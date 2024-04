El mensaje de radio más viral y la vuelta para la historia de Fernando Alonso en Japón

Fernando Alonso volvió a exprimir al máximo su AMR24 y firmó un soberbio quinto puesto en la clasificación, luchando con los Ferrari y los McLaren en busca de la mejor posición de salida para la carrera de este domingo en el GP de Japón.

Alonso, que tras la clasificación reconocía que el quinto puesto está por encima de las posibilidades actuales de su Aston Martin, lanzaba un mensaje a su equipo en plena Q3.

"Ya no sé qué hacer para ir más rápido, pensaba que ya era una vuelta buena" afirmaba Alonso en la radio del equipo cuando le explicaban que marcaba el séptimo mejor tiempo a solo cinco minutos para el final.

¡Por esto Fernando Alonso es un piloto ESPECIAL! 😍 Ya iba al límite, dijo por radio que no sabía qué hacer para ir más rápido... ¡Y AÚN ASÍ LOGRÓ MEJORAR LA SIGUIENTE VUELTA!#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/eZ1nok38By — DAZN España (@DAZN_ES) April 6, 2024

Tras ese mensaje a navegantes pasó por boxes. Calzó un nuevo juego de neumáticos y se marcó una vuelta espectacular solo al alcance de los elegidos que le catapultó al quinto puesto final.

"Sí, he dicho eso por la radio y he hecho una de esas vueltas por encima de las posibilidades y ha salido bien, mientras que en Melbourne en la curva 6, no ocurrió y dañé el suelo. Son de esas vueltas en el límite del bien y del mal que pueden salir cruz y hoy ha salido cara"