Los entresijos del contrato de Haaland con el City: salen a la luz las cláusulas de salida

Erling Haaland quería jugar en España pero ningún equipo de nuestra liga pudo acometer su fichaje. El Real Madrid no quiso, consideraba que con Karim Benzema a nivel balón de oro no era bueno para el vestuario gastarse una auténtica millonada en un ‘9’ y el Barcelona no pudo al no tener el músculo económico suficiente para llevar a cabo la operación.

Haaland finalmente dio su brazo a torcer y firmó por el Manchester City. Eso si, con condiciones.

Las negociaciones no fueron fáciles y es por eso que consiguió uno de los mejores sueldos de la Premier, 25 millones al año, pero algo que también logro Rafaela Pimienta tras fallecer Mino Raiola fueron las clausulas que le podrían desvincularlo del Manchester City.

¿Cuáles son las condiciones de las cláusulas de salida?

En dichos términos del contrato se recoge que el noruego es libre de decidir si continua en el City o no previo pago de una cantidad de dinero. Recordemos que en la Premier no existen las cláusulas de rescisión, por lo que en principio quien quisiera a Erling antes de 2027 -cuando finaliza su contrato- debería negociar directamente con el City. Sin embargo, Haaland y sus agentes lograron imponer unas cláusulas de salida vinculadas a unos objetivos deportivos.

Si el jugador los ha cumplido en el momento en el que él se quiera marchar, el club que quiera a Haaland se lo llevará abonando 200 millones de euros en 2024 y 175 kilos en 2025. Es decir, el noruego es libre de elegir su futuro al finalizar su segunda temporada con el conjunto que entrena Pep Guardiola siempre y cuando tenga un equipo que esté dispuesto a abonar 200 millones y cumpla con los objetivos deportivos que vienen detallados en su contrato.

Haaland es ahora mismo el tercer futbolista más valioso del mundo con 152 millones por detrás de Mbappé, 219, y Vinicius unos 185 de valor de traspaso según ha publicado un estudio reciente del CIES Football Observatory. De sus actuaciones en esta nueva etapa dependerá si este valor sube o no.