Las sorprendentes declaraciones de un mecánico de McLaren sobre Fernando Alonso

Han pasado 15 años, pero aún sigue dando mucho que hablar. Aquel 2007 donde coincidieron en McLaren Fernando Alonso y Lewis Hamilton dio muchísimo juego al Gran Circo. Fernando llegaba como bicampeón del mundo desde Renault, mientras Hamilton debutaba en la Fórmula 1.

Fue un año intenso en el que pasó de todo. Algunos detalles que jamás salieron a la luz, ahora se airean gracias a las confesiones de Marc Priestley, mecánico de McLaren por aquel entonces. Aspectos que contradicen a la prensa británica que siempre protegió a su niño mimado, Lewis Hamilton. Priestley se sincera en el podcast 'Pitlane life lessons': "Como mecánico o ingeniero, quieres ganar ese Mundial tanto como los pilotos y, por supuesto, tenías la mejor oportunidad de hacerlo al estar en el coche del actual campeón del mundo... o eso pensábamos. Casi todos en la fábrica tenían altas expectativas, especialmente una vez que nos dimos cuenta de que teníamos un coche rápido, que Fernando era nuestro hombre para lograr grandes resultados".

Los mecánicos de McLaren se rifaban a Fernando Alonso. Todos querían trabajar con él en vez de hacerlo con Lewis: "Los mecánicos e ingenieros se peleaban para trabajar en el box de Fernando. La gente no quería trabajar en el coche de Hamilton porque no esperaban mucho de él".

Priestley confiesa que todos tenían la sensación de que el asturiano debía ser primado en las decisiones. "No tengo duda de que las comunicaciones entre Ron Dennis y el equipo de Fernando, aunque nunca se dijo, iban de que Fernando tendría un trato preferente y era el piloto número 1. Estoy seguro de que esas cosas nunca se dijeron ni se escribieron en ningún lado. Todos pensamos que iba a pasar eso".

¿Qué falló? Marc considera que la mala gestión del trato humano fue la clave del tremendo fracaso: "Fue un muy mal trabajo de gestión humano tanto en lo que respecta a los pilotos como a los equipos de personas alrededor de esos pilotos, que naturalmente, por supuesto, tiraban hacia su piloto y esencialmente provocaron esta gran división entre el centro del equipo. Diría que esa fue la razón por la que no logramos ganar el Mundial en 2007, una temporada en la que teníamos el coche, los pilotos y todas las personas adecuadas en el equipo. Tuvimos todas las oportunidades de ganar ese Mundial y, sin embargo, no lo hicimos porque, como equipo, no estábamos yendo a toda máquina, tirando en la misma dirección. Tuvimos esta división gigante y abierta por la mitad de nuestro equipo".