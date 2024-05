Verstappen frena el tremendo terremoto que sacude a Red Bull: "El Gran Circo es como un tanque de tiburones"

El terremoto que ha sacudido la Fórmula 1 con el fichaje primero de Lewis Hamilton por Ferrari de cara a la próxima temporada y el adiós oficial de la salida de Adrian Newey de Red Bull confirmado esta misma semana -todo apunta a que terminará también en la escudería italiana- ha sido controlado este viernes por Max Verstappen. El neerlandés, al que muchos señalan como próxima salida de la escudería austriaca, ha echado algo de agua al incendio que se ha generado en su actual equipo tras el adiós del gurú de la aerodinámica. .

Max reconoce que es una baja importante, que prefería que se quedara, pero no le da, al menos en público, la importancia capital que parece tener la salida de Adrian: "Hubiera preferido, por supuesto, que Adrian se quedara. Pero a la postre, y eso es lo que también le dije a Adrian, tienes que hacer lo que creas que es mejor para ti, porque al fin y al cabo, la F1 es una especie de tanque de tiburones. Y creo que es muy importante que pienses en ti mismo, que tomes las decisiones correctas para ti y tu familia", ha señalado en declaraciones recogidas por Sky Sports.

"Así que tampoco lo culpo. Si alguien quiere irse, está en su derecho de perseguir otras metas o cosas en la vida, así que está absolutamente bien lo que ha hecho desde mi punto de vista", ha remachado sobre la marcha del legendario diseñador, que ha estado casi dos décadas enrolado en Red Bull.

Sobre los tiempos turbulentos que se viven en el seno de la escudería austriaca, Max ha apuntado: "Siempre es muy importante mantener la calma y concentrarte en lo tuyo. Lo esencial es tener el coche más rápido de la parrilla. Eso es lo que siempre exigí y eso es lo que finalmente conseguimos desde hace un par de años. Tenemos un staff técnico muy fuerte que forma parte del equipo desde hace mucho tiempo. Básicamente, todo continúa como antes".

Verstappen, incluso, relativiza la importancia actual del gran gurú:

Adrian, desde que empezó en Red Bull, fue increíblemente importante para el éxito obtenido. Creo que, con el paso del tiempo, su papel ha cambiado un poco y creo que mucha gente no entiende lo que estaba haciendo en realidad. No digo que no estuviera haciendo nada, pero su papel ha evolucionado. Se incorporaron grandes profesionales al equipo que han fortalecido todo ese departamento. Por supuesto, hubiera preferido que se quedara, porque siempre puedes confiar en su experiencia. Y como persona, es un gran tipo con quien charlar y relacionarse. Porque es muy brillante, muy inteligente, pero también intercambia puntos de vista con el piloto y lo traslada al coche, en el sentido de que intentaba imaginarse conduciendo. Pero también confío mucho en que el equipo técnico que tenemos, aparte de Adrián, es muy, muy fuerte y básicamente han demostrado en los últimos años lo competitivo que es el coche. Desde fuera parece muy dramático, pero creo que si realmente sabes lo que está sucediendo dentro del equipo, no es tan dramático como parece