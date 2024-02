Las palabras que todo fan de Fernando Alonso quiere escuchar sobre Aston Martin

La 33 y Fernando Alonso. Para que eso se produzca el Aston Martin tiene que funcionar y eso se empieza a ver en los tests. Pedro Martínez De la Rosa ha hablado con varios medios de comunicación y ha charlado sobre cómo ve él al nuevo monoplaza del equipo de Fernando.

De la Rosa manda un mensaje a los aficionados para que sean positivos: "Lo sabremos la semana que viene. Vamos a ver el miedo que damos o el miedo que no damos. Todos venimos aquí con muchas ilusiones, pero no se pueden interpretar estos tres días de pretemporada como si fueran un final. Yo creo que esto es un punto de partida y a partir de Bahréin veremos dónde estamos y quedan 23 carreras después. Tranquilos, esto es una carrera de fondo y estamos bastante confiados. En nuestro desarrollo, yo creo que hemos aprendido mucho del año pasado".

Pedro también confirmó que la pretemporada aún no ha servido para sacar grandes conclusiones: "Es que tampoco puedes estar jugando al despiste. En cuatro días vienes aquí y ¿a quién has despistado?, ¿a ti mismo? Esto no lo probé porque no quería dar pistas...Yo creo que tres días, un día y medio por piloto, con los problemas de la alcantarilla, ha quedado en un suspiro. A nosotros nos hubiese gustado hacer más vueltas".

Eso sí, Pedro nunca lanzará cohetes al aire y menos tan pronto: "Realismo, soy muy plano. Lo que no quiero es ni pecar de optimismo ni de... Lo que pasa es que venimos de un año pasado donde pegamos un salto bestial y entonces había mucho optimismo, y quizás ahora pues claro... El siguiente paso no va a ser así, los siguientes pasos son más pequeñitos y en eso estamos, pero estamos tranquilos. En el equipo estamos muy tranquilos, esa es la realidad, porque no podemos sacar pecho y con eso vamos ganar Red Bull. Tranquilos, que el coche ha nacido bien, está funcionando bien".

Por último, el expiloto español valoró la noticia de Ferrari con la salida de Carlos Sainz el año que viene para la llegada de Lewis Hamilton: "Es muy fuerte mentalmente, nunca se descuelga, siempre está y va fuerte siempre. A Leclerc parece que le está costando un poco más (con el nuevo coche). Carlos siempre va fuerte".