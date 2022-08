El callejón sin salida de Cristiano Ronaldo: "Ningún equipo lo quiere"

Cristiano Ronaldo está en un callejón sin salida. El luso quiere abandonar el Manchester United a toda costa para disputar la Champions, pero ningún equipo top de Europa le abre la puerta. Su agente, Jorge Mendes, intentó, sin éxito, colocar a Cristiano en el Chelsea, en el PSG, en el Bayern Múnich, en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. Todos le dijeron "no".

Cristiano, que volvió a jugar con el United el pasado domingo, se llevó la reprimenda pública de su actual entrenador, Ten Hag, tras abandonar Old Trafford después de ser sustituido. Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, realizó una radiografía perfecta de la actual situación de Ronaldo en una entrevista para Overlap, de Sky Bet:

"Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento"