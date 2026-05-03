Vinicius mantiene la Liga con vida
Espanyol
Real Madrid
Vinicius (Min 54 y 65)
El Real Madrid busca mantenerse con vida en el título liguero mientras el Espanyol necesita romper su nefasta racha de 16 partidos sin ganar.
El Madrid, liderado por un inconmensurable Vinicius, mantiene con vida La Liga. Si hoy no ganaba el Barcelona era campeón. Irán a la Ciudad Condal los de Arbeloa con aún opciones matemáticas -el empate le hace campeón al Barcelona-.
Vinicius, con dos goles de bandera y varias acciones desequilibrantes, marcó la diferencia ante un Espanyol que luchó y no fue peor en la primera parte pero a este equipo no le sale nada. Son 17 partidos sin ganar y se acerca peligrosamente al descenso. Huele mal el equipo de Manolo González que habrá que ver si llega a sentarse en el Pizjuán.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
¡SALVA DMITROVIC EL 0-3! Contra del Madrid, pase al espacio de Matantuono que deja solo a Bellingham, pero sale muy rápido achicando el portero perico y el disparo de Jude lo saca, salvador, DMITROVIC.
Saca de puños Dmitrovic.
Saque de esquina para el Madrid. La va a colgar Trent...
Despejó la zaga del Madrid una falta colgada del Espanyol. Ha defendido hoy muy bien área propia el equipo de Arbeloa.
Cinco minutos de tiempo añadido.
Horrible control de Mastantuono... Se ha perdido una clara ocasión en una contra. Eran 3 para 2.
¡CARLOS ROMERO, FUEEEEEEEEEEEEERA! El disparo desde la frontal, ahora con la pierna izquierda, se va por encima del larguero.
La cuelga Pere Milla...
Remate de Carlos Romero con pierna derecha -solo la tiene para apoyar- al menos saco el córner.
Centro de Jofre que despeja Camavinga.
Muerto el Espanyol. Se empieza a vaciar el estadio. Ojo a la final que va a tener el equipo blanquiazul la próxima semana en la lucha por la permanencia. Sevilla – Espanyol. Agüita.
Doble cambio en el Real Madrid. Se marchan Vinicius y Tchouaméni entran Camavinga y Palacios.
¡Y OTRO CARAMELO DE VINICIUSSSSSSS! Recorta hacia dentro el brasileño que en vez de pegarla para buscar su hat trick la toca para Gonzalo pero el disparo del jugador salido de La Fábrica se marcha rozando el larguero.
¡MASTANTUONO PERDONA EL 0-3! Gran maniobra, otra más, por Vinicius que revienta en banda a Calero, la pone atrás, llega solo el argentino pero telegrafía demasiado su remate con la zurda y Dmitrovic evita el tercero del Madrid.
Atrapa Lunin. Buen partido del ucraniano, por cierto.
Falta lateral a favor del Espanyol. La cuelga Pere Milla...
¡CARLOS ROMEEEEEEEEEEEEERO! Tuvo el 1-2 el Espanyol. Vaya balón le cayó al lateral izquierdo de los pericos en el corazón del área. Sin embargo, su disparo le salió centrado para Lunin.
Amarilla para Gonzalo por una falta por detrás.
¡PERO VINICIUSSSSSSSSSSSSSSS! Casi marca un hat trick. Se marchó caracoleando de varios rivales y cuando iba a rematar se la sacaron por detrás. Está JUGÓN esta PICANTE el brasileño.
A Kike García le tiras una lavadora y te la remata de cabeza el tío. Menudo animal del área.
¡KIKE GARCÍAAAAAAAAAAAA! Remató en una posición casi imposible pero se marchó fuera su cabezazo.
Córner para el Espanyol. La cuelga Pere Milla...
Triple cambio del Espanyol. Entran Kike García, Pere Milla y Jofre por Roberto, Terrats y Dolan.
Va a sufrir de lo lindo el equipo perico en esta recta final de Liga. La dinámica es nefasta y la ansiedad puede atenazar a un equipo que va a sumar OJO AL DATO 17 partidos consecutivos sin ganar.
El segundo tanto ha matado al Espanyol. Completamente KO el equipo de Manolo González.
Ha sido de tal belleza el segundo gol de Vinicius que algún aficionado del Espanyol se ha puesto en pie a aplaudir al brasileño.
Aquí tienen el golazo de Vini:
otra prueba más, QUE GOLAZO DIOS MÍO
mira como juega Vinicius Jr sin el muerto de Mbappé, y no solo el, el equipo entero.
el Real Madrid le gana al Espanyol con gol doblete del brasileño. pic.twitter.com/mo8MBzV23G— SxbisGG (@sebas_pug) May 3, 2026
Conduce Vinicius, se apoya en Bellingham que devuelve de tacón y Vini con un remate de empeine total se marcha directamente a la escuadra. GOLAZO ESPECTACULAR.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL REAL MADRID, GOLAAAAAAAAAAAAAAAAZO DE VINICIUSSSS!
¡TERRATSSSSSSSSSSSSSSS! Buen disparo desde la frontal que se marcha rozando el palo derecho de Lunin.
Bloca Dmitrovic.
La falta la cuelga Trent...
Vinicius está de dulce. La pide constantemente y está sacando petróleo. Ahora provoca una falta de Calero en banda.
Empiezan a atenazarle los nervios y la ansiedad al Espanyol. Si hoy no gana serían ya 17 partidos sin conocer la victoria y quedando cada vez más cerca del descenso. Tocados los pericos.
Mueve el árbol el Espanyol. Doble cambio de Manolo González. Se marchan Rubén Sánchez y Edu Expósito entran Roca y Pickel.
El Espanyol busca no rendirse ante un Madrid al que le han sentado de lujo los cambios. Gonzalo al primer balón que ha tocado se ha sacado de la chistera una gran asistencia de gol.
¡CASI EMPATA EL ESPANYOLLLLLLLLLLLLLL!
Gran subida de Carlos Romero, pone el centro y aparece Terrats que con un gran disparo de volea a la media vuelta se topó con su delantero Roberto que hizo funciones de central del Madrid.
El golazo de Vinicius:
May 3, 2026
Conduce y rompe líneas Fede Valverde, abre para Vinicius que toca para un Gonzalo que de primeras le devuelve la pared, el brasileño se saca un recorte de clase mundial y ante Dmitrovic le bate con un disparo rasito ajustado al palo.
OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOL DE VINICIUS.
Centro de Vinicius que saca la zaga del Espanyol.
Pues ahí está. Arbeloa mete cambios. Se marchan Thiago y Brahim entran Gonzalo y Mastantuono.
El Madrid está muy espeso con balón en este inicio de segunda parte. Plano, plano, plano... y poco intenso. Debería mover el árbol Arbeloa.
Disparo de Edu Expósito desde la frontal que atrapa, sin problemas, Lunin.
La colgó Edu Expósito y la sacó de cabeza Huijsen.
Amarilla para Trent por un pisotón sobre Nolan.
Nuevo centro del Espanyol, ahora de Rubén Sánchez, que sacó, PROVIDENCIAL, Fran García.
Se asienta el Madrid en este inicio de segunda parte a través de la posesión.
Cargando mucho el área el equipo de Manolo González en este inicio de segunda mitad. Defendió muy bien el Madrid.
Triple centro del Espanyol al área que despeja Rüdiger en dos ocasiones y otra Tchouaméni.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNA PARTE! Mueve el Espanyol.
No hay cambios en ninguno de los dos equipos en el descanso.
Hay que lamentar la lesión de Mendy a los 10 minutos de partido. Un nuevo problema muscular para el galo.
Partido muy igualado en Cornellá con ocasiones para los dos equipos. Vinicius mandó un tiro al palo y Lunin salvó sobre la bocina al Madrid con un paradón. El peor Gil Manzano. Se inventó una roja que tuvo que corregir, criterio nefasto para las tarjetas y encima molestando por el campo tocando el balón en una jugada que conducía Bellingham. Terrible.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO.
Aquí tienen el paradón de Lunin:
WHAT A GREAT SAVE LUNIN !!!!!May 3, 2026
¡PARADÓN DE LUNINNNNNNNNNNNNNNNNN! Remató en el primer palo Cabrera y el ucraniano evita el 1-0 con una parada espactacular.
El córner lo bota cerradito al primer palo Edu Expósito...
Error de Rüdiger en la salida de balón, conduce bien Dolan que abre a su izquierda para la subida de Roberto y su disparo lo tapona Fran García.
Amarilla para Edu Expósito. Por un agarrón persistente sobre Fede Valverde.
Le ganó ahora el duelo El Hilali a Vinicius.
Tres minutos de tiempo añadido.
¡BRAHIMMMMMMMMMMMMMMMMM! La gana en el corazón del área, le pega a bote pronto y su disparo se marcha rozando el larguero.
La falta la cuelga Trent...
Contra del Madrid que conduce Vinicius y saca una clara falta que le tiene que señalar el juez de línea porque se la había comido Gil Manzano. Increíble.
Ahora buena subida de Carlos Romero aprovechando la espalda de Trent pero su centro lo despeja muy atento Fran García.
¡FEDE VALVERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Gran subida con centro templadito al corazón del área incluido de Fran García, aparece en posición de ‘9’ Fede Valverde pero su cabezazo le sale muy centrado y Dmtrovic bloca sin problemas.
Nuevo centro de Rubén Sánchez ahora a bote pronto y el balón se marcha muy fuerte y desviado a saque de puerta.
Gran centro con rosquita de Rubén Sánchez al que no llega Roberto.
Saque de puerta para el Real Madrid tras tocar Roberto.
El córner lo cuelga Edu Éxposito...
Centro de Edu Expósito que tapona mandando a córner Thiago.
Se estorbaron Bellingam y Rüdiger... aunque había fuera de juego del alemán.
La falta la va a colgar Trent...
Falta de El Hilali sobre Vinicius. Están saltando chispas del duelo individual que están librando el marroquí y el brasileño.
Centro de Vinicius que despeja Cabrera.
Ha conseguido equilibrar el partido el Espanyol en los últimos minutos.
¡LA QUE HA TENIDO EL ESPANYOLLLLLLLLLL!
Centro atrás de Carlos Romero para conectar con la llegada de Terrats en el corazón del área, pero su zurdazo se fue por encima del larguero. Era clara.
Y aquí está la roja que tuvo que corregir tras acudir al monitor del VAR Gil Manzano:
Mirad la roja directa que le han sacado al jugador del Espanyol. Bochornoso lo de Gil Manzano. pic.twitter.com/eF0rbbRKYS— -1899- (@_Futbolero_) May 3, 2026
Esta fue la amarilla a Vinicius:
Amarilla para Vinicius Jr por un jalón al rival sin balón. pic.twitter.com/3b2Nf9dSLn— MT2 (@madrid_total2) May 3, 2026
Vamos a repasar las acciones más destacadas:
Esta fue la ocasión más clara del partido. El disparo al palo de Vinicius:
VINÍCIUS AL PALO 🙏🏻🙏🏻🙏🏻pic.twitter.com/diBs1yUTKW— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 3, 2026
Recula Gil Manzano. Cambia la roja directa por tarjeta amarilla.
El VAR le llama al orden...
Gil Manzano se vuelve loco. Ha sacado roja directa a El Hilali por una entrada sobre Vinicius. No es de roja...
Amarilla para Vinicius por protestar. Se queja mucho el brasileño.
El Madrid recupera muy rápido. No puede llegar ahora el Espanyol que ha perdido ese punch inicial.
Centro de Trent tras una larga jugada colectiva del Madrid y sacó el balón Cabrera de cabeza.
El Madrid, poco a poco, se hace dueño y señor del partido.
Desviaron el disparo de Rüdiger. Lo intentó el alemán tras cazar un balón rechazado en la frontal, pero lo repelió la zaga del Espanyol.
Ahí está el primer cambio del partido. Obligado por la lesión de Mendy. Se marcha el galo entra Fran García.
Pues sorprende Arbeloa. No va a meter a Carreras. El elegido es Fran García.
Ha caído en combate Mendy. Nueva lesión muscular del galo. Que lástima. Es buenísimo pero es de cristal. Se ha vuelto a romper y no va a poder seguir.
Mucho ritmo en este inicio de partido con llegadas claras en ambas áreas.
¡AL PALO VINICIUSSSSSSSSSSSSSSSS! Buena maniobra de Bellingham que rompe líneas en conducción, abre a la derecha para la subida de Trent, pone un buen centro rasito al segundo palo donde llega Vinicius, remata de primeras el brasileño y el poste evita el tanto.
Centro de El Hilali muy cerrado y poco tenso que bloca Lunin.
Ha salido muy enchufado el Espanyol. Se juega la vida el equipo perico y se nota en este arranque de partido.
¡OTRA LLEGADA DEL ESPANYOLLLLLLLLLLL!
Disparo desde la frontal de Rubén Sánchez que pasa cerca de la escuadra de la portería madridista.
¡NO ESTUVO FINO ROBERTOOOO!
Robo peligroso de Rubén Sánchez, con caño incluido para zafarse de Huijsen por banda. Luego, encontró al delantero del Espanyol con su pase a la frontal del área, pero su disparo salió muy defectuoso.