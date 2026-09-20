El derbi del Metropolitano marca el paso en la carrera por la Liga
El Real Madrid busca reivindicarse en el Metropolitano ante un Atlético con mejores sensaciones para el primer gran partido de la temporada.
Atlético de Madrid
Real Madrid
Ya son cinco visitas de su rival que el Atlético encadena sin perder, con el recuerdo del 5-2 que endosó hace casi un año al equipo entrenado por Xabi Alonso, al que bajó de la nube y rompió su estatus de invicto inicial de esa temporada.
También en la 2023-24, el Metropolitano fue el único borrón en Liga y Copa de los blancos, que quieren transformar la pesadilla en oportunidad.
El derbi madrileño reúne a Mourinho y Simeone doce años después de su último duelo en Stamford Bridge.
El portugués y el argentino se vieron las caras por última vez en las semifinales de la Champions en el año 2014, en un Chelsea-Atlético de Madrid.
Simeone puede contar con Julián Álvarez pero no así con los lesionados Alex Sorloth y Pablo Barrios.
Mourinho, por su parte, tiene las bajas de los lesionados de larga duración Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy. Raúl Asencio y Endrick, mientras tanto, ya están disponibles.
El equipo del Cholo Simeone, tercero con 13 puntos tras perder contra el Athletic Club (3-0) y empatar con el Villarreal (2-2), llega al derbi en un pico alto de forma y con el olfato goleador afinado, después de enlazar dos goleadas abultadas ante Real Sociedad (0-3) y Osasuna (4-0).
El Madrid, por su parte, es segundo con 15 unidades: los blancos solo han perdido contra el Real Betis (1-0), pero el otro día a punto estuvieron de tropezar frente al Elche si no llega a ser por el gol de Carlos Espí (2-3). Como decimos, en el equipo de Mourinho son mejores los resultados que un juego que todavía dista mucho de ser el deseable.
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en el derbi: se trata del primer gran examen de la temporada para un conjunto blanco con mejores resultados que sensaciones y que quiere reivindicarse en el siempre duro Metropolitano, donde los rojiblancos defienden racha positiva para no perder más ritmo en la carrera por el liderato.
Ahora mismo, tras la victoria del Barça ayer en el Pizjuán con un hat-trick de Raphinha (1-3), el Atlético está a ocho puntos del liderato y el Madrid a seis.
¡Hola a todos! Paren las rotativas, que ya tenemos aquí el gran derbi, y se lo vamos a contar con pelos y señales en Libertad Digital.
En directo, desde el Riyadh Air Metropolitano, Atlético-Real Madrid.
Histórico porque por primera en la historia de los derbis pita un madrileño: Ortiz Arias.