Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado, tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi —última carrera del año en la que el asturiano saldrá desde la séptima posición—, que recordará el año 2023 por "la llegada a Aston Martin", por "los podios" y por volver a sentirse "competitivo", y no por la posición que ocupe finalmente en la general del Mundial de pilotos.

"(El año) Lo voy a cerrar estupendamente. Voy a pensar que voy a acabar séptimo en pilotos, me van a adelantar mañana Norris y Leclerc, y si hay alguna mejora en eso, bien. Pero cambia poco, no voy a recordar el 2023 por la posición final del campeonato, sino por la llegada a Aston Martin, los podios y sentirme competitivo. El puesto final es una anécdota. En constructores sí que es importante, porque hay dinero en juego para el equipo; en pilotos no hay dinero", señalaba el ovetense en declaraciones a DAZN.

Alonso, de 42 años, termina contrato con Aston Martin al final de la temporada 2024, pero Mike Krack, jefe de la escudería británica, ya ha dicho que quieren que el asturiano siga más tiempo con ellos: "Sí, queremos extender el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin más allá de 2024".

"Obviamente, no es una decisión que vaya a tomar yo solo. Con Lawrence Stroll y Martin Whitmarsh hablamos sobre estas cosas, pero solo puedo decir que al nivel al que Fernando está trabajando, creo que su edad es solo un número. Con la disciplina y la motivación adecuadas, rendirá sin problemas", añadió.

Una oferta a la que está abierto el propio Alonso. "Si soy lento, seré el primero en levantar la mano e irse. Pero no creo que eso suceda, sinceramente. Tengo una confianza extrema en mí mismo. Sí puede ser que con el calendario tan exigente, algún día sienta que ha llegado el momento. Hay más cosas en la vida. Ha sido una temporada muy exigente con 22 carreras y dos cancelaciones, el año que viene habrá que ver con 24 carreras", afirmó el Guaje en la previa del GP de Abu Dhabi.