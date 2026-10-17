Los de Pellegrini buscan acabar con la racha de victorias del Barça en LaLiga
Betis
Barcelona
Los de Flick buscan mantener su racha de victorias en este inicio de campeonato en la casa de un Betis que viene motivado tras la remontada en Europa.
Recordar también quiénes son los árbitros de este encuentro De Burgos Bengoetxea será el colegiado principal y en el VAR estará Del Cerro Grande.
Con Hansi Flick a los mandos, por ahora el balance es de una victoria, conseguida el curso pasado (3-5), y un empate (2-2) en su primer año en el banquillo.
Curiosamente, como local, los blaugrana han sufrido más en sus enfrentamientos contra el Betis. Sin ir más lejos, hace cinco temporadas, con Xavi como técnico, perdieron (0-1) por culpa de Juanmi y también acabaron doblando la rodilla el curso 2018/19 (3-4).
Para ver la última vez que los blaugrana cayeron derrotados ante el equipo sevillano hay que remontarse al 29 de marzo del 2008, cuando el Betis logró remontar un 0-2 en contra, acabando imponiéndose por 3-2, gracias a los goles de Edu, por partida doble, Juanito.
Hagamos un poco de memoria y recordemos que el Barcelona acumula ya una racha de más de 18 años sin perder en casa del Betis, con un balance de once victorias y cuatro empates, 39 goles marcados por sólo 21 encajados.
Pellegrini también realiza cambios en su once. En defensa cambian tres de los cuatro que jugaron ante el Oporto. Y en mediocampo, más de lo mismo. Hasta ocho cambios con respecto al equipo que jugó ante los lusos.
¡Y once del Betis! Sale Pellegrini de inicio con Valles, Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García, Facundo Bernal, Ceballos, Fornals, Lo Celso, Abde y Cucho.
Para sorpresa de algunos, Hansi Flick hace rotaciones en Sevilla. Koundé entra en el lateral derecho, Espart en el izquierdo y Fermín y Adeyemi en el once en lugar de Olmo y Gordon, que jugaron de inicio en Champions.
¡Tenemos once del Barcelona! Sale de inicio Flick con Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Adeyemi y Gabriel Jesus.
Manuel Pellegrini, técnico del conjunto verdiblanco, hablaba así ayer en rueda de prensa: "Sin lugar a dudas que enfrentarse al Barcelona es muy complicado. Es un equipo que además tiene una capacidad de definición muy alta, también jugadores de mucha creatividad, entonces normalmente los partidos producen muchísimas ocasiones".
El equipo azulgrana viaja a Sevilla para medirse al Betis con el objetivo de seguir firme con su racha de victorias, puesto que acumula ocho de ocho posibles y un total de 34 goles, lo que supone una media de 4,25 por encuentro.
El Barcelona, líder destacado con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, pone a prueba su fortaleza en La Cartuja frente al Betis, en una novena jornada en la que el Real Madrid, antes del clásico.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de jornada 9 de LaLiga entre el Betis y el FC Barcelona en el estadio de La Cartuja. Les saluda Belén Lázaro.