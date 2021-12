Florentino Pérez, sus grandes batallas en 2021

Ser presidente del Real Madrid te garantiza algo año a año: no tener jamás un momento de tranquilidad. El ADN del conjunto blanco exige la excelencia diaria y conseguir siempre resultados positivos, es decir, títulos. 2021 no ha sido una excepción para Florentino Pérez que, sin trofeos que llevarse al bolsillo, ha tenido muchos frentes abiertos.

El intento fallido de la Superliga

Nada salió bien alrededor de la Superliga. Absolutamente nada. Florentino no tuvo suerte ni en el fondo ni en la forma o, como mínimo, trasladó mal ambas cosas. Primero la noticia apareció de la nada sin mayor explicaciones y luego el presidente blanco no terminó de convencer a casi nadie en su comparecencia en ‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol. Incluso Florentino acabó siendo traicionado por los equipos ingleses y por clubes como el Atlético, que primero se apuntaron al barco y luego, cuando muchos ya se habían bajado, también se tiraron por la borda. A día de hoy, la Superliga sigue siendo un sueño a cumplir por Florentino, pero hay muchas trabas por el camino. Algunos califican como ridículo el modo de presentar el torneo.

Salidas de Sergio Ramos, Varane y Zidane

No es fácil que durante el mismo verano y tras un año sin títulos se marchen de tu equipo pesos pesados como Sergio Ramos, Varane y Zidane. Eso sí, Florentino no perdió las batallas sino que simplemente dejó que tuvieran lugar. La guerra contra el clan Ramos, Sergio y René, fue de sobra ganada por el máximo mandatario blanco y las salidas de Varane y Zidane no resultaron traumáticas para el conjunto blanco. Alaba por un lado y Ancelotti por otro solucionaron el problema y, de momento, funcionan bien ambas cosas.

El regreso de Ancelotti

Carlo Ancelotti pareció en un primer momento un parche ante la imposibilidad de encontrar un entrenador potente que dejase su proyecto actual y fuese el recambio de Zidane. El italiano sí abandonó el Everton para volver a Madrid y ahora mismo nadie duda de que fue un acierto la repatriación del hombre de la ceja. Eso sí, Florentino volvió a recibir el no de otros entrenadores que no querían encabezar la nave blanca.

El acierto con David Alaba

Se fue Ramos. Se fue Varane. Y solo vino Alaba. Dicho así podía sonar mal en verano, sin embargo, la realidad es muy diferente. El Real Madrid se ha ahorrado fichas alta y problemas internos a nivel de renovaciones en forma de culebrón y encima ha encontrado a un jugador veterano, que llegó gratis y que está siendo un auténtico referente en la zaga de Ancelotti.

Guerras con Ceferin

Ya de por sí el Real Madrid no ha estado conforme con algunas decisiones de la UEFA en los últimos años, pero el intento de creación formal de la Superliga rompió definitivamente las relaciones entre Florentino Pérez y el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin. Directas, indirectas, acusaciones, amenazas... Se han dicho muchas cosas desde ambas casas y con la Superliga de fondo, esta relación no tiene visos de mejorar. El sorteo repetido de la Champions ha sido el último episodio entre ambas entidades.

Batallas con Tebas

La Superliga crea enemigos en Europa y también en España. Javier Tebas, presidente de la Liga, también se enfrenta habitualemte con Florentino Pérez por el intento de creación de la nueva competición. Para Tebas, Florentino solo quiere conseguir su propio beneficio. Para Florentino, la única manera de salvar el fútbol es con la Superliga.

Sin títulos

No ganar títulos en el Real Madrid nunca puede pasar desapercibido. Liga, Champions, Supercopa de España y Copa del Rey se marcharon a los museos de Atlético, Chelsea, Athletic y Barcelona. El Real Madrid casi aprueba al final, pero los campeonatos duran, como es el caso de la competición liguera, 38 jornadas y la remontada postrera en Liga se quedó en gatillazo con el Atlético siendo campeón en Valladolid. Gran segunda vuelta, pero mal en la primera.

Mbappé, cinco veranos sin fichar por el Madrid

Mbappé será jugador del Real Madrid, eso casi nadie lo duda, pero después de cinco veranos consecutivos en los que se habló del poder inmenso de Florentino y del Real Madrid para derribar la resistencia del PSG, la realidad es que ese gran fichaje, ese gran golpe sobre la mesa, nunca llegó. Ahora, acabando contrato, Mbappé llegará a la capital de España, aunque lo hará simple y llanamente porque acaba su relación contractual. Esta vez no hubo un Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham o Gareth Bale. Ojo, tampoco ha ganado la batalla el PSG, que no se llevará nada por perder a Mbappé, pero no tuvo lugar el gran fichaje que durante cinco años se anunció en algunos medios.

El equipo acaba el año imparable

Después de un año sin títulos, el Real Madrid se marcha de vacaciones con la Liga en el bolsillo. Saca ocho puntos al Sevilla, 13 al Betis, 16 al Rayo, 17 a Atlético y Real Sociedad y 18 al Barcelona. Si nada falla, el conjunto blanco recuperará el trono de la Liga y tendrá a tiro otros tres títulos más como Copa, Supercopa y Champions.