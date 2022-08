Acaba de llegar a Manchester, ha visto ganar a su equipo el clásico ante el Liverpool, pero Casemiro ya sabe lo que son las críticas nada más aterrizar en territorio inglés. Y, como no, esas críticas han llegado precisamente desde el bando del Pool, concretamente a través de una leyenda del club inglés, Graeme Souness.

"Casemiro estaba jugando con grandes jugadores en el Real Madrid, pero él no es un gran jugador, nunca ha sido un gran jugador", dijo Souness en 'Sky Sports’ cuando le preguntaron por la importancia del fichaje del centrocampista brasileño.

Souness no se quedó ahí y amplió su crítica subiendo el nivel de la crítica y dando detalles: "No creo que tenga un gran rango de pases, no creo que vaya a hacer jugar a otros futbolistas. El Real Madrid y ese centro del campo en particular estaba lleno de tipos futboleros".

Además, el exjugador del Liverpool cree que Casemiro "ayudará" al Manchester United, pero no tanto como ellos se creen: "Tiene 30 años y cuesta 70 millones más complementos... es demasiado dinero. No veo al Manchester United jugando mejor cuando Casemiro tenga la pelota"