Galatasaray - Barcelona, en directo
Los de Flick visitan en Estambul la siempre complicada plaza del Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, la casa del Galatasaray.
Galatasaray
Barcelona
El Barcelona, que llega lanzado, se mide a una Galatasaray bipolar que es primero en Liga pero que cayó goleado ante el Trabzonspor (4-0) y que en su debut en Champions cayó en Lisboa ante el Sporting.
Tres bajas presenta el Barcelona para el duelo ante el Galatasaray. Se caen de la lista los lesionados Raphinha, Christensen y De Jong.
En cuanto a las novedades deportivas, el Galatasaray llega a la cita con la única baja confirmada del guardameta Günay Güvenç, quien arrastra una lesión de rodilla.
La gran noticia para el conjunto turco es que recuperan a tiempo a su killer, Victor Osimhen. El delantero nigeriano superó su lesión en el aductor, sumó minutos el pasado fin de semana ante el Kasımpaşa y apunta directo al once titular.
Por su parte el Barcelona firma un arranque de temporada impecable tras encadenar ocho victorias consecutivas en LaLiga, igualando el mejor arranque de su historia que data del curso 2013/14 con Tata Martino a los mandos.
El conjunto turco, que se reforzó muy bien en el mercado estival con la llegada de jugadores como Rafa Leao y Aleksey Batrakov, piezas golosas que se unen a los Davinson Sánchez, Mario Lemina, Gündogan,Yilmaz, Leroy Sané, Ugochukwu, Wilfried Singo o Çakır, necesita mejorar en lo colectivo, ya que en lo que llevamos de temporada, a pesar de que es líder de la Superliga turca, no ha mostrado todo el potencial que tiene.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión del encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League que mide al Galatasaray y al F.C. Barcelona.