundo tanto ha matado al Espanyol. Completamente KO el equipo de Manolo González.

Minuto 68

Ha sido de tal belleza el segundo gol de Vinicius que algún aficionado del Espanyol se ha puesto en pie a aplaudir al brasileño.
Minuto 67

Aquí tienen el golazo de Vini:
Minuto 66

Conduce Vinicius, se apoya en Bellingham que devuelve de tacón y Vini con un remate de empeine total se marcha directamente a la escuadra. GOLAZO ESPECTACULAR.

Gol Minuto 65

¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL REAL MADRID, GOLAAAAAAAAAAAAAAAAZO DE VINICIUSSSS!
Oportunidad Minuto 64

¡TERRATSSSSSSSSSSSSSSS! Buen disparo desde la frontal que se marcha rozando el palo derecho de Lunin.
Minuto 65

Bloca Dmitrovic.

Minuto 64

La falta la cuelga Trent...
Minuto 63

Vinicius está de dulce. La pide constantemente y está sacando petróleo. Ahora provoca una falta de Calero en banda.

Minuto 62

Empiezan a atenazarle los nervios y la ansiedad al Espanyol. Si hoy no gana serían ya 17 partidos sin conocer la victoria y quedando cada vez más cerca del descenso. Tocados los pericos.

Cambio Minuto 60

Mueve el árbol el Espanyol. Doble cambio de Manolo González. Se marchan Rubén Sánchez y Edu Expósito entran Roca y Pickel.
Minuto 58

El Espanyol busca no rendirse ante un Madrid al que le han sentado de lujo los cambios. Gonzalo al primer balón que ha tocado se ha sacado de la chistera una gran asistencia de gol.

Oportunidad Minuto 56

¡CASI EMPATA EL ESPANYOLLLLLLLLLLLLLL!

Gran subida de Carlos Romero, pone el centro y aparece Terrats que con un gran disparo de volea a la media vuelta se topó con su delantero Roberto que hizo funciones de central del Madrid.

Minuto 55

El golazo de Vinicius:
Minuto 54

Conduce y rompe líneas Fede Valverde, abre para Vinicius que toca para un Gonzalo que de primeras le devuelve la pared, el brasileño se saca un recorte de clase mundial y ante Dmitrovic le bate con un disparo rasito ajustado al palo.
Minuto 54

OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOL DE VINICIUS.
Minuto 53

Centro de Vinicius que saca la zaga del Espanyol.
Cambio Minuto 53

Pues ahí está. Arbeloa mete cambios. Se marchan Thiago y Brahim entran Gonzalo y Mastantuono.
Minuto 52

El Madrid está muy espeso con balón en este inicio de segunda parte. Plano, plano, plano... y poco intenso. Debería mover el árbol Arbeloa.

Minuto 51

Disparo de Edu Expósito desde la frontal que atrapa, sin problemas, Lunin.
Minuto 49

La colgó Edu Expósito y la sacó de cabeza Huijsen.

Tarjeta amarilla Minuto 49

Amarilla para Trent por un pisotón sobre Nolan.
Minuto 48

Nuevo centro del Espanyol, ahora de Rubén Sánchez, que sacó, PROVIDENCIAL, Fran García.

Minuto 47

Se asienta el Madrid en este inicio de segunda parte a través de la posesión.
Minuto 47

Cargando mucho el área el equipo de Manolo González en este inicio de segunda mitad. Defendió muy bien el Madrid.

Minuto 46

Triple centro del Espanyol al área que despeja Rüdiger en dos ocasiones y otra Tchouaméni.
Comienzo o final Minuto 46

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNA PARTE! Mueve el Espanyol.

DESCANSO

No hay cambios en ninguno de los dos equipos en el descanso.
DESCANSO

Hay que lamentar la lesión de Mendy a los 10 minutos de partido. Un nuevo problema muscular para el galo.

DESCANSO

Partido muy igualado en Cornellá con ocasiones para los dos equipos. Vinicius mandó un tiro al palo y Lunin salvó sobre la bocina al Madrid con un paradón. El peor Gil Manzano. Se inventó una roja que tuvo que corregir, criterio nefasto para las tarjetas y encima molestando por el campo tocando el balón en una jugada que conducía Bellingham. Terrible.

Comienzo o final DESCANSO

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO.
Minuto 49

Aquí tienen el paradón de Lunin:
Oportunidad Minuto 49

¡PARADÓN DE LUNINNNNNNNNNNNNNNNNN! Remató en el primer palo Cabrera y el ucraniano evita el 1-0 con una parada espactacular.
Minuto 49

El córner lo bota cerradito al primer palo Edu Expósito...
Minuto 48

Error de Rüdiger en la salida de balón, conduce bien Dolan que abre a su izquierda para la subida de Roberto y su disparo lo tapona Fran García.
Minuto 47

Amarilla para Edu Expósito. Por un agarrón persistente sobre Fede Valverde.

Minuto 45

Le ganó ahora el duelo El Hilali a Vinicius.

Minuto 45

Tres minutos de tiempo añadido.
Oportunidad Minuto 43

¡BRAHIMMMMMMMMMMMMMMMMM! La gana en el corazón del área, le pega a bote pronto y su disparo se marcha rozando el larguero.
Minuto 42

La falta la cuelga Trent...
Minuto 41

Contra del Madrid que conduce Vinicius y saca una clara falta que le tiene que señalar el juez de línea porque se la había comido Gil Manzano. Increíble.
Minuto 40

Ahora buena subida de Carlos Romero aprovechando la espalda de Trent pero su centro lo despeja muy atento Fran García.

Oportunidad Minuto 39

¡FEDE VALVERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Gran subida con centro templadito al corazón del área incluido de Fran García, aparece en posición de ‘9’ Fede Valverde pero su cabezazo le sale muy centrado y Dmtrovic bloca sin problemas.

Minuto 38

Nuevo centro de Rubén Sánchez ahora a bote pronto y el balón se marcha muy fuerte y desviado a saque de puerta.

Minuto 37

Gran centro con rosquita de Rubén Sánchez al que no llega Roberto.
Minuto 36

Saque de puerta para el Real Madrid tras tocar Roberto.
Minuto 36

El córner lo cuelga Edu Éxposito...
Minuto 35

Centro de Edu Expósito que tapona mandando a córner Thiago.
Minuto 34

Se estorbaron Bellingam y Rüdiger... aunque había fuera de juego del alemán.

Minuto 34

La falta la va a colgar Trent...
Minuto 33

Falta de El Hilali sobre Vinicius. Están saltando chispas del duelo individual que están librando el marroquí y el brasileño.
Minuto 32

Centro de Vinicius que despeja Cabrera.
Minuto 30

Ha conseguido equilibrar el partido el Espanyol en los últimos minutos.

Oportunidad Minuto 28

¡LA QUE HA TENIDO EL ESPANYOLLLLLLLLLL!

Centro atrás de Carlos Romero para conectar con la llegada de Terrats en el corazón del área, pero su zurdazo se fue por encima del larguero. Era clara.
Minuto 27

Y aquí está la roja que tuvo que corregir tras acudir al monitor del VAR Gil Manzano:
Minuto 26

Esta fue la amarilla a Vinicius:
Minuto 26

Vamos a repasar las acciones más destacadas:

Esta fue la ocasión más clara del partido. El disparo al palo de Vinicius:
Tarjeta amarilla Minuto 25

Recula Gil Manzano. Cambia la roja directa por tarjeta amarilla.

Minuto 25

El VAR le llama al orden...
Tarjeta roja directa Minuto 24

Gil Manzano se vuelve loco. Ha sacado roja directa a El Hilali por una entrada sobre Vinicius. No es de roja...
Tarjeta amarilla Minuto 21

Amarilla para Vinicius por protestar. Se queja mucho el brasileño.
Minuto 18

El Madrid recupera muy rápido. No puede llegar ahora el Espanyol que ha perdido ese punch inicial.
Minuto 17

Centro de Trent tras una larga jugada colectiva del Madrid y sacó el balón Cabrera de cabeza.

Minuto 16

El Madrid, poco a poco, se hace dueño y señor del partido.

Minuto 13

Desviaron el disparo de Rüdiger. Lo intentó el alemán tras cazar un balón rechazado en la frontal, pero lo repelió la zaga del Espanyol.
Cambio Minuto 13

Ahí está el primer cambio del partido. Obligado por la lesión de Mendy. Se marcha el galo entra Fran García.
Minuto 12

Pues sorprende Arbeloa. No va a meter a Carreras. El elegido es Fran García.
Lesión Minuto 10

Ha caído en combate Mendy. Nueva lesión muscular del galo. Que lástima. Es buenísimo pero es de cristal. Se ha vuelto a romper y no va a poder seguir.
Minuto 9

Mucho ritmo en este inicio de partido con llegadas claras en ambas áreas.

Oportunidad Minuto 7

¡AL PALO VINICIUSSSSSSSSSSSSSSSS! Buena maniobra de Bellingham que rompe líneas en conducción, abre a la derecha para la subida de Trent, pone un buen centro rasito al segundo palo donde llega Vinicius, remata de primeras el brasileño y el poste evita el tanto.
Minuto 6

Centro de El Hilali muy cerrado y poco tenso que bloca Lunin.
Minuto 5

Ha salido muy enchufado el Espanyol. Se juega la vida el equipo perico y se nota en este arranque de partido.
Oportunidad Minuto 3

¡OTRA LLEGADA DEL ESPANYOLLLLLLLLLLL!

Disparo desde la frontal de Rubén Sánchez que pasa cerca de la escuadra de la portería madridista.
Oportunidad Minuto 2

¡NO ESTUVO FINO ROBERTOOOO!

Robo peligroso de Rubén Sánchez, con caño incluido para zafarse de Huijsen por banda. Luego, encontró al delantero del Espanyol con su pase a la frontal del área, pero su disparo salió muy defectuoso.

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