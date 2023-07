No hay nada más pernicioso para el avance del deporte que ponerse altas las expectativas. Cuanto más arriba se sube, más fuerte es el daño que produce la caída. El espectacular inicio de Fernando Alonso en la campaña 2023, en su primer año con Aston Martin, en la recta final de su carrera deportiva y con el que puede ser su último contrato firmado, hizo que la ilusión efervescente se pusiera en cotas máximas.

No hizo falta ningún tipo de encuesta previa. Los aficionados y los medios de comunicación dieron a Fernando Alonso como un potencial ganador más pronto que tarde, con la victoria 33 como un concepto que borró del mapa El Plan como un mal recuerdo. Había motivos para ello: seis podios en las ocho primeras carreras, fiabilidad, rapidez, competitividad. El AMR23 ha sido un monoplaza que nació de pie, y la alegría contagiosa de los leprechauns que tienen en Aston Martin como mecánicos transmutó en una ilusión que no se veía desde hace lustros en torno a Alonso. Había muchas ganas de ganar, y ellos le ponían ganas para ganar. Pero de ilusión, ganas y pretensiones no se vive.

En cuanto llegó lo mollar, la temporada europea, llegaron las primeras evoluciones. Y Aston Martin sigue siendo el equipo heredado de Force India, Racing Point o como quiera que se llame. Fundamentalmente son los mismos que antaño, aunque se haya fichado a mentes brillantes como Dan Fallows y Mike Krack o se haya dado un mayor protagonismo al picapleitos que toda escudería querría como es Andy Stevenson. En cuanto ha tenido que poner la carne en el asador en forma de evoluciones, Aston Martin ha fallado.

Lo decía el propio Fernando Alonso tras la carrera de Hungría, donde acabó noveno y, por tanto, firmó su peor resultado de lo que va de temporada. "Hemos dado un paso atrás y todos han dado un paso adelante", admitía, pero no solo señalando a su propio equipo, sino a ese cambio de baraja que ha impuesto la Fórmula 1 a mitad de temporada: los neumáticos.

En cuanto Pirelli ha llevado una nueva serie de ruedas con una construcción diferente, en Aston Martin han caído en picado en cuanto a rendimiento. Y no solo ellos. Aunque no lo parece por el espectacular rendimiento de Max Verstappen, no está tan sobrado como antes. Prueba de ello es que el sábado de Hungría no firmó la pole, algo que casi se puede decir que es inédito. "Red Bull ha sido claramente perjudicado con estos neumáticos. Han hecho 1-2 en clasificación, 1-2 en carrera, y ahora ni siquiera están en la pole. Y Checo Pérez luchando por estar entre los diez primeros. En Silverstone, Max estaba solo tres segundos por delante de Lando (Norris). Veo cosas un poco anormales desde entonces", apuntalaba el asturiano.

Sea como fuere, estar peleando por ser sexto o séptimo no es el objetivo que tiene Alonso. Aunque Aston Martin ya está empezando a poner huevos en la cesta del 2024, consciente de que con este Red Bull no van a tener nada que hacer, aún tienen por delante muchas carreras. Y Alonso pide que ellos también hagan su parte del trabajo.

Sainz y la vorágine Ferrari

De Ferrari no se espera más que acaben los fines de semana sin provocar bochorno. Otra vez, el fin de semana del GP de Hungría dejaron claro que ante la duda siempre va a caer la moneda del lado de Charles Leclerc, Il predestinato, aunque para ello tengan que sacrificar a Carlos Sainz y su rendimiento. Dicho esto, no todo es una conspiración contra el madrileño. El SF23 no es un monoplaza competitivo en términos de podio, pero tampoco Sainz (ni Leclerc) están entendiéndolo lo suficiente.

Los problemas de desgaste de neumáticos se acentúan cada vez más, las evoluciones no dan el resultado esperado y prácticamente es más efectivo rezar que otra solución para que las paradas en boxes salgan bien. En lugar de evolucionar, el ritmo de carrera en Ferrari también es cada vez peor y la presión sobre Sainz es cada vez mayor. Los rumores habituales del mercado de fichajes en estas fechas tampoco ayudan.

La aplastante superioridad de Verstappen

El dominio absoluto de Max Verstappen está arrasando con todas las expectativas. Hay que remontarse ya no solo a los años de reinado de Lewis Hamilton en Mercedes, que son relativamente recientes, sino a los de Michael Schumacher en Ferrari para ver un dominio semejante en una temporada.

El líder del Mundial le saca la friolera de 110 puntos a su inmediato perseguidor, su compañero Sergio Pérez. Verstappen tiene 281 puntos con once grandes premios disputados y ha sido primero en 537 vueltas, el 79% de las disputadas hasta el momento. En ocho de cada diez pasos por meta, Verstappen ha ido primero. El dominio es tan abrumador que se puede decir que Verstappen se proclamará campeón del mundo con bastante probabilidad y nadie puede negarlo. Es más: tiene tal ventaja que podría irse de vacaciones, no disputar los siguientes tres grandes premios (Bélgica, Países Bajos e Italia), regresar en Singapur y aún así seguiría siendo líder.

Si Sergio Pérez lograse todos los puntos posibles de aquí a la cita asiática, que se celebra a mediados de septiembre, podría sumar 112 puntos, contando con los extras del esprint en Spa y de las vueltas rápidas. Solo si Verstappen no puntúa más, el mexicano sería líder y solo por dos puntos de diferencia entonces.

La Fórmula 1 se enfrenta a una problemática seria, ya que en términos de negocio es muy perjudicial ver un dominio tan aplastante. Después de lo vivido en temporadas como la del 2021, que se decidió literalmente en la última vuelta de la última carrera, que Verstappen se pueda proclamar campeón con tres meses de margen se vende muy regular a los nuevos aficionados que quieren meterse en este mundillo. Y también a los veteranos que llevan décadas siguiéndolo.