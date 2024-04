Fernando Alonso, de una batalla brutal con Carlos Sainz a plantar cara a los Red Bull

La primera carrera al sprint de la temporada 2024 de Fórmula 1, este sábado en el Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghai, será recordada por el duelo de titanes que mantuvieron los dos pilotos españoles. En la vuelta 16 de las 19 a la que estaba programada, Carlos Sainz se lanzó a adelantar a Fernando Alonso tras muchas vueltas tras él. El piloto de Ferrari era más rápido, pero el de Aston Martin se defendía como podía con la gestión de la batería. Tras un primer adelantamiento, Alonso recuperaba la posición y ambos se colocaban en paralelo. El alerón delantero de Sainz acabó tocando la rueda delantera derecha del asturiano.

Los comisarios se pronunciaron poco antes del inicio de la sesión clasificación para la carrera del domingo y decidieron aplicar una sanción durísima a Fernando: retirada de tres puntos del carnet (ya le habían quitado otros tres) y diez segundos de penalización en la carrera al sprint, que finalmente el ovetense abandonó.

¡CONTACTO! 💥💥 Así fue el momento en el que hubo toque entre Alonso y Sainz cuando estaban peleando#ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/RfMpNPbWCY — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

El incidente entre Alonso y Sainz fue aprovechado por Sergio Checo Pérez para ponerse tercero, una posición que ya no abandonaría hasta el final de la carrera al sprint. Alonso comenzaba a perder posiciones y entraba a boxes al final de la vuelta para abandonar en la siguiente. Mejor parado, pero también afectado, acabó Sainz. El madrileño vio cómo Checo se le escapaba y Charles Leclerc le presionaba y le adelantaba sin darle muchas más opciones de poder remontar. Lando Norris le presionó en las últimas vueltas pero no logró adelantar al madrileño.

¡Así han vivido Fernando Alonso y Carlos Sainz su incidente en la carrera al sprint! — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

Alonso dijo después que él se llevó la peor parte pero restó importancia al incidente. Similar explicación a la que dio Carlos Sainz, aunque el madrileño calificó de "demasiado optimista" el movimiento del asturiano para defenderse de su adelantamiento.

Sesión de clasificación

Luego, ya en la sesión de clasificación, Max Verstappen lograba la pole para la carrera del domingo, mientras que Alonso saldrá tercero tras una magnífica sesión en la que Sainz fue séptimo. El vigente campeón del mundo, ganador en la carrera al esprint y con un crono de 1:33.660, dominó una clasificación en la que logró certificar su sexta pole consecutiva —incluyendo el último Gran Premio del año pasado—, la número 100 del equipo, y encabezar el segundo doblete seguido de Red Bull, con Checo terminando segundo.

¡FERNANDO ALONSO ES UN EXTRATERRESTRE! No te pierdas una carrera que puede ser HISTORIA.#ChinaDAZNF1 🇨🇳 — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

Alonso voló en la Q3 para ser el primero del resto y auparse hasta la tercera plaza final, a cuatro décimas de Mad Max. Con ello, partirá desde la segunda línea de parrilla, en la que le acompañará Norris. "En el primer sector he perdido un poco el coche, he perdido dos décimas, pero no me he rendido", explicó el bicampeón del mundo sobre su mejor vuelta tras la sesión. "El coche ha mejorado desde esta mañana y veremos si eso mañana se traduce en puntos. No estamos en la posición que queremos, pero seguimos empujando", afirmó.

Hasta que no tire a la basura el simulador de Aston Martin no va a parar 😂😂😂#ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/QKZNLfqtGX — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

Mientras, Sainz confirmó su mala jornada al sufrir un accidente en la recta de meta del Circuito de Shanghai durante la Q2 y se fue contra el muro, lo que provocó la bandera roja: los mecánicos repararon los daños de su coche y pudo volver a pista, pero solo le valió para ser séptimo a ocho milésimas de Leclerc.

¡ACCIDENTE DE CARLOS SAINZ! 💥💥 Perdió el coche en la entrada a meta y provocó la bandera roja. ¡Qué lástima! 😱😥#ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/GxEAzFLy4m — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

Entre Alonso y los dos monoplazas de la Scuderia se metieron los dos McLaren, con Norris cuarto y el australiano Oscar Piastri quinto. Además, George Russell, octavo, fue el mal menor de Mercedes, que vio cómo Lewis Hamilton —segundo al esprint— era incapaz de superar la Q1 y deberá empezar decimoctavo en la carrera de este domingo (9:00, hora peninsular española).